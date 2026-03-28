Home / SPETTACOLI & CINEMA / Tribunale Milano delimita accuse tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini

Il tribunale di Milano ridefinisce il caso Corona–Signorini

Il tribunale civile di Milano ha parzialmente accolto il reclamo di Fabrizio Corona contro il provvedimento d’urgenza richiesto da Alfonso Signorini. La decisione, assunta dal collegio composto da Andrea Borrelli, Anna Bellesi e Serena Nicotra, è stata depositata nelle scorse ore nel capoluogo lombardo. Il giudice ha ridefinito cosa possa essere lecitamente detto nelle puntate del format online Falsissimo e cosa, invece, rientri nella diffamazione e nella violazione della privacy del conduttore televisivo. Il caso è centrale perché chiarisce i limiti tra libertà di espressione, diritto di cronaca e tutela della reputazione nel dibattito pubblico sulla gestione dell’informazione spettacolo in Italia.

In sintesi:

Revocato il precedente “sequestro atipico” del materiale di Fabrizio Corona .

. Definiti diffamatori epiteti, insulti e accuse senza adeguata verifica verso Alfonso Signorini .

. Il tribunale considera illegittima la foto “nudo e di spalle” di Signorini .

. Confermato a Corona il diritto di esprimersi, nel rispetto dei limiti costituzionali.

Il provvedimento originario, emesso a gennaio, imponeva a Corona di rimuovere contenuti online e consegnare tutte le chat, i documenti, le immagini e i video utilizzati in Falsissimo. Ora il collegio milanese ha annullato questo “sequestro atipico”, ritenendolo privo dei requisiti del sequestro giudiziario o conservativo.

La decisione non legittima però un “liberi tutti” comunicativo. I giudici hanno delimitato con precisione ciò che è consentito dire su Signorini e ciò che integra una lesione dell’onore e della riservatezza, fornendo un precedente rilevante per i contenuti diffusi su web e social da personaggi pubblici e creator digitali.

I confini tra critica, diffamazione e privacy nel caso Signorini

Il tribunale ha qualificato come diffamatori gli epiteti, gli insulti e le accuse rivolte a Alfonso Signorini da Fabrizio Corona in assenza di verifiche adeguate. Al centro della valutazione ci sono soprattutto i riferimenti a presunti “ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo”, ritenuti privi di sufficiente riscontro e potenzialmente devastanti per la reputazione del conduttore.

Sul fronte della privacy, i giudici hanno dato particolare rilievo alla pubblicazione di una foto di Signorini “nudo e di spalle”. Lo scatto, diffuso senza consenso, è stato definito una violazione della riservatezza perché ritrae un momento intimo, privo di interesse pubblico e non funzionale a un’informazione socialmente rilevante.

Per le future puntate annunciate da Corona, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa, il divieto giudiziario riguarda soltanto contenuti offensivi o lesivi della privacy. Il tribunale ribadisce che a Corona non può essere negato il diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall’articolo 21 della Costituzione, ma tale diritto è condizionato a tre criteri: verità (anche putativa) dei fatti, pertinenza con un interesse pubblico concreto e continenza espressiva, ossia moderazione nel linguaggio.

Implicazioni future per creator, media e contenuti digitali

La decisione del tribunale di Milano diventa un segnale forte per l’ecosistema dei media digitali: il confine tra inchiesta spettacolo, gossip e diffamazione viene tracciato con maggiore nettezza.

Per format come Falsissimo e per i creator che operano su piattaforme social, il messaggio è duplice: la libertà di critica resta ampia, ma richiede verifiche minime, interesse pubblico concreto e linguaggio non insultante. Parallelamente, la tutela dell’immagine privata delle figure note – soprattutto quando si tratta di contenuti intimi, come foto di nudo – viene ribadita come ambito sottratto alla curiosità morbosa del pubblico.

Il caso Corona–Signorini potrebbe influenzare futuri procedimenti sulla responsabilità civile legata ai contenuti online, spingendo redazioni, influencer e piattaforme a rafforzare i filtri editoriali per evitare rischi legali e danni reputazionali.

FAQ

Cosa ha deciso il tribunale di Milano sul caso Corona–Signorini?

Il tribunale ha revocato il “sequestro atipico”, confermando però il divieto di contenuti diffamatori e lesivi della privacy verso Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona può continuare a pubblicare puntate di Falsissimo?

Sì, può continuare, ma solo rispettando i limiti fissati: niente insulti, niente accuse prive di verifica, niente violazioni di privacy.

Perché la foto nudo e di spalle di Signorini è stata ritenuta illegittima?

È stata considerata illegittima perché scattata e diffusa senza consenso, priva di interesse pubblico e riferita a un momento strettamente intimo.

Quali sono i criteri per la libertà di espressione indicati dal tribunale?

Secondo i giudici, servono verità dei fatti, interesse pubblico concreto e moderazione verbale; in mancanza, scatta la responsabilità per diffamazione.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia sul caso Corona–Signorini?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.