Svizzera, calciatore fuori controllo aggredisce compagno e urla insulti: il video scatena bufera nello spogliatoio

Rissa in campo durante l’amichevole

Svizzera, amichevole ad alta tensione tra Lugano e Viktoria Plzen, chiusa 2-4 per i cechi. Al 72’ l’attaccante Kevin Behrens ha perso il controllo e ha aggredito il compagno Georgios Koutsias, spingendolo a terra e, secondo il quotidiano svizzero Blick, insultandolo con: “Stai zitto, piccolo basta**o”.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il direttore di gara non ha mostrato sanzioni in campo, mentre i compagni hanno separato i due calciatori per evitare ulteriori strappi. Behrens, dopo l’episodio, ha indicato la panchina chiedendo la sostituzione e ha urlato nuovamente “silenzio” verso il compagno, rimasto a terra visibilmente sorpreso.

Il club ticinese ha poi definito l’accaduto “inaccettabile” e ha annunciato misure interne, precisando che non verranno rilasciati altri commenti. Fonti: Blick; comunicato sul sito ufficiale del FC Lugano.

La dinamica dell’aggressione tra compagni

Entrato nella ripresa, Georgios Koutsias avrebbe rivolto una frase a Kevin Behrens, innescando un primo botta e risposta tra i due. Con il Viktoria Plzen in possesso palla e pressing impostato, Behrens ha inizialmente finto di andare sul difensore avversario, poi ha invertito la corsa verso il compagno, lo ha raggiunto e lo ha spinto con veemenza a terra.

Nel frangente si è sentita una voce in inglese chiedere “What’s the problem?”, non è chiaro se fosse lo stesso Koutsias o un altro giocatore. A bloccare Behrens è intervenuto Uran Bislimi, che ha separato i due evitando l’escalation. L’arbitro non è intervenuto disciplinarmente, mentre Koutsias è rimasto a terra per qualche istante, visibilmente interdetto.

Behrens si è poi girato verso la panchina del Lugano chiedendo il cambio e ha intimato di nuovo il “silenzio” al compagno. L’episodio, documentato anche in video e riportato da Blick, si è consumato al 72’, con gara ancora aperta e clima già teso per il 2-4 finale. Fonti: Blick; sito ufficiale FC Lugano.

Reazioni del club e precedenti del giocatore

Il FC Lugano ha condannato l’episodio definendolo “inaccettabile” e ha annunciato provvedimenti gestiti internamente, senza ulteriori commenti pubblici. La società valuterà sanzioni per entrambi i calciatori coinvolti, in linea con il codice disciplinare interno e con la tutela dell’immagine del club.

Nessun cartellino in gara per Kevin Behrens, ma la posizione dell’attaccante è ora oggetto di valutazione, anche alla luce di precedenti controversie extra-campo riportate dalla stampa tedesca e svizzera. Il club ha ribadito la volontà di chiudere rapidamente il caso, mantenendo il focus sulla preparazione stagionale.

Il nome di Behrens era già finito al centro delle polemiche a settembre 2024 quando, durante una sessione di autografi ai tempi del Wolfsburg, avrebbe rifiutato di firmare una maglia con colori arcobaleno, secondo Bild, salvo poi scusarsi pubblicamente il giorno seguente. L’episodio è stato richiamato dai media per contestualizzare la reazione in campo. Fonti: FC Lugano; Blick; Bild.

FAQ