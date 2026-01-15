Striscia la Notizia rivoluziona il palinsesto: il nuovo orario che non ti aspetti sconvolge la prima serata

Cambio di orario e ritorno in prima serata

Striscia la Notizia rompe la tradizione e approda in prima serata su Canale 5, segnando il primo cambio di orario in 37 anni di storia. La scelta, condivisa tra Mediaset e l’ideatore Antonio Ricci, inaugura una nuova collocazione di palinsesto con un ciclo speciale pensato per il prime time.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’esordio è fissato a giovedì 22 gennaio, con un ritorno in onda che segue mesi di pausa e promette un rilancio mirato del marchio satirico più longevo della tv commerciale italiana. La fascia serale d’eccellenza rappresenta un passaggio strategico per intercettare un pubblico più ampio, preservando l’identità del format.

Il progetto conferma la volontà di valorizzare un brand storico con un posizionamento più competitivo nella gara degli ascolti serali, senza smarrire la cifra stilistica che ha reso il programma un riferimento della televisione italiana.

Dettagli sulle puntate speciali e conduzione

Il ciclo prevede cinque appuntamenti di prime time, costruiti come eventi autonomi con cadenza settimanale su Canale 5. La struttura sarà adattata alla durata serale lunga, mantenendo l’ossatura satirica e investigativa con spazi ampliati per servizi esclusivi e momenti di spettacolo.

Alla guida tornano i volti storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia simbolo del programma, chiamata a presidiare l’esperimento in prime time con ritmo serrato e tempi televisivi adeguati alla fascia. La scelta della conduzione punta su riconoscibilità e continuità editoriale.

La produzione è impostata come edizione speciale “evento”, con una regia orientata a valorizzare studio, stacchi musicali e interazione, senza snaturare il linguaggio originario. Previsti inserti ad hoc per il pubblico serale e una scaletta modulare per favorire picchi di attenzione durante la serata.

Novità editoriali e assenze nel cast

La nuova edizione punterà su contenuti inediti mantenendo il mix di satira e inchiesta che caratterizza il format di Antonio Ricci, con un taglio calibrato per la prima serata. L’approdo in prime time potrebbe aprire a segmenti più vicini al varietà, sempre filtrati dall’ironia tipica del programma.

La produzione di Mediaset conferma un’impostazione più ampia per servizi e approfondimenti, preservando lo stile riconoscibile e i codici storici dello show. Il lavoro della squadra autoriale è orientato a un equilibrio tra ritmo, satira civile e blocchi d’inchiesta di maggiore respiro.

Sul fronte del cast, spiccano le uscite degli inviati Vittorio Brumotti, Max Laudadio e Stefania Petyx, che hanno comunicato l’addio via social: assenze che impongono una riorganizzazione dei servizi sul territorio e l’inserimento di nuove firme o assetti interni.

FAQ