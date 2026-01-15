Striscia la Notizia rivoluziona il palinsesto: il nuovo orario che non ti aspetti sconvolge la prima serata

Cambio di orario e ritorno in prima serata

Striscia la Notizia rompe la tradizione e approda in prima serata su Canale 5, segnando il primo cambio di orario in 37 anni di storia. La scelta, condivisa tra Mediaset e l’ideatore Antonio Ricci, inaugura una nuova collocazione di palinsesto con un ciclo speciale pensato per il prime time.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’esordio è fissato a giovedì 22 gennaio, con un ritorno in onda che segue mesi di pausa e promette un rilancio mirato del marchio satirico più longevo della tv commerciale italiana. La fascia serale d’eccellenza rappresenta un passaggio strategico per intercettare un pubblico più ampio, preservando l’identità del format.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il progetto conferma la volontà di valorizzare un brand storico con un posizionamento più competitivo nella gara degli ascolti serali, senza smarrire la cifra stilistica che ha reso il programma un riferimento della televisione italiana.

Dettagli sulle puntate speciali e conduzione

Il ciclo prevede cinque appuntamenti di prime time, costruiti come eventi autonomi con cadenza settimanale su Canale 5. La struttura sarà adattata alla durata serale lunga, mantenendo l’ossatura satirica e investigativa con spazi ampliati per servizi esclusivi e momenti di spettacolo.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Alla guida tornano i volti storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia simbolo del programma, chiamata a presidiare l’esperimento in prime time con ritmo serrato e tempi televisivi adeguati alla fascia. La scelta della conduzione punta su riconoscibilità e continuità editoriale.

La produzione è impostata come edizione speciale “evento”, con una regia orientata a valorizzare studio, stacchi musicali e interazione, senza snaturare il linguaggio originario. Previsti inserti ad hoc per il pubblico serale e una scaletta modulare per favorire picchi di attenzione durante la serata.

Novità editoriali e assenze nel cast

La nuova edizione punterà su contenuti inediti mantenendo il mix di satira e inchiesta che caratterizza il format di Antonio Ricci, con un taglio calibrato per la prima serata. L’approdo in prime time potrebbe aprire a segmenti più vicini al varietà, sempre filtrati dall’ironia tipica del programma.

La produzione di Mediaset conferma un’impostazione più ampia per servizi e approfondimenti, preservando lo stile riconoscibile e i codici storici dello show. Il lavoro della squadra autoriale è orientato a un equilibrio tra ritmo, satira civile e blocchi d’inchiesta di maggiore respiro.

Sul fronte del cast, spiccano le uscite degli inviati Vittorio Brumotti, Max Laudadio e Stefania Petyx, che hanno comunicato l’addio via social: assenze che impongono una riorganizzazione dei servizi sul territorio e l’inserimento di nuove firme o assetti interni.

FAQ

  • Quando riparte Striscia la Notizia? Giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5.
  • Quante puntate sono previste? Cinque appuntamenti speciali in prime time.
  • Chi conduce le serate? La coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.
  • Cosa cambia nei contenuti? Servizi più lunghi, taglio serale e spazio a momenti di varietà senza snaturare satira e inchiesta.
  • Chi lascia il programma? Gli inviati Vittorio Brumotti, Max Laudadio e Stefania Petyx.
  • Il format resterà riconoscibile? Sì, saranno mantenuti linguaggio, codici e stile originari.
  • Qual è la fonte giornalistica? Informazioni fornite da Mediaset e riprese dall’articolo di riferimento citato nella notizia.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com