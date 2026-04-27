Home / NEWS / Cole Tomas Allen incriminato per tentato omicidio di Trump e ora rischia il carcere a vita

Tentato omicidio Trump: chi è Cole Tomas Allen e cosa è accaduto

Il 25 aprile, a Washington, durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il 31enne ingegnere californiano Cole Tomas Allen avrebbe aperto il fuoco mirando al presidente Donald Trump.

In un’aula del Tribunale federale di Washington, Allen è ora formalmente accusato di tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, trasporto di arma e munizioni per commettere un grave reato e di aver sparato nel corso di un crimine violento.

La procura federale chiede la custodia cautelare, prospettando il rischio di ergastolo, mentre la difesa insiste sull’assenza di precedenti e sull’opacità delle motivazioni.

Al centro dell’indagine ci sono la preparazione dell’attacco, i possibili legami con posizioni politiche radicali e un presunto manifesto in cui Allen si definisce “Friendly Federal Assassin”.

In sintesi:

Tentato omicidio di Donald Trump contestato a Cole Tomas Allen dopo la cena dei corrispondenti.

contestato a dopo la cena dei corrispondenti. Tre capi d’accusa federali, incluso spari nel corso di un crimine violento, con rischio ergastolo.

Profilo pubblico da studente modello e ingegnere brillante in contrasto con radicalizzazione politica.

Indagini su manifesto, viaggio in treno con armi e possibili bersagli nell’amministrazione Trump.

Profilo di Allen, accuse federali e primi elementi d’indagine

In aula, a Washington, Cole Tomas Allen, residente a Torrance, è comparso in tuta blu davanti al giudice distrettuale Matthew J. Sharbaugh, assistito dai difensori d’ufficio Tezira Abe ed Eugene Ohm.

I procuratori federali Jocelyn Ballantine e Charles Jones hanno depositato fotografie delle armi che Allen avrebbe trasportato in treno dalla California alla capitale. La procuratrice per la sicurezza nazionale Ballantine ha dichiarato in aula: *“Il 25 aprile ha tentato di assassinare il presidente degli Usa”*.

L’accusa ha chiesto la permanenza in custodia cautelare, sottolineando il rischio di condanna all’ergastolo. Su richiesta della difesa, l’udienza di merito è stata rinviata a giovedì. Gli avvocati hanno evidenziato l’assenza di precedenti penali, insistendo sulla necessità di chiarire le motivazioni, considerate ancora non pienamente definite.

Il Secret Service americano ha interrogato la sorella di Allen, residente a Rockville (Maryland), secondo cui il fratello avrebbe in passato espresso commenti estremisti e politicamente radicali, dichiarando il desiderio di fare “qualcosa” per risolvere, a suo giudizio, i problemi del mondo.

Contrasto tra immagine pubblica, radicalizzazione e possibili scenari futuri

Dal passato di Cole Tomas Allen è riemersa un’intervista del 2017 alla Abc LA, quando, studente alla CalTech, presentava un progetto per rendere più sicure le sedie a rotelle: *“L’idea alla base di questo progetto è impedire qualsiasi movimento… I freni tendono a bloccare le ruote, ma non ancorano la sedia al pavimento”*.

Ex docenti, tra cui Bin Tang della California State University, lo ricordano come *“dai modi gentili”* e *“davvero un ottimo studente, sempre in prima fila”*. Anche un gruppo di studenti delle scuole superiori che ricevevano lezioni private da Allen ha diffuso una nota: *“Siamo rimasti sconvolti… La violenza non è mai la risposta”*.

Il procuratore della Contea di Los Angeles Paul Thompson, vicino di casa della famiglia, ha definito i genitori di Allen “brave persone” in un’e-mail alla Cnn.

Secondo i media Usa, Allen avrebbe lasciato ai familiari un manifesto in cui si autodefinisce “Friendly Federal Assassin”, indicando piani per colpire alti funzionari dell’amministrazione Trump presenti all’evento: un elemento che orienta l’inchiesta verso la premeditazione e possibili reti di radicalizzazione ancora da accertare.

FAQ

Di cosa è accusato esattamente Cole Tomas Allen?

Allen è formalmente accusato di tentato omicidio del presidente, trasporto di arma e munizioni per reato grave e spari durante crimine violento.

Perché l’accusa chiede la custodia cautelare in carcere?

L’accusa ritiene elevato il rischio di fuga e di pericolosità sociale, anche perché il tentato omicidio del presidente prevede potenzialmente l’ergastolo.

Cosa sappiamo sul manifesto “Friendly Federal Assassin”?

Secondo i media, il manifesto definisce Allen “Friendly Federal Assassin” e descrive piani contro alti funzionari dell’amministrazione Trump presenti alla cena.

Allen aveva precedenti penali o segnalazioni pregresse?

No, secondo la difesa Allen non aveva precedenti penali né condanne note; emergono però dichiarazioni pregresse considerate estremiste dai familiari.

Qual è la fonte delle informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni derivano da un’elaborazione giornalistica su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.