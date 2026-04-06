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Ticino nuova meta sicura per chi lascia Dubai alla ricerca di stabilità e qualità di vita

Ticino nuova meta sicura per chi lascia Dubai alla ricerca di stabilità e qualità di vita

Capitali in fuga da Dubai verso il Ticino: perché ora guardano alla Svizzera

Un’ondata di capitali e professionisti della finanza sta lasciando gli Emirati Arabi Uniti, in particolare Dubai, per spostarsi in Svizzera, con focus sul Ticino.
A generare il movimento è l’instabilità collegata alla guerra in Medio Oriente, che ha incrinato la percezione di sicurezza fiscale, politica e personale degli investitori internazionali.
Nelle ultime settimane, agenzie come Wetag Luxury Real Estate a Lugano segnalano un aumento improvviso delle richieste di clienti facoltosi, soprattutto europei residenti a Dubai, interessati a trasferire residenza e patrimoni.

Il fenomeno coinvolge non solo i capitali ma anche banker, avvocati e consulenti che rivalutano la solidità delle piazze finanziarie del Golfo.
Il Ticino emerge così come approdo privilegiato per chi cerca stabilità regolamentare, qualità di vita e vicinanza ai principali centri europei.

In sintesi:

  • Cresce la fuga di capitali e professionisti da Dubai verso la piazza finanziaria ticinese.
  • Aumento di richieste immobiliari di lusso in Ticino da parte di clienti facoltosi europei.
  • La guerra in Medio Oriente mina l’immagine di sicurezza di Dubai per investitori e expat.
  • Il Ticino punta su stabilità, fiscalità prevedibile e alta qualità di vita per attrarli.

Come la crisi in Medio Oriente sta ridisegnando la mappa dei capitali

Il primo indicatore concreto del cambio di rotta non arriva dalle banche, ma dal mattone di lusso.
Philipp Peter, proprietario di Wetag Luxury Real Estate, segnala: *“In queste tre settimane abbiamo avuto circa una cinquantina di richieste, proprio da Dubai. Abbiamo già anche effettuato cinque visite e il resto seguirà sicuramente”*.
Molti clienti, racconta, avevano lasciato il Ticino uno o due anni fa per trasferirsi negli Emirati, attratti da bassa tassazione e lifestyle, ma oggi stanno chiedendo di rientrare.

Il mondo bancario conferma i primi segnali, pur invitando alla prudenza sulle cifre. Alberto Petruzzella, presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT), osserva che non sono i capitali in sé a “temere droni o missili”, ma i clienti, che rivalutano la sicurezza di una piazza finanziaria rivelatasi più vulnerabile del previsto.
Il tema riguarda anche i professionisti: banker, avvocati e consulenti che avevano spostato residenza e famiglia a Dubai oggi si interrogano sulla sostenibilità di lungo periodo di quella scelta.

Per molti, il Ticino torna ad essere un compromesso ideale: stabilità svizzera, qualità della vita, infrastrutture efficienti e prossimità a Milano, raggiungibile in un’ora.
Peter conferma l’arrivo di diversi clienti tedeschi e dei Paesi scandinavi, interessati al distretto luganese per sicurezza, lago, montagne e servizi.
Petruzzella indica la priorità per le autorità: *“Quello che dobbiamo fare è garantire le condizioni quadro, fare in modo di non peggiorarle”*, così da mantenere attrattiva la piazza ticinese in uno scenario globale sempre più incerto.

Ticino hub sicuro del dopo-Dubai: le prossime mosse strategiche

Il rientro di capitali e competenze dall’area del Golfo può rafforzare il ruolo del Ticino come hub finanziario internazionale di nicchia, specializzato in wealth management e residenze di alto profilo.
Per consolidare questo vantaggio competitivo serviranno stabilità normativa, certezza fiscale e procedure rapide per la residenza di investitori qualificati.
Se banche, autorità e operatori immobiliari sapranno muoversi in modo coordinato, il flusso oggi innescato dall’instabilità mediorientale potrebbe trasformarsi in una tendenza strutturale, ridisegnando in chiave svizzera il “dopo-Dubai” dei grandi patrimoni europei.

FAQ

Perché gli investitori stanno lasciando Dubai per la Svizzera e il Ticino?

Stanno lasciando Dubai soprattutto per motivi di sicurezza geopolitica percepita, stabilità normativa e tutela patrimoniale, che in Ticino vengono ritenute più affidabili e prevedibili nel lungo periodo.

Che impatto ha la fuga di capitali da Dubai sul mercato immobiliare ticinese?

Ha un impatto immediato sul segmento di lusso, con aumento di richieste, visite e trattative per residenze di alto valore, specialmente nell’area di Lugano.

Quali categorie di professionisti della finanza stanno rientrando dall’estero?

Stanno rientrando banker private, gestori patrimoniali, consulenti finanziari, avvocati d’affari e fiscalisti che avevano trasferito attività e residenza negli Emirati Arabi Uniti.

Perché il Ticino è considerato competitivo rispetto ad altre piazze europee?

È considerato competitivo per stabilità politica, sistema giuridico svizzero, fiscalità moderata, qualità di vita elevata e vicinanza logistica ai principali centri europei.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sul flusso di capitali?

È stata elaborata sulla base di una rielaborazione redazionale di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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