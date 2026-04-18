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Vito Coppola presenta esposto contro Signorini indaga la Procura di Roma

Vito Coppola presenta esposto contro Signorini indaga la Procura di Roma

Denuncia di Vito Coppola contro Alfonso Signorini: cosa sappiamo finora

Chi: il ballerino Vito Coppola ha presentato denuncia contro il conduttore Alfonso Signorini. Cosa: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo conoscitivo, affidato al pm Alessandro Lia e coordinato dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, per verificare il racconto di presunte avances e comportamenti inappropriati avvenuti negli uffici di Cinecittà. Dove: negli studi del Grande Fratello a Cinecittà. Quando: l’episodio contestato risalirebbe ad aprile 2025, la denuncia è stata formalizzata nei giorni scorsi. Perché: Coppola sostiene di aver subito attenzioni non desiderate e promesse legate a un possibile ingresso nella Casa; Signorini, già destinatario di un’altra denuncia di Antonio Medugno, ha sempre respinto le accuse e si è autosospeso da Mediaset per difendere la propria reputazione.

In sintesi:

  • La Procura di Roma indaga sulle accuse di Vito Coppola a Alfonso Signorini.
  • Coppola parla di avances, tentativo di bacio e palpeggiamenti a Cinecittà.
  • Gli inquirenti stanno verificando contatti, rapporti e riscontri oggettivi tra le parti.
  • Signorini nega, parla di “campagna calunniosa” e sospende gli impegni con Mediaset.

Come nasce il caso Coppola‑Signorini e cosa indaga la Procura

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, Vito Coppola avrebbe conosciuto Alfonso Signorini mesi prima dei fatti durante un evento pubblico. Successivamente sarebbe stato convocato negli uffici di Cinecittà, sede del Grande Fratello, per un possibile ingresso nel cast come concorrente.

Nel suo esposto, Coppola riferisce che l’incontro dell’aprile 2025 avrebbe assunto una connotazione diversa da quella professionale attesa: promesse legate al reality, presunte avances, fino a un tentativo di bacio e a una “palpata sui jeans”. Di fronte a ciò, il ballerino sostiene di aver interrotto l’incontro e di aver visto interrompersi da allora ogni contatto con il conduttore.

Il quotidiano riporta che gli inquirenti stanno ora esaminando nel dettaglio i rapporti tra le parti, verificando messaggi, accessi agli studi, eventuali testimoni e immagini, per confermare o smentire quanto denunciato. Il fascicolo è in fase preliminare: non risultano al momento contestazioni formali di reato né decisioni sull’eventuale iscrizione di nomi nel registro degli indagati.

Precedenti, strategia difensiva di Signorini e possibili sviluppi futuri

La mossa di Vito Coppola arriva dopo la denuncia presentata a dicembre da Antonio Medugno, che ha già spinto Alfonso Signorini a scegliere la linea della massima cautela.

In un comunicato firmato dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il conduttore ha definito le accuse come parte di una *“campagna calunniosa e diffamatoria”*, annunciando la sospensione volontaria di tutti gli impegni editoriali con Mediaset. La strategia punta a concentrare le energie sulla difesa giudiziaria e a limitare l’esposizione mediatica mentre le indagini proseguono.

Sul piano dell’immagine, il caso apre interrogativi pesanti per il futuro televisivo di Signorini e per la gestione di casting e accessi agli studi dei grandi format. Le verifiche della Procura di Roma – specie se dovessero emergere ulteriori testimoni o esposti – potrebbero avere un impatto rilevante sui prossimi palinsesti e sulle policy interne delle produzioni.

FAQ

Che cosa ha denunciato esattamente Vito Coppola contro Alfonso Signorini?

Secondo la denuncia, Coppola afferma di aver subito avances, un tentativo di bacio e palpeggiamenti negli uffici di Cinecittà nell’aprile 2025.

La Procura di Roma ha già incriminato Alfonso Signorini?

Al momento risulta aperto un fascicolo conoscitivo. Non è noto se Signorini sia formalmente indagato: gli accertamenti sono ancora preliminari.

Quali prove stanno cercando gli inquirenti sul caso Coppola‑Signorini?

Gli inquirenti stanno verificando contatti, accessi agli studi, eventuali testimoni, chat e materiali utili a confermare o smentire il racconto di Coppola.

Perché Alfonso Signorini si è sospeso dagli impegni con Mediaset?

Signorini, tramite i suoi legali, afferma di voler difendere la reputazione da quella che definisce una “campagna calunniosa e diffamatoria”.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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