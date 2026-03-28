Home / BLOCKCHAIN / Tether supera il primo audit finanziario completo con KPMG e rafforza la trasparenza sulle riserve

Tether affida il primo audit completo a KPMG per rafforzare la fiducia

La società Tether, principale emittente dello stablecoin USDT, ha incaricato la società di revisione KPMG di condurre il suo primo audit finanziario indipendente completo. L’operazione, emersa il 27 marzo tramite il Financial Times, coinvolge anche PwC, che supporta la preparazione dei sistemi interni dalla sede di El Salvador. L’iniziativa arriva dopo anni di verifiche limitate ad attestazioni periodiche e in un momento in cui Tether sta valutando una potenziale raccolta di capitale fino a 5 miliardi di dollari. L’obiettivo è rafforzare credibilità, trasparenza e solidità regolamentare di USDT, lo stablecoin dominante nel mercato globale delle criptovalute.

In sintesi:

Tether affida a KPMG il primo audit finanziario indipendente completo su USDT.

affida a il primo audit finanziario indipendente completo su USDT. PwC supporta la preparazione dei sistemi interni dalla sede centrale in El Salvador .

supporta la preparazione dei sistemi interni dalla sede centrale in . L’audit supera il precedente schema di semplici attestazioni mensili di BDO Italia .

. Il processo arriva mentre si valuta una raccolta di capitali fino a 5 miliardi di dollari.

Audit KPMG, svolta sulla trasparenza di USDT e del mercato stablecoin

L’annuncio segue la comunicazione del 25 marzo, quando Tether aveva dichiarato di aver “avviato un accordo formale con una società Big Four per completare il suo primo audit finanziario indipendente completo”. Oggi emerge che tale società è proprio KPMG, tra i maggiori revisori globali.

Il CEO Paolo Ardoino ha sottolineato che *“la fiducia si costruisce quando le istituzioni sono disposte ad aprirsi completamente allo scrutinio”*, spiegando come questo audit “rappresenti anni di lavoro per rafforzare i nostri sistemi affinché Tether possa soddisfare i più alti standard applicati nella finanza globale”.

Finora Tether si era basata su attestazioni mensili di BDO Italia, utili a certificare la copertura delle riserve ma non equivalenti a una revisione completa dei rendiconti. Il coinvolgimento di KPMG allinea Tether alle pratiche di trasparenza attese dagli investitori istituzionali e dalle autorità, in una fase in cui l’azienda valuta una raccolta di capitali di circa 5 miliardi di dollari, dopo ipotesi iniziali fra 15 e 20 miliardi a una valutazione teorica di 500 miliardi.

Nel contesto di un’offerta complessiva di stablecoin stimata da The Block in circa 298,9 miliardi di dollari, USDT mantiene una posizione dominante con 184,2 miliardi, seguito da USDC di Circle con quasi 80 miliardi.

La qualità e l’esito dell’audit KPMG saranno quindi un banco di prova non solo per Tether ma per l’intero settore degli asset digitali ancorati a valute fiat, sempre più sotto esame regolamentare a livello globale.

Impatto futuro dell’audit KPMG su regolamentazione e capitali istituzionali

L’esito dell’audit di KPMG potrà incidere direttamente sull’accesso di Tether a nuovi capitali e sulla percezione del rischio legato a USDT da parte di banche, fondi e supervisor.

Una revisione positiva e ripetuta nel tempo potrebbe accelerare la convergenza tra stablecoin e finanza tradizionale, favorendo l’integrazione di USDT in circuiti regolamentati di pagamento e clearing.

Al contrario, eventuali criticità sollevate dall’audit spingerebbero verso ulteriori richieste di trasparenza su riserve, governance e gestione del rischio, anticipando scenari regolatori più stringenti in mercati chiave come Stati Uniti ed Europa.

FAQ

Che cosa prevede l’audit completo di Tether da parte di KPMG?

Prevede una revisione indipendente dei rendiconti finanziari di Tether, includendo la verifica strutturata di riserve, passività, controlli interni e procedure di gestione del rischio.

In cosa l’audit KPMG è diverso dalle attestazioni BDO Italia su USDT?

È diverso perché un audit completo analizza bilanci, controlli e procedure, mentre le attestazioni di BDO Italia certificavano solo periodicamente la copertura patrimoniale delle riserve.

Perché Tether sta valutando una raccolta di capitale fino a 5 miliardi di dollari?

Avviene perché Tether punta a finanziare espansione, investimenti strategici e rafforzamento patrimoniale, dopo ipotesi iniziali di fundraising fra 15 e 20 miliardi di dollari.

Qual è il peso di USDT nel mercato globale delle stablecoin oggi?

È predominante: USDT vale circa 184,2 miliardi su un mercato stabile complessivo di circa 298,9 miliardi di dollari, secondo dati The Block.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo approfondimento su Tether?

Deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.