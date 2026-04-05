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Mara Venier risponde in diretta alla provocazione di Claudio Bisio

Mara Venier risponde in diretta alla provocazione di Claudio Bisio

Claudio Bisio scherza sul dopo Mara Venier a Domenica In: cosa è successo

Nella puntata pasquale di Domenica In, andata in onda su Rai 1, l’ospite Claudio Bisio ha lanciato una battuta destinata ad alimentare nuove voci sul futuro di Mara Venier.
Nel corso dell’intervista dedicata alla sua nuova serie, il comico ha ironizzato su una presunta proposta per prendere il posto della conduttrice dalla prossima stagione del programma domenicale di Viale Mazzini.
Il siparietto, accolto da risate in studio, arriva dopo anni di dichiarazioni della stessa Venier sul desiderio di lasciare il timone della trasmissione, riaccendendo il dibattito su una possibile imminente successione alla guida dello storico contenitore domenicale Rai.

In sintesi:

  • Claudio Bisio scherza sul “prendere il posto” di Mara Venier a Domenica In.
  • La conduttrice reagisce con ironia, ma senza smentite categoriche sul proprio futuro.
  • Da anni Venier parla di addio al programma, ma torna sempre su Rai 1.
  • Il siparietto riapre il dibattito sui possibili successori e sul dopo Venier.

Durante l’ospitata, Bisio ha spiazzato tutti con una frase destinata a fare rumore: *“Sai Mara, mi hanno fatto una proposta, prendere il tuo posto il prossimo anno a Domenica In”*.
Mara Venier è immediatamente scoppiata a ridere, rispondendo con tono complice: *“Ah, ma sono molto contenta, ma allora devi invitarmi”*.

Il comico ha rincarato la dose proseguendo il gioco: *“Ma è una battuta! Ma l’hanno presa tutti sul serio? Vabbè, ci penso se invitarti… dai, contatterò il tuo ufficio stampa”*.
La conduttrice, fra sorrisi e autoironia, ha precisato: *“No, non ho un ufficio stampa. Faccio tutto da sola”*.

Il botta e risposta, apparentemente leggero, ha comunque riportato al centro dell’attenzione un tema ricorrente: il futuro della “signora della domenica” e la possibile staffetta alla guida del principale talk festivo di Rai 1.

Domenica In verso una nuova era? Indizi, contesto e scenari sulla successione

Da diverse stagioni Mara Venier ripete pubblicamente l’intenzione di voler lasciare Domenica In, salvo poi tornare puntualmente alla guida del programma grazie agli ottimi ascolti e alla fiducia di Rai.
Quest’anno, però, il clima appare diverso: la reazione pacata, quasi distaccata, allo scherzo di Bisio è stata letta da molti osservatori come un possibile segnale di un passaggio ormai più vicino.

Il formato di Domenica In è centrale nell’offerta di Rai 1: talk, interviste e intrattenimento familiare che garantiscono share costante e forte penetrazione sul pubblico adulto.
Per questo ogni ipotesi di successione alla conduttrice viene valutata con estrema cautela, puntando su volti già noti, graditi all’audience generalista e capaci di reggere la diretta lunga della domenica pomeriggio.

Le indiscrezioni televisive parlano da tempo di un “totonomi” interno a Rai 1, con alcuni colleghi storici considerati naturali eredi per linguaggio, esperienza e rapporto con il pubblico. Il siparietto di Pasqua, pur nato come gag, finisce così per alimentare in modo credibile le manovre sul dopo Venier, in un quadro editoriale dove il rinnovamento dei volti-simbolo è ormai un tema strategico per la tv pubblica.

Un cambio di stagione per la domenica Rai? Attese e prospettive future

La sensazione maturata negli ambienti televisivi è che la stagione in corso possa rappresentare davvero una svolta per Domenica In.
Un eventuale addio di Mara Venier aprirebbe infatti il dossier più delicato dell’intrattenimento festivo Rai: trovare un successore capace di preservare ascolti, tono familiare e centralità del programma.

Il coinvolgimento scherzoso di un volto trasversale come Claudio Bisio mostra quanto il brand Domenica In sia percepito come “poltrona pesante”, ambita ma anche complessa da gestire.
Nelle prossime settimane conteranno le mosse ufficiali di Viale Mazzini e le dichiarazioni dirette della conduttrice: solo allora si capirà se quello nato come gioco televisivo pasquale sarà rimasto una semplice gag o il primo, vero segnale pubblico di un cambio di stagione già in preparazione dietro le quinte.

FAQ

Claudio Bisio prenderà davvero il posto di Mara Venier a Domenica In?

No, al momento si tratta solo di una battuta fatta in diretta da Claudio Bisio, senza alcuna conferma ufficiale da parte di Rai.

Mara Venier ha annunciato ufficialmente l’addio a Domenica In?

No, Mara Venier non ha annunciato ufficialmente l’addio; da anni parla di voler lasciare, ma finora è sempre tornata su Rai 1.

Perché il futuro di Domenica In è così importante per Rai 1?

Perché Domenica In è un pilastro dell’intrattenimento festivo di Rai 1, garantisce ascolti stabili e presidia una fascia strategica di pubblico generalista.

Quando potrebbero arrivare decisioni ufficiali sul dopo Mara Venier?

Probabilmente verso fine stagione televisiva, quando Rai 1 definirà i palinsesti autunnali e comunicherà eventuali cambi di conduzione alla stampa.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su Mara Venier e Domenica In?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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