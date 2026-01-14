Svizzera seleziona 2.999 specie prioritarie per la conservazione: la lista che cambia l’agenda ambientale

Criteri di selezione delle specie prioritarie

Svizzera ha definito una “Lista delle specie prioritarie” composta da 2.999 taxa per i quali il Paese assume una responsabilità particolare di conservazione. Lo strumento, giuridicamente vincolante, è stato annunciato dal WSL per indirizzare in modo mirato risorse limitate e coordinare azioni tra Confederazione e cantoni. La selezione si basa su criteri stringenti che combinano stato di minaccia e obblighi internazionali assunti dal Paese.

Una specie è considerata prioritaria quando soddisfa due condizioni cumulative: è presente nelle liste rosse delle specie minacciate e ricade nell’ambito degli impegni di tutela che Svizzera ha a livello internazionale. In un contesto con circa 56.000 specie registrate, oltre 10.000 risultano a rischio, rendendo necessario un filtro di priorità per massimizzare l’efficacia delle misure.

La classificazione integra inoltre il concetto di responsabilità nazionale: massima nel caso di specie endemiche e significativa per quelle con distribuzione limitata alla Svizzera e ai Paesi confinanti. Il criterio include anche taxa che svolgono un ruolo di connessione tra popolazioni frammentate, come vari muschi, licheni e funghi, per preservare il flusso genetico e la resilienza ecologica.

Responsabilità svizzera per endemismi e specie parzialmente endemiche

La responsabilità della Svizzera è massima per gli endemismi: taxa presenti solo sul territorio nazionale, la cui estinzione comporterebbe la scomparsa globale. Rientrano in questa categoria piante come la ruta delle nevi e insetti quali il carabide del Blüemlisalp, identificato nel 2014, che impongono interventi mirati su habitat alpini e subalpini.

Accanto agli endemismi stretti, il Paese assume un ruolo centrale anche per le specie parzialmente endemiche, condivise con i vicini. Esempi sono la genziana insubrica e la marchantia stellata di Breidler, la cui conservazione richiede cooperazione transfrontaliera e gestione coordinata di siti ecologicamente contigui.

La priorità si estende a taxa “ponte” che mantengono la connettività tra popolazioni isolate, in particolare tra muschi, licheni e funghi. La tutela di queste specie, spesso trascurate, supporta il flusso genetico e stabilizza reti trofiche in paesaggi frammentati, fungendo da indicatore della qualità ambientale e dell’integrità degli ecosistemi.

FAQ

Qual è il ruolo della Svizzera per le specie endemiche?

Garantire la sopravvivenza globale di taxa presenti solo sul territorio nazionale.

Specie condivise con Paesi confinanti per cui la Svizzera ha responsabilità elevata.

Perché collegano popolazioni frammentate e stabilizzano ecosistemi.

Ruta delle nevi , carabide del Blüemlisalp , genziana insubrica , marchantia stellata di Breidler .

Proteggendo corridoi, microhabitat e siti chiave transfrontalieri.

Confederazione, cantoni e centri nazionali dati, con supporto del WSL .

Notizia ispirata a Keystone-SDA tramite SWI swissinfo.ch.

Minacce principali e implicazioni per la conservazione

La perdita e la frammentazione degli habitat restano la pressione dominante: torbiere e aree umide mostrano un calo netto di qualità e superficie, con impatti diretti su numerose specie di moorland. In contesti urbani e rurali, specie come i rondoni, i balestrucci e i chirotteri faticano a trovare siti di nidificazione e rifugi a causa di ristrutturazioni edilizie e chiusura di cavità.

Nei paesaggi agricoli, la semplificazione delle siepi e la perdita di filari riducono la connettività, penalizzando mammiferi come puzzole e ghiri, che dipendono dai corridoi vegetali per spostarsi tra nuclei residui. Anche molti muschi, licheni e funghi risentono della frammentazione, che interrompe il flusso genetico e indebolisce la resilienza delle popolazioni.

Sul piano operativo, la lista vincolante consente di dirigere fondi e sforzi verso habitat chiave, interventi su edifici per favorire i siti di nidificazione e ripristini di siepi e margini. Le implicazioni includono piani d’azione specie-specifici, tutela dei microhabitat prioritari e cooperazione tra Confederazione, cantoni e proprietari.

Le misure privilegiano ripristino di zone umide, gestione adattativa di foreste e prati, e infrastrutture verdi per continuità ecologica. Il coordinamento con paesi confinanti è essenziale per le popolazioni transfrontaliere, mentre il monitoraggio standardizzato guida l’allocazione efficiente delle risorse e la verifica dei risultati.

