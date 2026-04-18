Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefano De Martino verso l’addio a STEP, spunta il sostituto

Sta sera tutto è possibile, quale futuro senza Stefano De Martino?

La dodicesima edizione di Stasera tutto è possibile si è conclusa il 15 aprile su Rai 2 con oltre due milioni di telespettatori e uno share superiore al 16%.

Al centro c’è il conduttore Stefano De Martino, probabile nuovo padrone di casa del Festival di Sanremo 2027, che potrebbe lasciare il programma giramondo dell’Auditorium Rai di Napoli.

Sul futuro dello show interviene il comico Francesco Paolantoni, che indica nei The Jackal i possibili eredi. Le riflessioni sulla gestione di Sanremo e su un potenziale Dopofestival alimentano lo scenario di cambiamenti ma, tra dichiarazioni e retroscena, resta aperta la possibilità di un ritorno di De Martino alla guida di STEP.

In sintesi:

Dodicesima edizione di Stasera tutto è possibile chiusa con oltre due milioni di spettatori.

Stefano De Martino verso Sanremo 2027, in dubbio la sua permanenza a STEP.

Francesco Paolantoni indica i The Jackal come possibili nuovi conduttori.

Rai 2 valuta il futuro di un format ormai centrale nel proprio palinsesto.

Ascolti record, nodo Sanremo e ipotesi The Jackal

Stasera tutto è possibile è diventato il presidio d’intrattenimento di Rai 2: la dodicesima stagione ha confermato un rendimento superiore al 16% di share, numeri che oggi il secondo canale fatica a replicare altrove.

Il successo è legato alla formula del game-show comico e alla conduzione di Stefano De Martino, trasformato da talento emergente a volto di riferimento della rete, capace di battere in più occasioni l’offerta delle reti concorrenti e, a volte, la stessa Rai 1.

L’assegnazione a De Martino della direzione artistica e della conduzione di Sanremo 2027 rende però complessa la gestione degli impegni. Qui entra in scena Francesco Paolantoni, storico compagno di avventura, che individua nei The Jackal – Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone – una possibile staffetta alla guida del programma.

Paolantoni, in un’intervista a Fanpage, precisa che la conduzione non è un ruolo “leggero”: «Condurre Step può sembrare una ca**ata, in realtà è una ca**ata determinata dai tempi, dalla capacità di capire quando intervenire e di lasciare spazio agli altri». Un avvertimento chiaro: chi subentra dovrà reggere un meccanismo comico basato su ritmo, improvvisazione e gestione corale del cast.

Tra lealtà, Rai 2 e scenari futuri per STEP

Il dossier più delicato riguarda l’equilibrio tra Sanremo e il “mondo STEP”. Francesco Paolantoni ammette il rischio che la storica squadra venga percepita come ingombrante: «Non vorrei che Stefano si creasse il problema di farci partecipare. Lui deve lavorare tranquillo e sereno, senza pensare a noi come a un peso».

L’eventuale utilizzo del cast di Stasera tutto è possibile per un Dopofestival più anarchico e comico circola da tempo nei corridoi Rai: un prolungamento naturale della cifra ironica di De Martino, utile a ringiovanire il brand Sanremo e a intercettare il pubblico social dei The Jackal.

Al tempo stesso, archiviare definitivamente De Martino da Rai 2 sarebbe una scelta rischiosa: il format è uno dei pochi titoli capaci di garantire stabilmente ascolti sopra la media di rete. Non a caso, lo stesso conduttore, al termine delle registrazioni, ha lanciato un segnale rassicurante: «Non diciamo che è l’ultima edizione».

Il messaggio, per dirigenti e pubblici, è chiaro: l’era De Martino potrebbe proseguire, magari con una stagione ponte, una co-conduzione con i The Jackal o una gestione modulare degli impegni tra Napoli e l’Ariston. STEP resta dunque un asset strategico, non un capitolo chiuso.

FAQ

Quanti spettatori ha avuto l’ultima edizione di Stasera tutto è possibile?

La dodicesima edizione ha registrato oltre due milioni di telespettatori a puntata, con uno share stabilmente superiore al 16%, confermandosi tra i migliori risultati di Rai 2.

Stefano De Martino lascerà sicuramente la conduzione di STEP?

Al momento no: non esiste un annuncio ufficiale. De Martino ha dichiarato pubblicamente «Non diciamo che è l’ultima edizione», lasciando aperta la possibilità di proseguire con il programma.

Perché i The Jackal sono candidati alla conduzione di STEP?

Perché, secondo Francesco Paolantoni, hanno ritmo, linguaggio generazionale e forte presenza social, elementi coerenti con il tono comico e corale di STEP e con il target giovane-urban di Rai 2.

Come influirà Sanremo 2027 sul futuro televisivo di De Martino?

Inciderà in modo significativo: la direzione artistica e la conduzione di Sanremo 2027 richiedono mesi di lavoro, imponendo una riorganizzazione degli impegni e possibili pause o staffette su STEP.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su STEP e De Martino?

Le informazioni derivano da un’elaborazione editoriale della Redazione basata su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.