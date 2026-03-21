Home / SPETTACOLI & CINEMA / Canzonissima torna su Rai1 con Milly Carlucci e nuova sfida musicale

Canzonissima torna su Rai 1: formula, protagonisti e novità 2026

Sabato 21 marzo, in prima serata su Rai 1, debutta la nuova edizione di Canzonissima, storico show musicale completamente rinnovato. Al timone ci sarà Milly Carlucci, affiancata da un cast di artisti di primo piano della musica italiana.

Lo show, articolato in sei puntate, mette al centro le canzoni simbolo della storia dello spettacolo italiano, reinterpretate da grandi voci contemporanee.

Non si tratta di una competizione tra cantanti, ma di una sfida tra brani iconici, chiamati a riconquistare il pubblico televisivo e social di oggi.

In sintesi:

Dal 21 marzo su Rai 1 sei puntate del rinnovato show musicale Canzonissima.

Conduce Milly Carlucci con un cast di big della musica italiana contemporanea.

Non gara tra cantanti, ma sfida tra canzoni storiche della tradizione italiana.

Obiettivo: far scoprire e rileggere i grandi brani a un pubblico intergenerazionale.

Formula, cast e impostazione della nuova Canzonissima

La nuova Canzonissima punta sulla memoria musicale collettiva, aggiornandola al linguaggio televisivo del 2026. In studio, un parterre eterogeneo: da Riccardo Cocciante ad Arisa, da Elio e le Storie Tese a Elettra Lamborghini, fino a Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi e i Jalisse.

Completano il cast Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo. Ogni artista presta la propria voce a brani storici particolarmente amati, privilegiando arrangiamenti rispettosi ma contemporanei.

La meccanica prevede una “gara” tra canzoni, selezionate per impatto culturale, successo popolare e valore musicale. Il voto del pubblico, in sala e da casa, determinerà i brani più rappresentativi, trasformando il programma in un termometro aggiornato del canzoniere italiano condiviso tra generazioni diverse.

Impatto culturale e prospettive future dello show musicale Rai

La scelta di rilanciare Canzonissima risponde alla strategia Rai di valorizzare gli archivi musicali, rendendoli contenuto vivo per tv lineare, digital e social.

La combinazione tra grandi classici e interpreti trasversali come Elettra Lamborghini, Malika Ayane o Michele Bravi punta a creare clip ad alto potenziale di condivisione, ideali per l’ecosistema on demand e Discover.

Se l’esperimento di questa edizione funzionerà in termini di ascolti e interazione online, Canzonissima potrà diventare laboratorio stabile per il racconto della storia della musica italiana, favorendo nuove operazioni discografiche, tour tematici e spin-off digitali dedicati ai repertori d’epoca.

FAQ

Quando inizia la nuova edizione di Canzonissima su Rai 1?

La nuova edizione di Canzonissima parte sabato 21 marzo, in prima serata su Rai 1, con un ciclo di sei puntate.

Canzonissima 2026 è una gara tra i cantanti in studio?

No, è strutturata come gara tra canzoni storiche: gli artisti interpretano brani iconici, ma non competono direttamente tra loro.

Chi conduce e quali sono alcuni dei protagonisti di Canzonissima?

Conduce Milly Carlucci. Tra i protagonisti: Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Malika Ayane.

Qual è la particolarità musicale della nuova Canzonissima?

La particolarità è il dialogo tra grandi classici e arrangiamenti moderni, che mirano a rendere attuale il patrimonio musicale italiano storico.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Canzonissima?

La notizia è stata elaborata partendo da contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.