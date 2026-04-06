Home / NEWS / Terremoto scuote Calabria e Toscana all’alba, registrate due distinte scosse di moderata intensità

Scosse di terremoto a Pasquetta tra Calabria, Toscana e Grecia

All’alba di Pasquetta, una serie di terremoti ha interessato l’Italia e la Grecia. In Italia, due scosse sono state registrate in Calabria, nel settore nord-occidentale di fronte alle coste della provincia di Cosenza, e in Toscana, in provincia di Pisa. In Grecia un sisma più intenso ha colpito la regione dell’Epiro, vicino alla città di Giannina. Le scosse, avvertite chiaramente dalla popolazione, non hanno causato danni secondo le prime verifiche. Le autorità e la Sala sismica INGV-Roma mantengono comunque alta l’attenzione, alla luce della frequenza dei recenti eventi sismici nell’area mediterranea.

In sintesi:

Scossa di magnitudo 3.3 al largo della provincia di Cosenza, in Calabria.

Terremoto moderato in provincia di Pisa, Toscana, senza danni segnalati.

Sisma di magnitudo 4.5 in Epiro, Grecia, vicino a Giannina.

Allerta sismica monitorata da INGV e istituti locali, nessuna emergenza attiva.

Dettagli sui terremoti tra Calabria, Toscana e Grecia

Secondo i dati della Sala sismica INGV-Roma, la scossa più significativa registrata in Italia all’alba di Pasquetta ha avuto magnitudo 3.3 nella zona calabra nord-occidentale. L’epicentro è stato localizzato in mare, di fronte alle coste che si affacciano sullo Stretto di Messina, a circa 26 chilometri di profondità, davanti alla provincia di Cosenza. Il movimento tellurico ha svegliato numerosi residenti, ma non risultano danni strutturali né richieste di soccorso.

In Toscana, una scossa moderata, avvertita in provincia di Pisa, ha generato allarme ma non ha provocato conseguenze a cose o persone. L’evento si inserisce in un quadro di sismicità diffusa che, nelle ultime settimane, ha coinvolto anche altre aree toscane come la provincia di Pistoia, dove una scossa di magnitudo 4.1 era stata avvertita fino a Firenze.

Nel Mediterraneo orientale, un nuovo terremoto ha interessato la Grecia: magnitudo 4.5 nella regione montuosa dell’Epiro, nel Nord del Paese, con epicentro prossima a Giannina. Anche qui, al momento, non si registrano danni, ma le autorità greche segnalano una sequenza di scosse di discreta intensità in corso nella regione.

Scenari futuri e importanza del monitoraggio sismico continuo

La coincidenza temporale delle scosse tra Calabria, Toscana e Grecia conferma la vivacità sismica dell’area mediterranea, collocata lungo il margine di convergenza tra placca africana ed euroasiatica. Gli esperti dell’INGV e degli istituti greci sottolineano che eventi di magnitudo moderata sono compatibili con la pericolosità nota delle aree coinvolte e non rappresentano, da soli, un segnale predittivo di scosse più forti.

Resta però centrale l’esigenza di un monitoraggio continuo e di una comunicazione chiara verso i cittadini: la verifica dello stato degli edifici, la pianificazione di emergenza comunale e la diffusione di buone pratiche di autoprotezione restano strumenti chiave per ridurre il rischio, soprattutto nelle zone storicamente fragili come lo Stretto di Messina e l’Appennino tosco-emiliano.

FAQ

Dove è stato localizzato il terremoto in Calabria a Pasquetta?

Il sisma in Calabria è stato localizzato in mare, di fronte alle coste della provincia di Cosenza, a circa 26 chilometri di profondità.

La scossa in Toscana ha provocato danni a edifici o feriti?

La scossa registrata in provincia di Pisa è stata avvertita dalla popolazione ma non ha provocato danni a edifici né feriti, secondo le prime verifiche.

Quanto è stato forte il terremoto registrato in Grecia?

Il terremoto in Grecia, nella regione dell’Epiro vicino a Giannina, ha avuto magnitudo 4.5 ed è stato considerato moderatamente forte ma non distruttivo.

Queste scosse indicano un rischio immediato di forti terremoti?

Gli esperti ritengono che, pur confermando l’attività sismica dell’area, queste scosse non rappresentino di per sé un segnale certo di eventi più forti imminenti.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sui terremoti?

La notizia è stata elaborata sulla base di informazioni ufficiali congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.