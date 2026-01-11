Film imperdibili: scopri i 10 capolavori che tutti stanno cercando, la lista definitiva da vedere subito

Tendenze e autori da tenere d’occhio

Autori radicali, ritorni eccellenti e riletture dei classici guidano il 2026: cinema che interroga il presente, sposta i confini del racconto e punta su identità, etica e desiderio. Le firme da seguire: Park Chan-wook (thriller morale), Chloé Zhao (melodramma storico), Emerald Fennell (reinterpretazioni audaci). In Italia, baricentro su Paolo Sorrentino, Nanni Moretti, Daniele Vicari, tra dilemmi civili, adattamenti letterari e memoria collettiva.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Temi ricorrenti: il lavoro come identità e la precarietà del quotidiano; i legami familiari come crocevia di potere e colpa; l’amore che diventa ossessione; l’eroismo rivisitato oltre la retorica. Le produzioni mescolano generi (dramma, thriller psicologico, biopic) e strategie distributive ibride, con uscite di sala supportate da player globali. Estetiche: realismo emotivo, classicismo riletto in chiave pop, fotografia sensoriale e montaggi nervosi.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Attori chiave: Timothée Chalamet, Margot Robbie, Jacob Elordi, volti italiani come Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. Tra festival e release calendar, il mercato premia narrazioni forti, autorialità riconoscibile e brand franchise capaci di rinnovarsi. La linea è chiara: cinema d’autore ad alto impatto, tra prestige e appeal mainstream, destinato a catalizzare conversazioni culturali e risultati al botteghino.

I cinque titoli internazionali più attesi

Park Chan-wook torna con “No other choice”: il maestro coreano firma un thriller morale su identità, lavoro e margini della legalità, seguendo Lee Byung Hun in una spirale di necessità e decisioni irreversibili. In sala dal 1 gennaio con Lucky Red.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Sirat” di Oliver Laxe è un’odissea nel deserto marocchino tra rave e scomparsa, premiata con il Premio della Giuria a Cannes e candidata della Spagna agli Oscar. Distribuzione MUBI dall’8 gennaio: viaggio fisico e mentale ai limiti della resistenza.

Con “Hamnet”, Chloé Zhao esplora lutto e riconciliazione nell’Inghilterra elisabettiana: dal romanzo di Maggie O’Farrell, la genesi emotiva dell’Amleto tra casa e palcoscenico. In uscita il 5 febbraio con Universal Pictures.

Cime tempestose” di Emerald Fennell rilegge Emily Brontë in chiave sensoriale e ossessiva: protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, produzione Warner Bros. Entertainment, al cinema dal 12 febbraio. Passione e rovina come dispositivo narrativo contemporaneo.

Marty Supreme” di Josh Safdie accende la New York anni ’50 tra ping pong, scommesse e ambizione: al centro Timothée Chalamet, con un ensemble che unisce autori e pop culture. Dal 22 gennaio con I Wonder Pictures, promessa di ritmo, caos e desiderio di ascesa.

FAQ

  • Quali sono i cinque titoli internazionali principali?
    “No other choice”, “Sirat”, “Hamnet”, “Cime tempestose”, “Marty Supreme”.
  • Chi distribuisce “No other choice” in Italia?
    Lucky Red, uscita dal 1 gennaio.
  • Perché “Sirat” è rilevante per i premi?
    Ha vinto il Premio della Giuria a Cannes ed è candidato della Spagna all’Oscar per il Film Internazionale.
  • “Hamnet” è un adattamento?
    Sì, dal libro di Maggie O’Farrell; distribuisce Universal Pictures.
  • Chi interpreta i protagonisti di “Cime tempestose”?
    Margot Robbie e Jacob Elordi, regia di Emerald Fennell.
  • Cosa aspettarsi da “Marty Supreme”?
    Ritmo urbano, toni crime e un Timothée Chalamet larger-than-life nella New York anni ’50.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Selezione e sinossi ispirate all’articolo di Artribune.

Le imperdibili uscite italiane dell’anno

Paolo Sorrentino firma “La grazia”: un Presidente della Repubblica vedovo e cattolico affronta due richieste di clemenza che si intrecciano con la sua sfera privata, costringendolo a una decisione etica definitiva. In sala dal 15 gennaio con Piper Film.

La gioia” di Nicolangelo Gelormini mette a fuoco una docente isolata e un ragazzo in cerca di riscatto: relazione proibita, fragilità esposte e un crollo affettivo senza scappatoie. Uscita 12 febbraio con Vision Distribution.

Succederà questa notte” di Nanni Moretti, tratto da “Legami” di Eshkol Nevo, riunisce Louis Garrel, Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro e lo stesso regista: dettagli di trama riservati, focus su legami e scarti emotivi. In arrivo nel 2026 con 01 Distribution.

Nel thriller psicologico “L’estranea” di Paolo Strippoli, caduta familiare e ambizione corrosiva si confrontano con l’illusione del controllo: protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi. Uscita 2026 con 01 Distribution.

Bianco” di Daniele Vicari rievoca l’impresa del Pilone Centrale del Frêney nel 1961: Alessandro Borghi è Walter Bonatti in un racconto di coraggio e perdita, dal libro di Marco Albino Ferrari. Sceneggiatura con Massimo Gaudioso e Francesca Manieri, al cinema nel 2026 con 01 Distribution.

FAQ

  • Quali sono le principali uscite italiane del 2026?
    “La grazia”, “La gioia”, “Succederà questa notte”, “L’estranea”, “Bianco”.
  • Quando esce “La grazia” di Paolo Sorrentino?
    Dal 15 gennaio con Piper Film.
  • Qual è il tema di “La gioia”?
    Relazione proibita e ricerca di riscatto tra una professoressa e uno studente, 12 febbraio con Vision Distribution.
  • Di cosa tratta “Succederà questa notte”?
    Adattamento da “Legami” di Eshkol Nevo, regia di Nanni Moretti, focus su relazioni e intimità.
  • Chi sono i protagonisti de “L’estranea”?
    Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi.
  • “Bianco” è ispirato a fatti reali?
    Sì, sulla scalata del Frêney del 1961 con Walter Bonatti, interpretato da Alessandro Borghi.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Selezione e informazioni ispirate a Artribune.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com