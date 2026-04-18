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Verissimo anticipazioni, ospiti esclusivi e retroscena del nuovo weekend televisivo

Verissimo anticipazioni, ospiti esclusivi e retroscena del nuovo weekend televisivo

Verissimo, ospiti e temi centrali del weekend del 18 e 19 aprile 2026

Chi segue Verissimo ritroverà, sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 su Canale 5, le grandi interviste di Silvia Toffanin.

Il rotocalco di intrattenimento del pomeriggio approfondirà storie di amore, sport, spettacolo e attualità emotiva, con ospiti come Matteo Branciamore, Marta Filippi, Giuliana De Sio e Nino D’Angelo.

Le puntate, in onda dalle ore 16.30 dagli studi Mediaset, punteranno a coniugare leggerezza e racconto intimo, includendo anche appelli e testimonianze dolorose, come il caso di Alessandro Venturelli.

In sintesi:

  • Nuove puntate di Verissimo in onda sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 su Canale 5.
  • Ospiti dal mondo di fiction, musica, sport e reality, con interviste a cuore aperto.
  • Spazio a storie familiari, appelli pubblici e testimonianze legate a casi irrisolti.
  • Conduzione di Silvia Toffanin, focus su emozioni autentiche e racconti personali.

Gli ospiti di Verissimo tra fiction, musica, sport e storie difficili

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, dalle ore 16.30, Silvia Toffanin apre la puntata di Verissimo con la coppia formata da Matteo Branciamore e Marta Filippi, protagonisti de “I Cesaroni 7 – Il Ritorno”.

I due attori, legati anche nella vita privata, racconteranno l’equilibrio tra set, notorietà e relazione sentimentale.

Segue l’intervista alla sciatrice Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera, che ripercorrerà sacrifici, preparazione atletica e obiettivi futuri.

Spazio poi a Laura Freddi, in studio con la figlia Ginevra, per un segmento dedicato alla maternità matura e ai nuovi equilibri familiari.

Dal talent Amici di Maria De Filippi arriva Cate Lumina, ultima eliminata, chiamata a rileggere il proprio percorso artistico e le prospettive discografiche.

Completano la puntata un ritratto di Natasha Stefanenko e il grido di aiuto di Chiara Balistreri, che porterà in studio paure e fragilità personali.

Domenica 19 aprile 2026, sempre alle 16.30, Verissimo accoglie la grande attrice Giuliana De Sio, protagonista di una lunga intervista confidenziale tra carriera, ruoli iconici e vita privata.

Il cantautore Nino D’Angelo ripercorrerà invece decenni di musica popolare e rinnovamento artistico, mentre Sabrina Salerno sarà in studio con la sorella ritrovata Manuela per raccontare una storia familiare di ricongiungimento.

In ambito musicale, Paola Iezzi presenterà il nuovo singolo “Stessa direzione”, spiegando la sua attuale fase creativa da solista.

La puntata si chiuderà con l’appello di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020, determinati a proseguire le ricerche nonostante l’archiviazione dell’indagine.

Il ruolo di Verissimo tra intrattenimento, memoria e appelli pubblici

La doppia programmazione del weekend conferma Verissimo come spazio ibrido fra talk di spettacolo e racconto sociale.

Accanto alle promozioni di fiction e musica, le interviste con famiglie come quella di Alessandro Venturelli e la testimonianza di Chiara Balistreri trasformano il programma in una piattaforma mediatica per appelli e sensibilizzazione.

Per il pubblico, il valore aggiunto è la combinazione di volti noti, storie di resilienza sportiva come quella di Laura Pirovano e narrazioni intime, come il ricongiungimento familiare di Sabrina Salerno con la sorella Manuela.

Questo approccio, centrato sulla dimensione emotiva ma supportato da testimonianze dirette, rende le puntate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 particolarmente adatte ad alimentare conversazioni anche sui social, ampliando l’impatto oltre la messa in onda lineare su Canale 5.

FAQ

Quando va in onda Verissimo nel weekend del 18 e 19 aprile 2026?

Verissimo va in onda sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, su Canale 5, a partire dalle ore 16.30.

Chi sono gli ospiti principali di Verissimo sabato 18 aprile 2026?

Sabato 18 aprile 2026 gli ospiti principali sono Matteo Branciamore, Marta Filippi, Laura Pirovano, Laura Freddi, Cate Lumina e Natasha Stefanenko.

Chi saranno gli ospiti di Verissimo domenica 19 aprile 2026?

Domenica 19 aprile 2026 saranno ospiti Giuliana De Sio, Nino D’Angelo, Sabrina Salerno con la sorella Manuela, Paola Iezzi e i genitori di Alessandro Venturelli.

Su quale canale televisivo si può vedere Verissimo nel 2026?

Nel 2026 Verissimo è trasmesso su Canale 5, rete ammiraglia Mediaset, nel pomeriggio del sabato e della domenica.

Da quali fonti è stata ricavata e verificata questa notizia su Verissimo?

Questa notizia è stata elaborata dalla Redazione sulla base di informazioni congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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