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Superenalotto estrazione di oggi numeri vincenti combinazione completa e montepremi in tempo reale

Superenalotto estrazione di oggi numeri vincenti combinazione completa e montepremi in tempo reale

SuperEnalotto 27 aprile 2026: nessun 6, jackpot a 156 milioni

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Nel concorso SuperEnalotto di oggi, lunedì 27 aprile 2026, nessun giocatore in Italia ha centrato il “6” né il “5+1”. Sei fortunati, distribuiti sul territorio nazionale, hanno però realizzato il “5”, incassando ciascuno 30.594,94 euro.
Il montepremi principale cresce ulteriormente: il jackpot per il prossimo concorso sale a 156 milioni di euro, uno dei premi più alti in Europa.
Le prossime giocate saranno possibili già da domani, martedì 28 aprile 2026, nelle ricevitorie autorizzate e sui canali online abilitati, alimentando l’attesa per un’eventuale maxi vincita che potrebbe entrare tra le più rilevanti della storia del gioco in Italia.

In sintesi:

  • Nessun “6” né “5+1” al concorso SuperEnalotto del 27 aprile 2026
  • Sei giocate con “5” numeri centrati, premio singolo 30.594,94 euro
  • Jackpot in crescita: prossimo montepremi stimato a 156 milioni di euro
  • Nuovo concorso domani, martedì 28 aprile 2026, in tutta Italia

Dettagli dell’estrazione, combinazione vincente e fasce di premio

Nell’estrazione odierna del SuperEnalotto, la combinazione vincente è stata: 40, 57, 62, 64, 85, 87. Numero Jolly: 23. Numero SuperStar: 56.
La mancanza di un “6” e di un “5+1” ha determinato l’ulteriore accumulo del jackpot, che raggiunge ora i 156 milioni di euro, cifra in grado di incidere profondamente sulla vita di un singolo vincitore o di un gruppo sistemista.
Restano comunque attive tutte le fasce intermedie di premio, che rendono il gioco attrattivo anche senza centrare il colpo massimo: si vince infatti già da 2 numeri esatti, con importi che crescono progressivamente fino al “5+1”.

In linea orientativa, l’attuale struttura dei premi prevede circa 5 euro con 2 numeri indovinati, 25 euro con 3 numeri, 300 euro con 4 numeri.
Con 5 numeri centrati, l’ordine di grandezza è di circa 32.000 euro, mentre il “5+1” può superare i 620.000 euro, a seconda del jackpot complessivo e della ripartizione del montepremi tra le diverse categorie vincenti.
Questi valori restano indicativi e variano estrazione per estrazione, in rapporto alle giocate complessive e al numero di vincitori per ciascuna fascia.

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Costi di giocata, controlli e prospettive sul jackpot record

La schedina minima del SuperEnalotto prevede 1 colonna, cioè una combinazione di 6 numeri, al costo di 1 euro.
L’opzione SuperStar aggiunge 0,50 euro per colonna: la giocata minima con SuperStar è quindi pari a 1,50 euro.
Per importi più elevati, sono disponibili sistemi complessi e sistemi a caratura, che possono arrivare fino a 27.132 colonne complessive, suddividendo il costo in quote da 5 euro tra più partecipanti.

Per verificare le vincite è possibile usare l’App ufficiale SuperEnalotto oppure i siti autorizzati, inserendo il codice della schedina o scansionando il QR.
Online è disponibile anche un archivio con numeri estratti e premi delle ultime 30 estrazioni, utile per controllare giocate non ancora verificate.
Con un jackpot a 156 milioni, l’attenzione dei giocatori e dell’opinione pubblica è destinata a concentrarsi sulle prossime estrazioni, con la concreta possibilità che il montepremi entri nella lista dei più alti mai assegnati in Italia.

FAQ

Qual è il jackpot del prossimo concorso SuperEnalotto?

Il jackpot stimato per il prossimo concorso SuperEnalotto è pari a 156 milioni di euro, in crescita dopo l’assenza del “6”.

Quanto vale oggi un 5 al SuperEnalotto?

Nell’estrazione del 27 aprile 2026, ciascun “5” ha fruttato 30.594,94 euro lordi, prima dell’applicazione della tassazione sulle vincite.

Quanto costa giocare una schedina con SuperStar?

Attualmente una colonna semplice costa 1 euro; aggiungendo l’opzione SuperStar il costo diventa 1,50 euro per ogni combinazione giocata.

Come verifico una schedina SuperEnalotto già giocata?

È possibile controllare la schedina tramite App ufficiale SuperEnalotto, siti autorizzati o ricevitorie, consultando l’archivio delle ultime 30 estrazioni.

Quali sono le fonti delle informazioni su questa estrazione?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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