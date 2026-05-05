Home / SPETTACOLI & CINEMA / Star Wars svela le prime scene esclusive del film The Mandalorian

Il primo footage di The Mandalorian and Grogu mostra la nuova rotta della saga

Nello Star Wars Day del 4 maggio, alla UCI Cinemas Porta di Roma (Sala IMAX), Disney e Lucasfilm hanno mostrato in anteprima a un ristretto gruppo di giornalisti circa 20 minuti di Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Il footage, ambientato dopo Il ritorno dello Jedi, presenta la fragile Nuova Repubblica nel tentativo di consolidare il potere contro le residue forze imperiali.

Le sequenze rivelano l’asse narrativo centrale: la caccia di Din Djarin a un misterioso comandante imperiale, con l’aiuto di Grogu, della comandante Ward interpretata da Sigourney Weaver e di figure chiave criminali come gli Hutt. L’obiettivo è chiaramente quello di rilanciare la saga sul grande schermo e posizionare il film come nuovo snodo dell’era post-imperiale.

In sintesi:

Footage di 20 minuti di The Mandalorian and Grogu mostrato in IMAX a Roma.

mostrato in IMAX a Roma. Ambientazione post- Il ritorno dello Jedi , con la Nuova Repubblica ancora instabile.

, con la ancora instabile. Din Djarin e Grogu in missione per smascherare il misterioso comandante Coin.

e in missione per smascherare il misterioso comandante Coin. Ingresso nel cast di Sigourney Weaver e di Jeremy Allen White come nuovi volti chiave.

Azione, nuova politica galattica e personaggi inediti nel footage IMAX

Il film si apre in una delle ultime roccaforti dell’Impero, dove un boss criminale di medio livello sta estorcendo fondi alle organizzazioni locali.

L’irruzione di Din Djarin interrompe l’incontro: il Mandaloriano elimina due guardie nascoste, in una coreografia d’azione fedele al tono della serie, mentre il boss tenta la fuga tra montagne innevate.

All’esterno lo attende Grogu, e la sequenza si trasforma in un inseguimento dinamico che culmina nel ricongiungimento con Zeb Orrelios, segnando un ponte diretto con l’universo di Star Wars Rebels.

Successivamente la nave dei protagonisti approda su Adelphi, che ospita una base strategica della Nuova Repubblica. Qui incontrano la loro referente, la comandante Ward (Sigourney Weaver), che definisce il lavoro di Mando *«molto disordinato»* e denuncia il deficit di intelligence sulle mosse imperiali.

*«Eliminerò ogni cattivo dal vostro mazzo di carte»*, promette Din Djarin, mostrando un mazzo di carte con i volti dei bersagli.

Accanto alla nuova Razor Crest, Ward illustra la missione: bisogna rintracciare il misterioso *comandante Coin*, *«il nostro asso di picche. Nessuno sa che aspetto abbia, e molti credono che sia morto»*.

Per arrivare a Coin, i protagonisti stringono un’alleanza tattica con gli Hutt: questi accettano di guidare Djarin fino al comandante in cambio della liberazione di Rotta Hutt, interpretato da Jeremy Allen White, prigioniero degli ex imperiali. La missione di salvataggio diventa così il primo tassello di una più ampia campagna contro i resti dell’Impero.

Il ritorno di Star Wars al cinema e le possibili direzioni future

Dalle prime immagini emerge con chiarezza l’ambizione produttiva di Jon Favreau e del team Lucasfilm: riportare The Mandalorian and Grogu al centro dell’esperienza cinematografica, dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019.

L’attenzione alla scala visiva IMAX, la costruzione politica dell’era post-imperiale, il legame emotivo tra Din Djarin e Grogu e l’introduzione di personaggi come Ward, Rotta Hutt e il misterioso Coin indicano la volontà di aprire una nuova macro-trama galattica.

Se il film manterrà la stessa densità di world-building vista nel footage romano, potrebbe diventare non solo un evento per i fan, ma anche il nuovo pilastro cronologico per le prossime produzioni ambientate dopo la caduta dell’Impero.

FAQ

Quando esce al cinema The Mandalorian and Grogu in Italia?

La distribuzione italiana non è ancora stata ufficialmente calendarizzata, ma il footage mostra un’uscita pensata chiaramente per una finestra globale 2026.

Dove è ambientato cronologicamente The Mandalorian and Grogu?

Il film è ambientato dopo Il ritorno dello Jedi, nella fase di consolidamento della Nuova Repubblica contro i resti imperiali.

Che ruolo ha Sigourney Weaver in The Mandalorian and Grogu?

Sigourney Weaver interpreta Ward, comandante della Nuova Repubblica su Adelphi, referente diretta di Din Djarin nelle operazioni contro l’Impero.

Jeremy Allen White chi interpreta nel nuovo film di Star Wars?

Jeremy Allen White interpreta Rotta Hutt, ostaggio degli ex imperiali. La sua liberazione è chiave per rintracciare il comandante Coin.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul footage del film?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.