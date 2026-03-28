michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Auto usate in Europa, prezzi di nuovo in rialzo a marzo dopo mesi di calo

Auto usate in Europa, prezzi di nuovo in rialzo a marzo dopo mesi di calo

Prezzi delle auto usate in Europa: chi paga di più nel 2026

A marzo 2026 in Europa i prezzi delle auto usate sono tornati a salire, secondo l’AUTO1 Group Price Index, indicatore basato su circa 5,1 milioni di transazioni annue in oltre 30 Paesi.
L’indice ha raggiunto 139,3 punti contro i 137,6 di febbraio, pari a un +1,2% mensile, con un primo trimestre in crescita del 2% rispetto a gennaio.
Rispetto a marzo 2025, però, l’aumento è minimo (+0,4%), segnalando un mercato complessivamente stabile ma con forti differenze tra alimentazioni, mentre la domanda resta solida e continua a sostenere i listini.

In sintesi:

  • Indice prezzi AUTO1 a marzo 2026 a 139,3 punti, +1,2% su febbraio.
  • Primo trimestre 2026: rincaro complessivo del 2% sulle auto usate.
  • Su base annua prezzi quasi fermi: +0,4% rispetto a marzo 2025.
  • Ibride in crescita, elettriche volatili, diesel in calo strutturale.

Andamento per alimentazione: ibride resilienti, diesel in affanno

La fotografia dell’AUTO1 Group, principale piattaforma europea di compravendita di auto usate (marchi come noicompriamoauto.it, Autohero, AUTO1.com), evidenzia forti divergenze tra le diverse motorizzazioni.
Le auto ibride sono l’unico segmento in crescita anche su base annua: indice a 110,3 punti, +1,4% rispetto a marzo 2025, nonostante una lieve correzione mensile (-0,5% a marzo 2026).
Le auto diesel proseguono invece in un declino costante: 110,3 punti a marzo, -0,3% sul mese e -1,7% sull’anno, penalizzate da normative ambientali più severe e aspettative di ulteriore restrizione nei centri urbani.

Le auto a benzina restano sostanzialmente stabili, con indice a 115,1 punti e variazioni trascurabili, a conferma di un segmento maturo ma ancora centrale nell’offerta.
Le auto elettriche mostrano un andamento più volatile: +2,9% mensile, ma -1,7% su base annua, segnale di un rimbalzo recente dopo mesi di ribassi, in parte legato all’arrivo di nuovi modelli e a continui adeguamenti di listino nel nuovo.
Nel complesso, il mercato delle auto usate europeo rimane dinamico: la direzione dei prezzi dipende sempre più da tecnologia, regolazione ambientale e percezione di valore residuo da parte degli acquirenti.

Cosa aspettarsi per chi compra o vende auto usate nel 2026

Per chi acquista, il leggero aumento dei prezzi suggerisce tempi decisionali più rapidi, soprattutto su ibride recenti e alcune elettriche, dove gli aggiustamenti possono essere bruschi.
Per chi vende, il quadro resta favorevole: domanda solida, valori sostanzialmente stabili su base annua e maggiore interesse per alimentazioni considerate “future proof”.
La combinazione fra politiche ambientali, evoluzione tecnologica e incentivi nazionali potrebbe accentuare ulteriormente il divario tra diesel, benzina, ibride ed elettriche, rendendo ancora più strategica la scelta del momento giusto per entrare o uscire dal mercato dell’usato.

FAQ

Come sono cambiati i prezzi delle auto usate a marzo 2026?

I prezzi sono aumentati dell’1,2% rispetto a febbraio 2026, con l’indice AUTO1 salito da 137,6 a 139,3 punti.

Conviene comprare oggi un’auto ibrida usata in Europa?

Sì, le ibride mostrano una crescita moderata (+1,4% annuo), segnale di buona tenuta del valore e domanda strutturalmente solida.

Le auto elettriche usate stanno davvero tornando a salire di prezzo?

Sì, a marzo 2026 registrano +2,9% mensile, ma restano comunque in calo dell’1,7% rispetto a marzo 2025.

Perché le auto diesel usate perdono valore più delle altre?

Perché sono penalizzate da restrizioni ambientali, timore di futuri blocchi alla circolazione e riduzione progressiva degli incentivi fiscali.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati sul mercato auto?

I dati derivano da una elaborazione redazionale su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache