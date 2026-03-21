Home / SPETTACOLI & CINEMA / Eugenia rompe gli equilibri nella tenuta e sfida apertamente Don Alonso

La Promessa, cosa succede nella puntata di domani su Rete 4

Nella puntata di domani de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity, i rapporti di forza a Palazzo Luján cambiano bruscamente. Eugenia, cognata del Marchese, si ribella apertamente a Don Alonso e decide di recarsi in carcere per affrontare sua sorella Cruz, nonostante il divieto tassativo del nobile.

Nel frattempo, nei dintorni di Cordova, i giovani Curro, Lope e Angela proseguono la loro indagine sul misterioso mandante che ha assoldato il mercenario Basilio, partendo dagli indizi raccolti alla gioielleria Llop. La puntata segna un possibile punto di svolta nelle trame familiari e nelle cospirazioni che circondano il palazzo.

In sintesi:

Eugenia sfida Don Alonso e pretende di incontrare Cruz in carcere.

Curro rischia dopo essere stato smascherato dal Duca Lisandro.

Indagini di Curro, Lope e Angela sul mandante del mercenario Basilio.

Nuovi scandali minacciano la reputazione dei marchesi di Luján.

Conflitti familiari e indagini segrete nel palazzo dei Luján

Nell’episodio precedente, il Duca Lisandro ha umiliato pubblicamente Martina, rinfacciandole il matrimonio fallito con suo figlio Antonio e sminuendo il suo legame con Jacobo. Curro è intervenuto in sua difesa, ma è caduto in una trappola: il Duca lo ha riconosciuto e ha messo in luce la sua presenza illegittima alla tenuta.

Don Alonso, temendo che Lisandro possa informare il Re dell’esistenza del figlio illegittimo, ha imposto a Curro scuse formali verso il potente aristocratico Lisandro de Carvajal y Cifuentes. La linea di protezione costruita dal Marchese intorno alla propria immagine vacilla.

Parallelamente, Eugenia rifiuta di farsi zittire. Dopo aver appreso nuovi dettagli sulle accuse che hanno portato Cruz in carcere, la donna sente il bisogno di una verità diretta: *“Andrò da Cruz, nessuno potrà impedirmelo”*, dichiara con fermezza, sfidando il divieto del cognato e il rischio di un nuovo scandalo che potrebbe travolgere l’intera famiglia.

Il mistero di Basilio e il futuro equilibrio alla Promessa

Mentre in salotto esplodono i contrasti, Curro, Lope e Angela tornano dalla missione alla gioielleria Llop con più domande che certezze. Hanno cercato ricevute, firme o tracce che collegassero l’ingaggio del mercenario Basilio a un mandante insospettabile, ma il nome del responsabile resta nell’ombra.

La pista investigativa si fa più complessa, con una rete di interessi che sembra toccare i piani alti della nobiltà. Intanto, in una clip caricata su Mediaset Infinity, Lope avvisa Simona e Candela che Tonio è stato picchiato e derubato, segnale di una violenza che esce dalle segrete stanze e investe anche la servitù.

Le scelte di Eugenia e le indagini dei ragazzi potrebbero ridisegnare il potere a Palazzo Luján, aprendo a rivelazioni cruciali nelle prossime puntate.

FAQ

A che ora va in onda La Promessa domani su Rete 4?

La puntata di domani de La Promessa va in onda alle 19:40 nell’access prime time di Rete 4.

Dove posso vedere La Promessa in streaming e on demand?

È possibile seguire La Promessa in live streaming e on demand gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity, previa registrazione.

Chi è il Duca Lisandro e perché minaccia Curro?

Il Duca Lisandro è un potente aristocratico che ha riconosciuto l’identità di Curro, minacciando di rivelare al Re il suo status illegittimo.

Perché Eugenia vuole incontrare Cruz in carcere?

Eugenia vuole incontrare Cruz per chiarire di persona le accuse e capire la verità sui complotti familiari.

Quali sono le fonti delle anticipazioni su La Promessa?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.