Home / MOTORI / Auto usate in Europa, prezzi di nuovo in rialzo a marzo dopo mesi di calo

Prezzi delle auto usate in Europa: chi paga di più nel 2026

A marzo 2026 in Europa i prezzi delle auto usate sono tornati a salire, secondo l’AUTO1 Group Price Index, indicatore basato su circa 5,1 milioni di transazioni annue in oltre 30 Paesi.

L’indice ha raggiunto 139,3 punti contro i 137,6 di febbraio, pari a un +1,2% mensile, con un primo trimestre in crescita del 2% rispetto a gennaio.

Rispetto a marzo 2025, però, l’aumento è minimo (+0,4%), segnalando un mercato complessivamente stabile ma con forti differenze tra alimentazioni, mentre la domanda resta solida e continua a sostenere i listini.

In sintesi:

Indice prezzi AUTO1 a marzo 2026 a 139,3 punti, +1,2% su febbraio.

Primo trimestre 2026: rincaro complessivo del 2% sulle auto usate.

Su base annua prezzi quasi fermi: +0,4% rispetto a marzo 2025.

Ibride in crescita, elettriche volatili, diesel in calo strutturale.

Andamento per alimentazione: ibride resilienti, diesel in affanno

La fotografia dell’AUTO1 Group, principale piattaforma europea di compravendita di auto usate (marchi come noicompriamoauto.it, Autohero, AUTO1.com), evidenzia forti divergenze tra le diverse motorizzazioni.

Le auto ibride sono l’unico segmento in crescita anche su base annua: indice a 110,3 punti, +1,4% rispetto a marzo 2025, nonostante una lieve correzione mensile (-0,5% a marzo 2026).

Le auto diesel proseguono invece in un declino costante: 110,3 punti a marzo, -0,3% sul mese e -1,7% sull’anno, penalizzate da normative ambientali più severe e aspettative di ulteriore restrizione nei centri urbani.

Le auto a benzina restano sostanzialmente stabili, con indice a 115,1 punti e variazioni trascurabili, a conferma di un segmento maturo ma ancora centrale nell’offerta.

Le auto elettriche mostrano un andamento più volatile: +2,9% mensile, ma -1,7% su base annua, segnale di un rimbalzo recente dopo mesi di ribassi, in parte legato all’arrivo di nuovi modelli e a continui adeguamenti di listino nel nuovo.

Nel complesso, il mercato delle auto usate europeo rimane dinamico: la direzione dei prezzi dipende sempre più da tecnologia, regolazione ambientale e percezione di valore residuo da parte degli acquirenti.

Cosa aspettarsi per chi compra o vende auto usate nel 2026

Per chi acquista, il leggero aumento dei prezzi suggerisce tempi decisionali più rapidi, soprattutto su ibride recenti e alcune elettriche, dove gli aggiustamenti possono essere bruschi.

Per chi vende, il quadro resta favorevole: domanda solida, valori sostanzialmente stabili su base annua e maggiore interesse per alimentazioni considerate “future proof”.

La combinazione fra politiche ambientali, evoluzione tecnologica e incentivi nazionali potrebbe accentuare ulteriormente il divario tra diesel, benzina, ibride ed elettriche, rendendo ancora più strategica la scelta del momento giusto per entrare o uscire dal mercato dell’usato.

FAQ

Come sono cambiati i prezzi delle auto usate a marzo 2026?

I prezzi sono aumentati dell’1,2% rispetto a febbraio 2026, con l’indice AUTO1 salito da 137,6 a 139,3 punti.

Conviene comprare oggi un’auto ibrida usata in Europa?

Sì, le ibride mostrano una crescita moderata (+1,4% annuo), segnale di buona tenuta del valore e domanda strutturalmente solida.

Le auto elettriche usate stanno davvero tornando a salire di prezzo?

Sì, a marzo 2026 registrano +2,9% mensile, ma restano comunque in calo dell’1,7% rispetto a marzo 2025.

Perché le auto diesel usate perdono valore più delle altre?

Perché sono penalizzate da restrizioni ambientali, timore di futuri blocchi alla circolazione e riduzione progressiva degli incentivi fiscali.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati sul mercato auto?

I dati derivano da una elaborazione redazionale su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.