Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Lugano nuova meta per expat in fuga da Dubai tra vantaggi fiscali, qualità della vita e sicurezza

Zugo sotto pressione: il paradiso fiscale svizzero sfidato dal Ticino

Il cantone di Zugo, storica meta dei grandi patrimoni internazionali, è oggi al centro di una competizione serrata con il Ticino per attrarre capitali, in particolare dalla regione del Golfo. Qui, dove la stampa internazionale – dal Financial Times a Bloomberg – descrive un vero “paradiso per i capitali del Golfo”, la domanda supera di gran lunga l’offerta immobiliare: solo 19 proprietà disponibili, con un prezzo medio di 4,23 milioni di franchi.

La dinamica esplosiva tra vantaggi fiscali, scarsità di immobili e crescente concorrenza interna alla Svizzera sta ridisegnando le strategie di investimento dei grandi patrimoni.

Gli operatori locali, come l’agenzia Engel & Völkers, confermano un mercato saturo che rischia di spingere parte della domanda verso altri cantoni.

In sintesi:

Zugo resta hub fiscale globale ma affronta la concorrenza crescente del Ticino.

Domanda elevata dal Golfo, ma solo 19 proprietà in vendita nel cantone.

Prezzo medio per immobile a Zugo: 4,23 milioni di franchi svizzeri.

Stampa internazionale accosta Zugo a Monaco, Marbella, Londra.

Come Zugo è diventato polo globale per i grandi capitali

Negli ultimi anni Zugo si è consolidato come uno dei cantoni svizzeri più attrattivi per i grandi patrimoni, grazie a una combinazione di fiscalità moderata, stabilità politica ed economica e un ecosistema imprenditoriale avanzato nei settori farmaceutico, sanitario e delle criptovalute.

Testate di rilievo internazionale come il Financial Times hanno definito il cantone *«un paradiso per i capitali del Golfo»*, mentre Bloomberg lo ha inserito nello stesso campionato di destinazioni di lusso come Monaco, Marbella e Londra.

Il direttore finanziario cantonale Heinz Tännler ha confermato l’aumento delle richieste di insediamento dalla regione del Golfo, commentando: *«Ci dispiace per la situazione, ma non possiamo negare che Zugo ne stia beneficiando»*.

Sul piano operativo, però, il mercato immobiliare è vicino al punto di saturazione. Casha Frigo, socia di Engel & Völkers a Zugo, segnala solo “una dozzina” di richieste effettive dalla regione del Golfo, frenate soprattutto dalla scarsità di offerta: attualmente sono in vendita appena 19 proprietà, con un prezzo medio di 4,23 milioni di franchi svizzeri. Un livello che rende difficile l’accesso anche per molti acquirenti facoltosi e che apre spazio competitivo ad altri cantoni, in primis il Ticino, percepito come alternativa più accessibile ma ancora fiscalmente vantaggiosa.

Le prospettive future tra concorrenza interna e domanda globale

La combinazione tra offerta immobiliare limitata e richiesta internazionale crescente potrebbe spingere una parte significativa dei capitali del Golfo verso mercati svizzeri meno saturi, come il Ticino.

Per Zugo, la sfida sarà preservare l’attrattività fiscale e la qualità del proprio ecosistema economico, affrontando al contempo il nodo strutturale degli immobili disponibili.

Se il cantone non riuscirà ad ampliare l’offerta o a diversificare le soluzioni insediative per individui e aziende, il rischio è un progressivo spostamento di investimenti verso altri hub emergenti, interni ed esteri, riducendo nel medio periodo il vantaggio competitivo costruito negli ultimi anni.

FAQ

Perché Zugo attrae così tanti capitali internazionali?

Zugo attrae capitali per fiscalità competitiva, stabilità politica, infrastrutture moderne e forte presenza di aziende farmaceutiche, sanitarie e crypto, supportate da una comunità internazionale consolidata.

Quante proprietà sono attualmente in vendita a Zugo?

Attualmente nel cantone di Zugo risultano disponibili solo 19 proprietà in vendita, un livello estremamente basso rispetto alla domanda internazionale crescente.

Qual è il prezzo medio di una proprietà a Zugo?

Il prezzo medio di una proprietà residenziale a Zugo si aggira intorno ai 4,23 milioni di franchi svizzeri, rendendo il mercato altamente selettivo.

Come incide la scarsità di immobili sugli investitori del Golfo?

Incide in modo rilevante, costringendo molti investitori del Golfo a valutare altri cantoni svizzeri, come il Ticino, o destinazioni europee alternative.

Quali sono le fonti primarie delle informazioni su Zugo e i capitali esteri?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.