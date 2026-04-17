michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Crans-Montana mantiene online il sito per raccogliere testimonianze e informazioni utili ai cittadini

Crans-Montana mantiene online il sito per raccogliere testimonianze e informazioni utili ai cittadini

Sito informativo sull’incendio di Crans-Montana resta online: la decisione

La Camera penale del Tribunale cantonale vallesano ha stabilito che il sito crans.merkt.ch, creato dall’avvocato Romain Jordan per le famiglie coinvolte nell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana (VS), può restare online.
La decisione, emessa ieri e resa pubblica oggi in Vallese, interviene nel contesto delle indagini sul rogo che ha sconvolto la località turistica svizzera, al centro di un delicato bilanciamento tra diritto all’informazione, tutela delle vittime e presunzione d’innocenza.
Il tribunale ha dovuto valutare se il portale informativo, collegato alle azioni legali promosse dalle famiglie, violasse diritti personali o la corretta conduzione del procedimento penale, optando infine per il mantenimento online del sito.

In sintesi:

  • La giustizia vallesana autorizza il sito crans.merkt.ch a restare accessibile al pubblico.
  • L’avvocato Romain Jordan rappresenta diverse famiglie colpite dall’incendio di Capodanno.
  • Il caso riguarda il bar Le Constellation di Crans-Montana nel Cantone Vallese.
  • La sentenza bilancia informazione pubblica, diritti delle vittime e garanzie processuali.

Dettagli sulla sentenza e sul ruolo del sito crans.merkt.ch

La decisione della Camera penale vallesana conferma la legittimità del sito crans.merkt.ch come strumento informativo collegato al procedimento sull’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana.
Il portale, lanciato dall’avvocato Romain Jordan, raccoglie documenti, aggiornamenti sulle indagini e indicazioni sulle iniziative giudiziarie intraprese dalle famiglie delle vittime e dei feriti.
Secondo la sentenza, la presenza online del sito non costituisce, allo stato, un pregiudizio sufficiente per giustificare la sua chiusura, a condizione che i contenuti restino entro i limiti del rispetto della presunzione d’innocenza, della privacy e delle norme deontologiche.

La decisione si inserisce in una tendenza più ampia della giustizia svizzera a riconoscere un ruolo crescente alle piattaforme digitali nella comunicazione dei casi complessi, purché non si trasformino in strumenti di pressione indebita sull’inchiesta o sui potenziali imputati.
Per le famiglie assistite da Romain Jordan, il mantenimento del sito rappresenta un canale centrale per coordinare informazioni, sensibilizzare l’opinione pubblica e garantire trasparenza sulle fasi del procedimento in corso legato al rogo di Capodanno a Crans-Montana.

Prospettive future per vittime, inchiesta e comunicazione online

La scelta del tribunale vallesano di non oscurare crans.merkt.ch apre un precedente rilevante sul rapporto tra giustizia penale e comunicazione digitale in casi ad alto impatto emotivo come l’incendio del bar Le Constellation.
In prospettiva, eventuali sviluppi dell’inchiesta o nuovi atti d’accusa potrebbero rendere necessario un costante aggiornamento dei contenuti e della linea editoriale del sito, per evitare conflitti con il segreto istruttorio o con la tutela dei soggetti coinvolti.
Per le famiglie rappresentate da Romain Jordan, la piattaforma rimane uno strumento cruciale per seguire l’evoluzione del procedimento e per mantenere alta l’attenzione pubblica sulle responsabilità legate al rogo di Capodanno a Crans-Montana.

FAQ

Che cos’è il sito crans.merkt.ch e a cosa serve?

Il sito crans.merkt.ch è una piattaforma informativa legata all’incendio di Capodanno a Crans-Montana, usata per aggiornare e coordinare le famiglie coinvolte.

Chi è l’avvocato Romain Jordan e chi rappresenta?

L’avvocato Romain Jordan è il legale di diverse famiglie toccate dall’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, impegnato nelle relative azioni giudiziarie.

Perché la giustizia vallesana ha autorizzato il sito a restare online?

La giustizia vallesana ha ritenuto il sito compatibile con presunzione d’innocenza e diritti personali, purché i contenuti restino rispettosi delle regole processuali.

La decisione può influenzare altri casi simili in Svizzera?

Sì, la decisione crea un precedente sulla legittimità di siti informativi legati a procedimenti penali complessi, soprattutto per casi con forte impatto mediatico.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache