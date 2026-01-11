Stranger Things 5: Noah Schnapp spinge i Duffer per una scena esplosiva tra Mike e Will

Richiesta di una scena aggiuntiva

Noah Schnapp ha sollecitato i fratelli Duffer a inserire una scena inedita in Stranger Things 5, ritenendo incompleto l’arco emotivo legato a Mike e Will. L’attore, interprete di Will Byers, ha spiegato che il copione non restituiva fino in fondo il “non detto” tra i due personaggi, cruciale dopo gli eventi dell’ultima stagione.

Secondo Schnapp, il percorso di Will — dal legame con il Sottosopra fino alla nuova consapevolezza personale — necessitava di un confronto più esplicito con Mike. Dopo averne discusso con gli showrunner, è stata approvata una scena aggiuntiva per chiarire dinamiche e motivazioni.

La richiesta è nata dalla percezione che l’episodio 7 lasciasse questioni aperte, in particolare sul modo in cui Mike avesse compreso la posizione di Will e sui risvolti del loro rapporto. L’intervento ha permesso di calibrare il finale con una chiusura più coerente rispetto all’evoluzione dei personaggi.

Il “non detto” tra Mike e Will

Nel penultimo episodio, Will si apre con amici e famiglia, ammettendo una cotta di lunga data senza nominare esplicitamente Mike. Quel discorso, pur chiarendo il percorso identitario di Will, lasciava una zona d’ombra nel loro legame.

Secondo Noah Schnapp, l’implicito non bastava: serviva un passaggio che rendesse esplicita la reciproca comprensione. Da qui l’idea di chiedere ai fratelli Duffer un momento aggiuntivo che desse voce a ciò che tra i due era rimasto sospeso.

Gli showrunner avevano già suggerito che Mike avesse colto il riferimento durante il discorso di Will, ma l’attore ha spinto per trasformare quella consapevolezza in dialogo diegetico, così da allineare percezione dei personaggi e aspettative del pubblico.

Chiusura soddisfacente della loro amicizia

Nel finale, durante la scalata alla torre radio verso l’Abisso, Mike si scusa con Will per non essere stato presente quanto avrebbe dovuto. Il confronto si chiude con un patto limpido: restano migliori amici e la confessione di Will non altera il loro legame.

Noah Schnapp ha definito quel passaggio la chiusura “completa e appagante” della dinamica tra i due, utile a far emergere la piena consapevolezza reciproca. Il dialogo restituisce a Will un terreno emotivo stabile e riconosce a Mike la responsabilità di ascoltare e sostenere.

I fratelli Duffer avevano già indicato che Mike avesse compreso di essere la “cotta segreta”, ma la scena aggiunta rende esplicita tale intesa in termini narrativi. Il risultato allinea arco personale e sviluppo collettivo del gruppo, rafforzando la coesione prima dello scontro con Vecna.

