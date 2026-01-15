Clarissa Selassiè svela il retroscena su Signorini e Medugno la confessione che incendia Fanpage

Rivelazione di Selassiè su Medugno e la strategia tv

Clarissa Selassiè ricostruisce l’origine del caso nato dopo le accuse di Fabrizio Corona, chiarendo che la presunta notte con Antonio Medugno non è mai avvenuta. Intervistata da Fanpage.it, spiega che il racconto fatto al Grande Fratello Vip fu una scelta tattica concordata per alimentare una dinamica utile alla narrativa del reality. «La tv è intrattenimento, non tutto è vero», ribadisce, precisando di aver accettato di sostenere quella versione per aiutare il modello a costruire un personaggio.

Secondo il suo resoconto, il primo contatto diretto sarebbe nato a Roma, durante una cena con amici, dove Medugno mostrò un interesse concentrato più sull’esposizione televisiva che sulla conoscenza personale. Avrebbe persino chiesto un selfie da inviare ad Alfonso Signorini, proposta che lei respinse. Dopo la serata, il gruppo si spostò in discoteca e poi nell’abitazione del modello, senza rapporti sessuali: in camera, solo baci, dettaglio che l’avrebbe fatta dubitare della sincerità di lui.

La decisione di avallare la versione “hot” sarebbe maturata quando il tema venne ripreso in fase di casting, con l’obiettivo di favorire l’ingresso di Medugno nel programma. Selassiè parla di una mossa professionale, intrecciata a un coinvolgimento personale, e di un contesto in cui like, follower e immagine avrebbero pesato più dei sentimenti.

Telefonate, autori e ingresso al GF Vip

Il giorno dopo la serata, Clarissa Selassiè riferisce di aver raccontato l’episodio a un amico; la notizia sarebbe arrivata rapidamente a Alfonso Signorini, che l’avrebbe contattata per chiedere chiarimenti su quanto accaduto. A stretto giro, sarebbe intervenuto anche Alessandro Piscopo, manager di entrambi, spiegando che gli autori del Grande Fratello Vip erano informati della vicenda e che quella dinamica poteva incidere sul percorso di Antonio Medugno nel reality.

Secondo la sua ricostruzione, il tema fu poi ripreso in fase di provino: Medugno avrebbe esposto il presunto rapporto, mentre Selassiè decise di confermarlo per sostenere la costruzione narrativa utile all’ingresso del modello nella Casa. Una scelta che lei definisce funzionale al lavoro, ma maturata anche per un interesse personale.

Selassiè afferma di essersi sentita usata come leva per agevolare il casting, descrivendo un contesto orientato a visibilità, follower e immagine più che ai sentimenti. Nella sua versione, l’attenzione degli autori per la “storia” contribuì a trasformare un episodio privato in elemento di trama televisiva, spingendola a mantenere pubblicamente una versione che oggi smentisce nei contenuti intimi.

Frequentazione con Signorini e ruolo della famiglia di Medugno

Clarissa Selassiè sostiene di aver appreso solo in seguito una frequentazione tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini, circostanza che, a suo dire, sarebbe stata confermata dal conduttore. Parla di “intimità” precedente all’ingresso del modello al Grande Fratello Vip e di contatti assidui cercati da Medugno, che Signorini avrebbe preferito non rendere pubblici per evitare equivoci legati al reality.

Nella sua ricostruzione, Selassiè racconta di aver frequentato la famiglia del modello durante il periodo televisivo, maturando l’idea che fossero consapevoli del legame con il conduttore. Descrive un episodio in cui il fratello di Medugno le avrebbe chiesto di accompagnarlo nel camerino di Signorini, vantando attenzioni ricevute.

Aggiunge che anche il padre di Antonio avrebbe parlato di un sentimento del conduttore verso il figlio, alimentando in lei il sospetto di una dinamica già nota nell’ambiente. Selassiè riferisce di essersi sentita strumentalizzata a fini di visibilità e carriera, con priorità concentrate sulla costruzione dell’immagine pubblica del modello più che su rapporti personali autentici.

FAQ

  • Qual è la novità principale emersa? Selassiè sostiene che tra Medugno e Signorini ci sia stata una frequentazione precedente al GF Vip.
  • Chi avrebbe confermato la frequentazione? Secondo Selassiè, la conferma sarebbe arrivata da Alfonso Signorini.
  • Che ruolo avrebbe avuto la famiglia di Medugno? Per Selassiè, familiari e ambiente vicino al modello erano consapevoli del legame con il conduttore.
  • La versione della “notte insieme” è vera? No, Selassiè ribadisce che non c’è stato alcun rapporto sessuale con Antonio Medugno.
  • Perché quella versione fu sostenuta in tv? Per creare una dinamica utile al percorso televisivo di Medugno.
  • Quali episodi cita sulla famiglia? Una richiesta del fratello di andare nel camerino di Signorini e un commento del padre sull’innamoramento del conduttore.
  • Qual è la fonte giornalistica delle dichiarazioni? Intervista rilasciata a Fanpage.it da Clarissa Selassiè.

