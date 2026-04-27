Superenalotto estrazione di oggi numeri vincenti combinazione completa e montepremi in tempo reale

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SuperEnalotto 27 aprile 2026: nessun 6, jackpot a 156 milioni

Nel concorso SuperEnalotto di oggi, lunedì 27 aprile 2026, nessun giocatore in Italia ha centrato il “6” né il “5+1”. Sei fortunati, distribuiti sul territorio nazionale, hanno però realizzato il “5”, incassando ciascuno 30.594,94 euro.

Il montepremi principale cresce ulteriormente: il jackpot per il prossimo concorso sale a 156 milioni di euro, uno dei premi più alti in Europa.

Le prossime giocate saranno possibili già da domani, martedì 28 aprile 2026, nelle ricevitorie autorizzate e sui canali online abilitati, alimentando l’attesa per un’eventuale maxi vincita che potrebbe entrare tra le più rilevanti della storia del gioco in Italia.

In sintesi:

Nessun “6” né “5+1” al concorso SuperEnalotto del 27 aprile 2026

Sei giocate con “5” numeri centrati, premio singolo 30.594,94 euro

Jackpot in crescita: prossimo montepremi stimato a 156 milioni di euro

Nuovo concorso domani, martedì 28 aprile 2026, in tutta Italia

Dettagli dell’estrazione, combinazione vincente e fasce di premio

Nell’estrazione odierna del SuperEnalotto, la combinazione vincente è stata: 40, 57, 62, 64, 85, 87. Numero Jolly: 23. Numero SuperStar: 56.

La mancanza di un “6” e di un “5+1” ha determinato l’ulteriore accumulo del jackpot, che raggiunge ora i 156 milioni di euro, cifra in grado di incidere profondamente sulla vita di un singolo vincitore o di un gruppo sistemista.

Restano comunque attive tutte le fasce intermedie di premio, che rendono il gioco attrattivo anche senza centrare il colpo massimo: si vince infatti già da 2 numeri esatti, con importi che crescono progressivamente fino al “5+1”.

In linea orientativa, l’attuale struttura dei premi prevede circa 5 euro con 2 numeri indovinati, 25 euro con 3 numeri, 300 euro con 4 numeri.

Con 5 numeri centrati, l’ordine di grandezza è di circa 32.000 euro, mentre il “5+1” può superare i 620.000 euro, a seconda del jackpot complessivo e della ripartizione del montepremi tra le diverse categorie vincenti.

Questi valori restano indicativi e variano estrazione per estrazione, in rapporto alle giocate complessive e al numero di vincitori per ciascuna fascia.

Costi di giocata, controlli e prospettive sul jackpot record

La schedina minima del SuperEnalotto prevede 1 colonna, cioè una combinazione di 6 numeri, al costo di 1 euro.

L’opzione SuperStar aggiunge 0,50 euro per colonna: la giocata minima con SuperStar è quindi pari a 1,50 euro.

Per importi più elevati, sono disponibili sistemi complessi e sistemi a caratura, che possono arrivare fino a 27.132 colonne complessive, suddividendo il costo in quote da 5 euro tra più partecipanti.

Per verificare le vincite è possibile usare l’App ufficiale SuperEnalotto oppure i siti autorizzati, inserendo il codice della schedina o scansionando il QR.

Online è disponibile anche un archivio con numeri estratti e premi delle ultime 30 estrazioni, utile per controllare giocate non ancora verificate.

Con un jackpot a 156 milioni, l’attenzione dei giocatori e dell’opinione pubblica è destinata a concentrarsi sulle prossime estrazioni, con la concreta possibilità che il montepremi entri nella lista dei più alti mai assegnati in Italia.

FAQ

Qual è il jackpot del prossimo concorso SuperEnalotto?

Il jackpot stimato per il prossimo concorso SuperEnalotto è pari a 156 milioni di euro, in crescita dopo l’assenza del “6”.

Quanto vale oggi un 5 al SuperEnalotto?

Nell’estrazione del 27 aprile 2026, ciascun “5” ha fruttato 30.594,94 euro lordi, prima dell’applicazione della tassazione sulle vincite.

Quanto costa giocare una schedina con SuperStar?

Attualmente una colonna semplice costa 1 euro; aggiungendo l’opzione SuperStar il costo diventa 1,50 euro per ogni combinazione giocata.

Come verifico una schedina SuperEnalotto già giocata?

È possibile controllare la schedina tramite App ufficiale SuperEnalotto, siti autorizzati o ricevitorie, consultando l’archivio delle ultime 30 estrazioni.

Quali sono le fonti delle informazioni su questa estrazione?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.