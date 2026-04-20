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Spalletti replica in diretta tv e invita alla calma generale

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IS-IA, l’architettura italiana di AI sovrana che punta a cambiare il mercato

Engineering, gruppo italiano della Digital Transformation, ha presentato a Roma IS-IA – Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, una nuova architettura di Intelligenza artificiale sovrana basata sul foundation model EngGPT 2. L’annuncio, diffuso il 20 aprile, arriva in un momento in cui la spesa globale in AI, secondo Gartner, potrebbe toccare i 3,3 trilioni di dollari entro il 2027.
L’obiettivo è permettere a imprese e Pubblica Amministrazione italiane di adottare una GenAI governabile, ispezionabile e conforme all’AI Act, evitando dipendenza da pochi modelli esteri difficili da controllare.
IS-IA e EngGPT 2 vogliono trasformare l’AI da semplice servizio “a consumo” a infrastruttura strategica nazionale, capace di preservare dati, know-how e proprietà intellettuale delle organizzazioni italiane nel lungo periodo.

In sintesi:

  • IS-IA è l’architettura di Engineering per una Intelligenza artificiale sovrana, governabile e conforme all’AI Act.
  • Al centro c’è EngGPT 2, LLM italiano da 16 miliardi di parametri e 2,5 trilioni di token.
  • Architettura Mixture of Experts: fino a un quinto dell’energia rispetto ai modelli densi comparabili.
  • Data center italiani alimentati al 100% da rinnovabili e progettazione security by design completamente auditabile.

Come funziona IS-IA e perché punta sulla sovranità dell’AI

IS-IA è una architettura end-to-end che copre l’intero ciclo di vita dell’AI: infrastruttura, gestione del dato, foundation model, specializzazione dei modelli, orchestrazione nei processi di business e governance.
Al centro c’è EngGPT 2, Large Language Model sovrano con 16 miliardi di parametri, addestrato da zero su 2,5 trilioni di token, pari a circa 30 milioni di libri; il 25% del corpus è in lingua italiana per adattarsi a linguaggio, contesto normativo e specificità industriali nazionali.
Come ha spiegato il ceo Aldo Bisio, *“l’adozione pervasiva della GenAI è un passaggio urgente per la competitività del Paese, ma deve essere pienamente governabile per evitare espropri di competenze e know how distintivi delle nostre aziende e Istituzioni”*.

La differenza strategica rivendicata da Engineering è tra “usare l’AI” e “possedere la propria intelligenza”: IS-IA consente di costruire una libreria di modelli specializzati riutilizzabili e certificati, trasformando l’esperienza accumulata in capitale cognitivo proprietario.
Il modello è frutto del lavoro di 130 ricercatori del Competence Center R&I del Gruppo, impegnati in oltre 50 progetti su AI e Data nel solo 2025, e nasce per integrarsi in ambienti ibridi e nei contesti più regolamentati, dalla finanza alla sanità, dall’energia alla Pubblica Amministrazione.

Efficienza energetica, trasparenza e interoperabilità come fattori competitivi

Una delle leve principali di EngGPT 2 è l’efficienza. L’architettura Mixture of Experts attiva solo i componenti necessari a ogni richiesta, riducendo fino a cinque volte il consumo energetico rispetto ai modelli “densi” di dimensioni comparabili.
Engineering stima un training fino a 10 volte più efficiente e una riduzione del 50-80% dei costi di inferenza, con minore impatto ambientale, anche grazie a un minor uso di acqua per il raffreddamento dei data center.
I clienti accedono al modello tramite i tre data center italiani del Gruppo, a Pont-Saint-Martin, Torino e Vicenza, alimentati al 100% da energia rinnovabile; in Valle d’Aosta è utilizzato un sistema geotermico a circuito chiuso che sfrutta l’acqua di falda senza alterare l’equilibrio idrico locale.

Sul piano della fiducia, EngGPT 2 è progettato secondo principi di security by design: tracciabilità completa, auditabilità, verifica di dataset, pipeline, tecniche, metriche e limiti.
Il modello è “open” nel senso di verificabile: pesi, elenco dei dati utilizzati, processi di training e risultati sono descritti in un technical report pubblico, condizione essenziale per la conformità all’AI Act e per l’adozione in settori ad alta regolazione.
L’architettura è interoperabile con piattaforme agentiche e sistemi enterprise: via API può essere orchestrata in scenari multi-agente e integrata con AgentStudio, piattaforma agentica proprietaria di Engineering, oltre che con soluzioni di analytics, ERP e CRM per generare insight e raccomandazioni in tempo reale. EngGPT 2 è inoltre disponibile come servizio sui principali marketplace cloud, così da inserirsi nelle infrastrutture IT già operative delle imprese.

Prospettive per la sovranità digitale e l’ecosistema italiano dell’AI

Con IS-IA e EngGPT 2, Engineering punta a posizionare l’Italia non solo come utilizzatore, ma come produttore di Intelligenza artificiale strategica, riducendo la dipendenza tecnologica da piattaforme estere.
L’approccio promette di trasformare l’AI in un asset cumulativo: ogni progetto, modello specializzato e dato raffinato aumenta il capitale cognitivo a disposizione di imprese e istituzioni.
Se questa visione verrà adottata su larga scala, il sistema Paese potrebbe consolidare una propria traiettoria di crescita nell’AI, con ricadute su occupazione qualificata, sicurezza dei dati critici e competitività dei settori più regolamentati, in linea con le nuove norme europee.

FAQ

Cosa differenzia IS-IA dalle comuni piattaforme di Intelligenza artificiale generativa?

IS-IA si distingue perché è un’architettura sovrana, governabile e ispezionabile, costruita su un foundation model italiano, progettata per conformità all’AI Act e pieno controllo di dati, modelli e infrastrutture.

Che cos’è EngGPT 2 e quali sono le sue principali caratteristiche tecniche?

EngGPT 2 è un LLM italiano con 16 miliardi di parametri, addestrato su 2,5 trilioni di token, il 25% in lingua italiana, ottimizzato con architettura Mixture of Experts per efficienza energetica e costi di inferenza ridotti.

In quali settori può essere utilizzata l’architettura IS-IA di Engineering?

IS-IA è utilizzabile in finanza, sanità, energia, Pubblica Amministrazione e industria, grazie alla piena auditabilità, alla trasparenza dei dati di training e alla capacità di integrazione con sistemi ERP, CRM e piattaforme analitiche.

Come viene garantita la sostenibilità ambientale di EngGPT 2?

La sostenibilità è garantita dall’architettura Mixture of Experts, che riduce fino a cinque volte l’energia richiesta, dall’uso di data center italiani alimentati al 100% da rinnovabili e da sistemi geotermici di raffreddamento a circuito chiuso.

Quali sono le fonti di questo articolo su IS-IA ed EngGPT 2?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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