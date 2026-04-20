Home / SPETTACOLI & CINEMA / Marta Filippi racconta Virginia dei Cesaroni e la fragilità della felicità

Marta Filippi, tra psicoterapia, doppiaggio e “Cesaroni”: il coraggio di scegliersi

Chi è davvero Marta Filippi, oltre i reel virali e il personaggio di Virginia ne I Cesaroni – Il ritorno? L’attrice e doppiatrice romana, voce italiana di Invidia in Inside Out 2, racconta come, tra psicoterapia, relazioni sentimentali e successi professionali, stia imparando a non respingere più la felicità.

Dove? In un confronto intimo che parte da Roma, dalla famiglia d’origine e dalla nuova casa dove vive sola.

Quando? Oggi, nel pieno di un passaggio cruciale: l’uscita dall’archeologia, l’ingresso nel doppiaggio, l’approdo a Canale 5 e a una relazione finalmente sana. Perché? Per dimostrare che scegliere se stessi, chiedendo aiuto e accettando la vulnerabilità, può diventare un vero atto politico personale.

In sintesi:

Da archeologia a recitazione: un incidente sconvolgente le fa capire cosa sia la vera passione.

La famiglia come radice e conflitto: affermarsi fuori casa senza rinnegare le proprie origini.

Social e doppiaggio: dalla “casa di Marta” ai personaggi comici, tra libertà ed etichette.

Psicoterapia e amore sano: imparare a dire no, proteggere la felicità e abitare se stessi.

Dalla famiglia ai social: come nasce la “casa” artistica di Marta Filippi

Per Marta Filippi la famiglia è insieme radice e campo di battaglia identitario. Nelle sue sedute di psicoterapia è uno dei temi centrali: da una parte l’energia ironica ereditata dai genitori, dall’altra il bisogno adulto di capire chi sia Marta al di là dei ruoli familiari.

Da adolescente non c’è stata una vera ribellione: più paura di deludere che desiderio di staccarsi. L’iscrizione ad archeologia risponde soprattutto a responsabilità sociali e familiari, con il peso di diventare la prima laureata di casa.

La svolta arriva quando l’allora fidanzato ha un gravissimo incidente stradale: mentre lui studia diritto sulle stampelle, lei realizza che non può sprecare il tempo in qualcosa che non l’accende davvero. Termina la triennale, lavora come commessa nel centro di Roma e investe nel doppiaggio, scoprendo in sala una gioia primordiale, quasi una rinascita emotiva.

In parallelo nasce il progetto social “La casa di Marta”: uno spazio di evasione e sperimentazione, popolato da personaggi come la principessa e la donna di Roma Nord, che trasformano frustrazioni sentimentali e osservazioni sociali in comicità riconoscibile (“relatable”) per migliaia di utenti.

Psicoterapia, amore sano e “Cesaroni”: la nuova identità di Marta

Dietro l’ironia di Marta Filippi si nasconde una forte severità verso se stessa, alimentata da un ambiente percepito come giudicante e da relazioni sentimentali passate disfunzionali. È anche per questo che l’amore è l’emozione che ha riconosciuto più tardi.

Con Matteo, compagno “centrato” e coerente, l’impatto iniziale è quasi respingente: non conosceva ancora un amore stabile e sano, lo viveva come invasione di uno spazio che aveva sempre tenuto blindato.

L’ambivalenza tra libertà e gabbia si replica nella carriera: mentre il doppiaggio le consente di trasformarsi e sperimentare registri diversi, il successo social rischia di ridurla a sola “comica”. La sala di doppiaggio – piccola, tecnica, protetta – diventa il suo luogo di massima libertà, più di set e studi affollati.

L’arrivo ne I Cesaroni – Il ritorno, con il ruolo di Virginia, coincide con un momento emotivamente estremo: il cane di famiglia Woody muore proprio mentre attende il responso del provino. Due giorni dopo, su un treno, riceve la telefonata dell’agente: *“Hanno scelto te”*. Una gioia che arriva come controcanto a un lutto doloroso, letta in famiglia quasi come un segno.

La conseguenza più importante: imparare a dire no per non respingere la felicità

L’ultimo gesto di tenerezza di Marta Filippi verso se stessa è l’inizio della psicoterapia in una fase di benessere, non di crisi. Vuole proteggere la serenità, capire come stare in una relazione sana e non sabotarla.

Dice di non sapere ancora “come si sta” in un amore che non fa male, e per questo sceglie un supporto professionale, un “regalone” a se stessa e a Matteo.

In questo percorso, la parola chiave è “no”: un termine a lungo vissuto come minaccia alle relazioni, che oggi riconosce come strumento di tutela e assertività, *“un insulto vestito in haute couture”*.

Se un giorno perdesse il lavoro, le resterebbero amici, scrittura, viaggi, affetti: un ecosistema emotivo che vale più dei numeri. È qui che la sua testimonianza diventa universale: la priorità non è la visibilità, ma quella particolare luce interna che si accende quando si fa qualcosa che si ama, anche lontano dai riflettori.

FAQ

Chi è Marta Filippi e perché se ne parla oggi?

È un’attrice e doppiatrice romana, voce di Invidia in Inside Out 2 e interprete di Virginia ne I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5.

Qual è stata la svolta che l’ha portata dalla laurea al doppiaggio?

È stata un’esperienza traumatica: il grave incidente del fidanzato l’ha costretta a chiedersi come volesse davvero spendere il proprio tempo.

Che ruolo hanno psicoterapia e amore sano nella vita di Marta Filippi?

Hanno un ruolo centrale: ha iniziato psicoterapia per proteggere la felicità e imparare a vivere una relazione stabile con Matteo.

Perché Marta vive ambivalenza tra social, comicità e doppiaggio?

Perché i social tendono a ridurla a personaggio comico, mentre la sala di doppiaggio le consente trasformazione, complessità emotiva e vera libertà creativa.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire da contenuti e lanci delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.