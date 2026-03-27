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Grande Fratello Vip 8, favoriti per l’immunità secondo i sondaggi

Grande Fratello Vip 8, favoriti per l’immunità secondo i sondaggi

GF Vip 8, quarta puntata: televoto decisivo per l’immunità

Questa sera, venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi.
Al centro della diretta ci sarà il verdetto del televoto che, aperto dopo la scorsa puntata, decreterà il concorrente più votato dal pubblico.

In nomination ci sono quattro vip: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry; il più sostenuto otterrà l’immunità, pesando sulle dinamiche strategiche delle prossime settimane.
Secondo i primi sondaggi online, il risultato appare già indirizzato, ma solo il voto ufficiale del pubblico confermerà se le proiezioni saranno rispettate.

In sintesi:

  • Stasera quarta puntata del GF Vip 8 su Canale 5 con verdetto del televoto.
  • In nomination: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry.
  • Sondaggi online: Alessandra Mussolini nettamente favorita per l’immunità settimanale.
  • Settimana segnata da scontri, malore in casa e video virali sui social.

Televoto, sondaggi e meccanismo dell’immunità al GF Vip 8

Il televoto di questa settimana del Grande Fratello Vip 8 non porta a un’eliminazione, ma assegna un vantaggio cruciale: l’immunità.
Il concorrente più votato dal pubblico sarà infatti protetto dalle prossime nomination, diventando ago della bilancia nei delicati equilibri della casa.

Per votare il proprio preferito sono disponibili due canali ufficiali. Via SMS, inviando il nome del concorrente al numero 477.000.2 (costo indicativo fino a 0,16€ a seconda dell’operatore). Oppure online, tramite la piattaforma Mediaset Infinity, da smartphone, tablet o computer, dopo registrazione gratuita.

I sondaggi non ufficiali ospitati su ForumFree mostrano al momento una netta leadership di Alessandra Mussolini, al 53,32% delle preferenze, davanti a Francesca Manzini (20,58%), Lucia Ilardo (15,04%) e Marco Berry (11,06%). Dati indicativi, ma che fotografano l’attuale orientamento del fandom.

Il caso Mussolini, scontri in casa e possibili scenari futuri

La settimana in casa ha consolidato Alessandra Mussolini come protagonista divisiva ma centrale del racconto televisivo.
Al confronto acceso in diretta con Selvaggia Lucarelli si è aggiunto un duro scontro con Francesca Manzini, raccontato dall’ex parlamentare ad Antonella Elia: “Lei ha alzato la mano verso di me, come se volesse tirarmi un pugno. A quel punto le ho detto: ‘Dai, colpiscimi, fallo adesso’”.

Il mancato chiarimento tra le due, sommato alla caduta in casa seguita da un malore che ha richiesto l’intervento medico, ha alimentato discussioni social e copertura mediatica, pur senza conseguenze cliniche gravi secondo la produzione.

Se i sondaggi venissero confermati, l’immunità rafforzerebbe ulteriormente il ruolo di Mussolini come fulcro narrativo del reality, imponendo agli altri vip nuove alleanze e strategie difensive nelle prossime nomination.

FAQ

Quando va in onda la quarta puntata del GF Vip 8?

La quarta puntata del GF Vip 8 va in onda stasera, venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5.

Come si vota il concorrente preferito al Grande Fratello Vip?

Si vota via SMS al 477.000.2 indicando il nome del concorrente, oppure online tramite Mediaset Infinity, dopo semplice registrazione gratuita.

Chi è in vantaggio nei sondaggi del televoto di questa settimana?

Secondo i sondaggi non ufficiali su ForumFree, è in netto vantaggio Alessandra Mussolini con il 53,32% delle preferenze.

Il televoto di questa settimana prevede eliminazioni dalla casa?

No, il televoto di questa settimana non elimina nessuno: assegna esclusivamente l’immunità al concorrente più votato dal pubblico.

Quali sono le fonti di questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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