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Thor verso un epilogo cupo alla Logan che divide i fan

Thor verso un epilogo cupo alla Logan che divide i fan

Kenneth Branagh immagina un finale crepuscolare per Thor nel Marvel Cinematic Universe

Chi: il regista Kenneth Branagh, padre del primo film su Thor nel Marvel Cinematic Universe.
Che cosa: propone una nuova visione, più cupa e definitiva, per un ipotetico Thor 5 ispirato a Logan.
Dove: in un’intervista concessa a Business Insider, riflettendo a 15 anni dall’uscita di Thor (2011).

Quando: nel pieno della fase di transizione del MCU, mentre si guarda ad Avengers: Doomsday e al futuro della saga.
Perché: per offrire a Chris Hemsworth, a Thor e ai fan una “storia finale” dal tono crepuscolare, capace di chiudere l’arco del personaggio con profondità emotiva e maturità narrativa.

In sintesi:

  • Kenneth Branagh celebra i 15 anni di Thor e riapre il dibattito sul personaggio.
  • Il regista propone un ipotetico Thor 5 ispirato al modello crepuscolare di Logan.
  • Branagh immagina un “glorioso crepuscolo” per Thor e per l’interpretazione di Chris Hemsworth.
  • Le sue parole alimentano le discussioni sul futuro del MCU dopo Avengers: Doomsday.

Da Thor 2011 a un possibile “glorioso crepuscolo”: il nuovo sguardo di Branagh

Nel ricordare il primo Thor, uscito nel 2011, Kenneth Branagh sottolinea come all’epoca i Marvel Studios fossero ancora lontani dall’essere una macchina infallibile da blockbuster. Portare sullo schermo un eroe radicato nella mitologia nordica era, spiega, una scommessa ad alto rischio.

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Il nodo centrale, racconta, fu il tono: «Il vantaggio che avevo era che avevo meno paura del materiale originale rispetto agli altri […] tutto dipendeva dal tono». Il regista scelse un equilibrio tra solennità shakespeariana e umorismo controllato, impostando le basi per l’evoluzione successiva del Dio del Tuono, poi virata verso registri più comici.

Oggi, a quindici anni di distanza e dopo diversi capitoli del MCU, Branagh ammette che un suo eventuale ritorno per un ipotetico Thor 5 sarebbe radicalmente diverso: molto più cupo, maturo e finale, dichiaratamente ispirato al modello di Logan di James Mangold.

Un modello alla Logan e le prospettive per il futuro di Thor nel MCU

Alla domanda sul mancato ritorno dietro la macchina da presa per i sequel, Kenneth Branagh confessa di aver sempre desiderato approfondire il suo legame con il personaggio. Rivela idee rimaste sulla carta, tutte orientate verso un esito crepuscolare: «Mi piacerebbe vedere Chris Hemsworth e gli altri avere la loro storia finale individuale che porti Thor verso un glorioso crepuscolo».

Il riferimento a Logan, pietra miliare nel racconto “finale” di Wolverine interpretato da Hugh Jackman, è esplicito. Branagh cita l’impatto emotivo del film di James Mangold come possibile paradigma per un addio di Thor capace di parlare a un pubblico che è cresciuto insieme al personaggio dal 2011 a oggi.

«Nutro una profonda stima per ciò che hanno fatto Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e tutti i soggetti coinvolti […] portare quei personaggi nel loro particolare tramonto. Potrebbe essere una cosa bellissima», afferma. Per ora non esiste alcun progetto ufficiale, ma le sue parole risuonano mentre il MCU, reduce da una fase altalenante, cerca nuove direzioni identitarie in vista di Avengers: Doomsday.

FAQ

Kenneth Branagh tornerà realmente a dirigere un nuovo film su Thor?

Al momento no, non esiste alcun annuncio ufficiale dei Marvel Studios. Le dichiarazioni di Kenneth Branagh sono valutazioni creative personali, non collegate a progetti in sviluppo confermati.

Cosa intende Branagh con un finale crepuscolare in stile Logan per Thor?

Intende un film conclusivo, dal tono cupo e maturo, che chiuda definitivamente l’arco narrativo di Thor, privilegiando dramma, conseguenze reali e una dimensione profondamente emotiva.

Come ha influenzato Branagh il tono del primo Thor nel MCU?

Ha impostato un equilibrio tra epicità mitologica e humour misurato, definendo un Thor più solenne e drammatico, che ha gettato le basi per l’evoluzione successiva del personaggio nel MCU.

Perché il riferimento di Branagh a Logan è così significativo per i fan?

Perché Logan è considerato uno dei migliori cinecomic, esempio di chiusura definitiva e adulta di un eroe storico, modello molto richiesto dai fan anche per Thor.

Qual è la fonte originale delle dichiarazioni su Thor e Logan citate qui?

Le informazioni derivano da una nostra elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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