Home / NEWS / Tahirys Dos Santos, dal dramma di Crans Montana al primo contratto professionistico nel calcio

Il sopravvissuto di Crans Montana che diventa professionista col Metz

Il difensore diciannovenne Tahirys Dos Santos, promessa del Metz, firmerà nei prossimi giorni il suo primo contratto da professionista con il club francese. L’accordo arriva dopo il drammatico incendio di Crans Montana, in Svizzera, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, nella struttura Le Constellation, dove morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Dos Santos, con ustioni sul 30% del corpo, è uno dei sopravvissuti simbolo di quella notte. Il club lo ha seguito tra ricoveri in Germania e trasferimento all’ospedale Mercy/Félix-Maréchal. Oggi, la firma con il Metz diventa il segnale di una rinascita sportiva e umana che supera il trauma personale e una tragedia che ha scosso l’Europa.

In sintesi:

Tahirys Dos Santos , 19 anni, firmerà il primo contratto professionistico con il Metz .

, 19 anni, firmerà il primo contratto professionistico con il . Sopravvissuto all’incendio di Crans Montana a Le Constellation , con ustioni sul 30% del corpo.

a , con ustioni sul 30% del corpo. Lunghe cure tra Germania e ospedale Mercy/Félix-Maréchal , sempre seguito dal club.

e ospedale , sempre seguito dal club. Ritorno graduale in campo: visita a febbraio, allenamento individuale il 9 aprile.

Dalle fiamme di Crans Montana al contratto col Metz

Prima della tragedia, il 20 dicembre 2025, Tahirys Dos Santos era stato convocato in prima squadra dal Metz in Coppa di Francia, nella vittoria per 3-0 contro il Biesheim. Era il segnale di un percorso in ascesa, bruscamente interrotto dall’incendio scoppiato a Crans Montana, all’interno del complesso Le Constellation, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Le fiamme causarono 41 morti e 115 feriti.

Dos Santos riportò ustioni estese su circa il 30% del corpo, con viso, braccia, mani e dorso particolarmente colpiti. Secondo le ricostruzioni, sarebbe tornato nel locale per soccorrere la fidanzata, gesto che ne ha aggravato le condizioni ma ne ha rafforzato l’immagine pubblica di coraggio.

Il percorso clinico è stato complesso: iniziale ricovero in Germania, trapianto cutaneo e successivo trasferimento all’ospedale Mercy/Félix-Maréchal. Il Metz lo ha assistito senza interruzione, confermandone il sostegno anche mediatamente, come mostrato dai contenuti circolati sui social, tra cui il video rilanciato dal profilo Men in Blazers su pic.twitter.com/Bm8CmMis4k.

A febbraio il difensore è tornato per la prima volta al centro d’allenamento per salutare i compagni, mentre il 9 aprile ha svolto il primo lavoro individuale in campo. La decisione del club di offrirgli il primo contratto professionistico sancisce non solo la fiducia nel suo potenziale tecnico, ma anche la volontà di trasformare una storia di sopravvivenza in un modello di resilienza per tutto il movimento calcistico europeo.

Il significato sportivo e umano della rinascita di Dos Santos

La firma di Tahirys Dos Santos con il Metz ha una portata che supera il semplice dato contrattuale. Per il club, investire su un calciatore reduce da un trauma fisico e psicologico di tale portata è una scelta valoriale, oltre che tecnica.

Per il giocatore, il contratto professionistico rappresenta una seconda vita calcistica: dalla quasi perdita della carriera alla possibilità concreta di competere ai massimi livelli francesi. Il caso Dos Santos potrebbe spingere altri club europei a strutturare meglio i protocolli di supporto ai giovani atleti coinvolti in eventi traumatici, integrando assistenza medica, psicologica e percorsi di reinserimento in squadra.

Sul piano sociale, la sua storia mantiene viva l’attenzione sulle responsabilità legate alla sicurezza degli spazi di aggregazione, come dimostra l’incendio di Crans Montana, ritenuto da molti osservatori una tragedia evitabile. Nei prossimi mesi, il modo in cui Dos Santos gestirà il ritorno alla competizione sarà osservato con interesse da tecnici, dirigenti e tifosi, come esempio concreto di resilienza giovanile nello sport professionistico.

FAQ

Chi è Tahirys Dos Santos e in che ruolo gioca?

Dos Santos è un difensore centrale diciannovenne del Metz, cresciuto nelle giovanili del club francese e ora prossimo al primo contratto professionistico.

Cosa è successo nell’incendio di Crans Montana a Le Constellation?

Nell’incendio di Crans Montana, a Le Constellation, tra 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026 morirono 41 persone e 115 rimasero ferite.

Qual è stato il percorso medico di Tahirys Dos Santos dopo l’incendio?

Dos Santos ha subito ustioni sul 30% del corpo, con trapianto cutaneo, ricovero iniziale in Germania e successivo trasferimento all’ospedale Mercy/Félix-Maréchal.

Quando è tornato in campo Tahirys Dos Santos con il Metz?

Il difensore è tornato al centro d’allenamento del Metz a febbraio 2026 e ha svolto il primo allenamento individuale il 9 aprile 2026.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.