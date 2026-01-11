Film imperdibili: scopri i 10 capolavori che tutti stanno cercando, la lista definitiva da vedere subito

Tendenze e autori da tenere d’occhio

Autori radicali, ritorni eccellenti e riletture dei classici guidano il 2026: cinema che interroga il presente, sposta i confini del racconto e punta su identità, etica e desiderio. Le firme da seguire: Park Chan-wook (thriller morale), Chloé Zhao (melodramma storico), Emerald Fennell (reinterpretazioni audaci). In Italia, baricentro su Paolo Sorrentino, Nanni Moretti, Daniele Vicari, tra dilemmi civili, adattamenti letterari e memoria collettiva.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Temi ricorrenti: il lavoro come identità e la precarietà del quotidiano; i legami familiari come crocevia di potere e colpa; l’amore che diventa ossessione; l’eroismo rivisitato oltre la retorica. Le produzioni mescolano generi (dramma, thriller psicologico, biopic) e strategie distributive ibride, con uscite di sala supportate da player globali. Estetiche: realismo emotivo, classicismo riletto in chiave pop, fotografia sensoriale e montaggi nervosi.

Attori chiave: Timothée Chalamet, Margot Robbie, Jacob Elordi, volti italiani come Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. Tra festival e release calendar, il mercato premia narrazioni forti, autorialità riconoscibile e brand franchise capaci di rinnovarsi. La linea è chiara: cinema d’autore ad alto impatto, tra prestige e appeal mainstream, destinato a catalizzare conversazioni culturali e risultati al botteghino.

I cinque titoli internazionali più attesi

Park Chan-wook torna con “No other choice”: il maestro coreano firma un thriller morale su identità, lavoro e margini della legalità, seguendo Lee Byung Hun in una spirale di necessità e decisioni irreversibili. In sala dal 1 gennaio con Lucky Red.

“Sirat” di Oliver Laxe è un’odissea nel deserto marocchino tra rave e scomparsa, premiata con il Premio della Giuria a Cannes e candidata della Spagna agli Oscar. Distribuzione MUBI dall’8 gennaio: viaggio fisico e mentale ai limiti della resistenza.

Con “Hamnet”, Chloé Zhao esplora lutto e riconciliazione nell’Inghilterra elisabettiana: dal romanzo di Maggie O’Farrell, la genesi emotiva dell’Amleto tra casa e palcoscenico. In uscita il 5 febbraio con Universal Pictures.

“Cime tempestose” di Emerald Fennell rilegge Emily Brontë in chiave sensoriale e ossessiva: protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, produzione Warner Bros. Entertainment, al cinema dal 12 febbraio. Passione e rovina come dispositivo narrativo contemporaneo.

“Marty Supreme” di Josh Safdie accende la New York anni ’50 tra ping pong, scommesse e ambizione: al centro Timothée Chalamet, con un ensemble che unisce autori e pop culture. Dal 22 gennaio con I Wonder Pictures, promessa di ritmo, caos e desiderio di ascesa.

FAQ

Quali sono i cinque titoli internazionali principali?

“No other choice”, “Sirat”, “Hamnet”, “Cime tempestose”, “Marty Supreme”.

“No other choice”, “Sirat”, “Hamnet”, “Cime tempestose”, “Marty Supreme”. Chi distribuisce “No other choice” in Italia?

Lucky Red , uscita dal 1 gennaio.

, uscita dal 1 gennaio. Perché “Sirat” è rilevante per i premi?

Ha vinto il Premio della Giuria a Cannes ed è candidato della Spagna all’ Oscar per il Film Internazionale.

Ha vinto il ed è candidato della all’ per il Film Internazionale. “Hamnet” è un adattamento?

Sì, dal libro di Maggie O’Farrell ; distribuisce Universal Pictures .

Sì, dal libro di ; distribuisce . Chi interpreta i protagonisti di “Cime tempestose”?

Margot Robbie e Jacob Elordi , regia di Emerald Fennell .

e , regia di . Cosa aspettarsi da “Marty Supreme”?

Ritmo urbano, toni crime e un Timothée Chalamet larger-than-life nella New York anni ’50.

Ritmo urbano, toni crime e un larger-than-life nella anni ’50. Qual è la fonte giornalistica citata?

Selezione e sinossi ispirate all’articolo di Artribune.

Le imperdibili uscite italiane dell’anno

Paolo Sorrentino firma “La grazia”: un Presidente della Repubblica vedovo e cattolico affronta due richieste di clemenza che si intrecciano con la sua sfera privata, costringendolo a una decisione etica definitiva. In sala dal 15 gennaio con Piper Film.

“La gioia” di Nicolangelo Gelormini mette a fuoco una docente isolata e un ragazzo in cerca di riscatto: relazione proibita, fragilità esposte e un crollo affettivo senza scappatoie. Uscita 12 febbraio con Vision Distribution.

“Succederà questa notte” di Nanni Moretti, tratto da “Legami” di Eshkol Nevo, riunisce Louis Garrel, Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro e lo stesso regista: dettagli di trama riservati, focus su legami e scarti emotivi. In arrivo nel 2026 con 01 Distribution.

Nel thriller psicologico “L’estranea” di Paolo Strippoli, caduta familiare e ambizione corrosiva si confrontano con l’illusione del controllo: protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi. Uscita 2026 con 01 Distribution.

“Bianco” di Daniele Vicari rievoca l’impresa del Pilone Centrale del Frêney nel 1961: Alessandro Borghi è Walter Bonatti in un racconto di coraggio e perdita, dal libro di Marco Albino Ferrari. Sceneggiatura con Massimo Gaudioso e Francesca Manieri, al cinema nel 2026 con 01 Distribution.

FAQ