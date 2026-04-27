michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Cole Tomas Allen incriminato per tentato omicidio di Trump e ora rischia il carcere a vita

Cole Tomas Allen incriminato per tentato omicidio di Trump e ora rischia il carcere a vita

Tentato omicidio Trump: chi è Cole Tomas Allen e cosa è accaduto

SEGUICI SU DISCOVER

Il 25 aprile, a Washington, durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il 31enne ingegnere californiano Cole Tomas Allen avrebbe aperto il fuoco mirando al presidente Donald Trump.
In un’aula del Tribunale federale di Washington, Allen è ora formalmente accusato di tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, trasporto di arma e munizioni per commettere un grave reato e di aver sparato nel corso di un crimine violento.
La procura federale chiede la custodia cautelare, prospettando il rischio di ergastolo, mentre la difesa insiste sull’assenza di precedenti e sull’opacità delle motivazioni.

Al centro dell’indagine ci sono la preparazione dell’attacco, i possibili legami con posizioni politiche radicali e un presunto manifesto in cui Allen si definisce “Friendly Federal Assassin”.

In sintesi:

  • Tentato omicidio di Donald Trump contestato a Cole Tomas Allen dopo la cena dei corrispondenti.
  • Tre capi d’accusa federali, incluso spari nel corso di un crimine violento, con rischio ergastolo.
  • Profilo pubblico da studente modello e ingegnere brillante in contrasto con radicalizzazione politica.
  • Indagini su manifesto, viaggio in treno con armi e possibili bersagli nell’amministrazione Trump.

Profilo di Allen, accuse federali e primi elementi d’indagine

In aula, a Washington, Cole Tomas Allen, residente a Torrance, è comparso in tuta blu davanti al giudice distrettuale Matthew J. Sharbaugh, assistito dai difensori d’ufficio Tezira Abe ed Eugene Ohm.
I procuratori federali Jocelyn Ballantine e Charles Jones hanno depositato fotografie delle armi che Allen avrebbe trasportato in treno dalla California alla capitale. La procuratrice per la sicurezza nazionale Ballantine ha dichiarato in aula: *“Il 25 aprile ha tentato di assassinare il presidente degli Usa”*.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

L’accusa ha chiesto la permanenza in custodia cautelare, sottolineando il rischio di condanna all’ergastolo. Su richiesta della difesa, l’udienza di merito è stata rinviata a giovedì. Gli avvocati hanno evidenziato l’assenza di precedenti penali, insistendo sulla necessità di chiarire le motivazioni, considerate ancora non pienamente definite.

Il Secret Service americano ha interrogato la sorella di Allen, residente a Rockville (Maryland), secondo cui il fratello avrebbe in passato espresso commenti estremisti e politicamente radicali, dichiarando il desiderio di fare “qualcosa” per risolvere, a suo giudizio, i problemi del mondo.

Contrasto tra immagine pubblica, radicalizzazione e possibili scenari futuri

Dal passato di Cole Tomas Allen è riemersa un’intervista del 2017 alla Abc LA, quando, studente alla CalTech, presentava un progetto per rendere più sicure le sedie a rotelle: *“L’idea alla base di questo progetto è impedire qualsiasi movimento… I freni tendono a bloccare le ruote, ma non ancorano la sedia al pavimento”*.

Ex docenti, tra cui Bin Tang della California State University, lo ricordano come *“dai modi gentili”* e *“davvero un ottimo studente, sempre in prima fila”*. Anche un gruppo di studenti delle scuole superiori che ricevevano lezioni private da Allen ha diffuso una nota: *“Siamo rimasti sconvolti… La violenza non è mai la risposta”*.

Il procuratore della Contea di Los Angeles Paul Thompson, vicino di casa della famiglia, ha definito i genitori di Allen “brave persone” in un’e-mail alla Cnn.
Secondo i media Usa, Allen avrebbe lasciato ai familiari un manifesto in cui si autodefinisce “Friendly Federal Assassin”, indicando piani per colpire alti funzionari dell’amministrazione Trump presenti all’evento: un elemento che orienta l’inchiesta verso la premeditazione e possibili reti di radicalizzazione ancora da accertare.

FAQ

Di cosa è accusato esattamente Cole Tomas Allen?

Allen è formalmente accusato di tentato omicidio del presidente, trasporto di arma e munizioni per reato grave e spari durante crimine violento.

Perché l’accusa chiede la custodia cautelare in carcere?

L’accusa ritiene elevato il rischio di fuga e di pericolosità sociale, anche perché il tentato omicidio del presidente prevede potenzialmente l’ergastolo.

Cosa sappiamo sul manifesto “Friendly Federal Assassin”?

Secondo i media, il manifesto definisce Allen “Friendly Federal Assassin” e descrive piani contro alti funzionari dell’amministrazione Trump presenti alla cena.

Allen aveva precedenti penali o segnalazioni pregresse?

No, secondo la difesa Allen non aveva precedenti penali né condanne note; emergono però dichiarazioni pregresse considerate estremiste dai familiari.

Qual è la fonte delle informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni derivano da un’elaborazione giornalistica su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache