Home / NEWS / Crans-Montana mantiene online il sito per raccogliere testimonianze e informazioni utili ai cittadini

Sito informativo sull’incendio di Crans-Montana resta online: la decisione

La Camera penale del Tribunale cantonale vallesano ha stabilito che il sito crans.merkt.ch, creato dall’avvocato Romain Jordan per le famiglie coinvolte nell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana (VS), può restare online.

La decisione, emessa ieri e resa pubblica oggi in Vallese, interviene nel contesto delle indagini sul rogo che ha sconvolto la località turistica svizzera, al centro di un delicato bilanciamento tra diritto all’informazione, tutela delle vittime e presunzione d’innocenza.

Il tribunale ha dovuto valutare se il portale informativo, collegato alle azioni legali promosse dalle famiglie, violasse diritti personali o la corretta conduzione del procedimento penale, optando infine per il mantenimento online del sito.

In sintesi:

La giustizia vallesana autorizza il sito crans.merkt.ch a restare accessibile al pubblico.

L’avvocato Romain Jordan rappresenta diverse famiglie colpite dall’incendio di Capodanno.

rappresenta diverse famiglie colpite dall’incendio di Capodanno. Il caso riguarda il bar Le Constellation di Crans-Montana nel Cantone Vallese.

di nel Cantone Vallese. La sentenza bilancia informazione pubblica, diritti delle vittime e garanzie processuali.

Dettagli sulla sentenza e sul ruolo del sito crans.merkt.ch

La decisione della Camera penale vallesana conferma la legittimità del sito crans.merkt.ch come strumento informativo collegato al procedimento sull’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana.

Il portale, lanciato dall’avvocato Romain Jordan, raccoglie documenti, aggiornamenti sulle indagini e indicazioni sulle iniziative giudiziarie intraprese dalle famiglie delle vittime e dei feriti.

Secondo la sentenza, la presenza online del sito non costituisce, allo stato, un pregiudizio sufficiente per giustificare la sua chiusura, a condizione che i contenuti restino entro i limiti del rispetto della presunzione d’innocenza, della privacy e delle norme deontologiche.

La decisione si inserisce in una tendenza più ampia della giustizia svizzera a riconoscere un ruolo crescente alle piattaforme digitali nella comunicazione dei casi complessi, purché non si trasformino in strumenti di pressione indebita sull’inchiesta o sui potenziali imputati.

Per le famiglie assistite da Romain Jordan, il mantenimento del sito rappresenta un canale centrale per coordinare informazioni, sensibilizzare l’opinione pubblica e garantire trasparenza sulle fasi del procedimento in corso legato al rogo di Capodanno a Crans-Montana.

Prospettive future per vittime, inchiesta e comunicazione online

La scelta del tribunale vallesano di non oscurare crans.merkt.ch apre un precedente rilevante sul rapporto tra giustizia penale e comunicazione digitale in casi ad alto impatto emotivo come l’incendio del bar Le Constellation.

In prospettiva, eventuali sviluppi dell’inchiesta o nuovi atti d’accusa potrebbero rendere necessario un costante aggiornamento dei contenuti e della linea editoriale del sito, per evitare conflitti con il segreto istruttorio o con la tutela dei soggetti coinvolti.

Per le famiglie rappresentate da Romain Jordan, la piattaforma rimane uno strumento cruciale per seguire l’evoluzione del procedimento e per mantenere alta l’attenzione pubblica sulle responsabilità legate al rogo di Capodanno a Crans-Montana.

FAQ

Che cos’è il sito crans.merkt.ch e a cosa serve?

Il sito crans.merkt.ch è una piattaforma informativa legata all’incendio di Capodanno a Crans-Montana, usata per aggiornare e coordinare le famiglie coinvolte.

Chi è l’avvocato Romain Jordan e chi rappresenta?

L’avvocato Romain Jordan è il legale di diverse famiglie toccate dall’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, impegnato nelle relative azioni giudiziarie.

Perché la giustizia vallesana ha autorizzato il sito a restare online?

La giustizia vallesana ha ritenuto il sito compatibile con presunzione d’innocenza e diritti personali, purché i contenuti restino rispettosi delle regole processuali.

La decisione può influenzare altri casi simili in Svizzera?

Sì, la decisione crea un precedente sulla legittimità di siti informativi legati a procedimenti penali complessi, soprattutto per casi con forte impatto mediatico.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.