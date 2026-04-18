michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Baby Gang denuncia persecuzioni e minacce, nega violenze e annuncia querela

Baby Gang denuncia persecuzioni e minacce, nega violenze e annuncia querela

Il rapper Baby Gang dal carcere accusa persecuzioni e annuncia denunce

Baby Gang, 24 anni, rapper milanese detenuto nel carcere di Busto Arsizio, è tornato a parlare tramite alcune Stories su Instagram, nonostante il regime di sorveglianza speciale.
Nel penitenziario è rinchiuso dal 17 marzo per accuse di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti.
Il musicista contesta l’impostazione delle indagini, denuncia una presunta persecuzione da parte di appartenenti alle forze dell’ordine e annuncia querele per diffamazione contro media e profili social.

Al centro del suo racconto ci sono assoluzioni che, a suo dire, sarebbero state ignorate dall’informazione, minacce ascritte a un carabiniere e le condizioni detentive particolarmente dure applicate a suo carico.
Parallelamente, il rapper utilizza la vicenda giudiziaria per rilanciare la propria attività musicale, anticipando l’uscita di un nuovo singolo sulle piattaforme digitali.

In sintesi:

  • Il rapper Baby Gang parla da detenuto a Busto Arsizio tramite Stories Instagram.
  • Contesta le accuse di maltrattamenti e annuncia querele per diffamazione contro media e utenti social.
  • Denuncia presunte persecuzioni dopo una relazione con l’ex moglie di un carabiniere.
  • Rivendica condizioni carcerarie dure e annuncia il nuovo singolo in uscita venerdì.

Le accuse, il racconto su Instagram e le contestazioni alla giustizia

Nelle Stories pubblicate da Baby Gang dal carcere di Busto Arsizio, il rapper rivendica di non essere “un santo”, ma nega di essere colpevole “di qualsiasi cosa” gli venga attribuita.
Sostiene che gli arresti ottengano ampia visibilità mediatica, mentre le eventuali assoluzioni passerebbero sotto silenzio: *“quando vengo assolto ed esce la mia innocenza fanno tutti finta di niente e stanno tutti zitti”*.

Rispetto ai capi d’accusa di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti, indica proprio il presunto maltrattamento come punto su cui non intende più tacere, spiegando che a denunciarlo sarebbero stati i Carabinieri e non l’ex compagna.
Preannuncia quindi querele per diffamazione “dalle pagine ai giornali e a tutte le persone che hanno condiviso il fatto dei maltrattamenti”, rimandando alla ex compagna l’onere di ulteriori chiarimenti.

Il passaggio più grave riguarda una storia personale: *“Il mio unico sbaglio che ho fatto nella mia vita è che mi sono chiavato un’ex moglie di un carabiniere”*.
Secondo il suo racconto, da quel momento sarebbero iniziate minacce di morte e pressioni, di cui sarebbe stata testimone l’ex compagna, con chat e screenshot a supporto.

Il rapper collega a questo contesto anche il fatto di girare armato, rivendicando una sorta di “autotutela”: *“Tante volte mi faccio giustizia da solo perché le forze dell’ordine non mi hanno mai aiutato, mi hanno messo solo in galera”*.

Detenzione estrema, immagine pubblica e rilancio musicale

Nel prosieguo del racconto social, Baby Gang sottolinea come la sua storia giudiziaria sia costellata di ingressi in carcere: *“Ormai è la quindicesima volta che entro in carcere e questo vi fa capire che sono l’esperimento fallito di questa giustizia”*.
Racconta un regime detentivo particolarmente rigido: riferisce di essere stato destinatario di sei mesi di regime di 14-bis disposti da Roma, con limitazioni quali assenza di televisione, niente acqua calda e passeggio in isolamento.

*“Sono isolato dal mondo, non so che ore sono, non so che giorno è e non me ne frega un cazzo”*, scrive, rivendicando però il rispetto di cui godrebbe tra i detenuti.
Nonostante il quadro descritto, il rapper utilizza il canale social per mantenere viva la propria immagine artistica e commerciale: chiude infatti il messaggio con l’annuncio del brano *“ho solo un problema”*, in uscita venerdì su tutte le piattaforme digitali.

La sovrapposizione fra narrazione giudiziaria, denuncia di abusi e promozione musicale conferma la centralità dei social nella costruzione del personaggio pubblico di Baby Gang, rendendo la vicenda rilevante anche sul piano del dibattito su giustizia, media e cultura urbana.

FAQ

Perché Baby Gang è detenuto nel carcere di Busto Arsizio?

Baby Gang è detenuto dal 17 marzo nel carcere di Busto Arsizio per accuse di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti, nell’ambito di procedimenti penali tuttora in corso.

Cosa contesta Baby Gang alle forze dell’ordine e ai media?

Baby Gang afferma di essere perseguitato dopo una relazione con l’ex moglie di un carabiniere e contesta ai media di enfatizzare arresti ignorando assoluzioni e decisioni a lui favorevoli.

Quali azioni legali annuncia Baby Gang dalle Stories in carcere?

Il rapper annuncia di voler presentare denunce per diffamazione contro pagine social, organi di stampa e utenti che hanno rilanciato le accuse di maltrattamenti.

In quali condizioni di detenzione si trova secondo il suo racconto?

Secondo Baby Gang è sottoposto a sei mesi di 14-bis, senza televisione, senza acqua calda e con aria da solo, denunciando un forte isolamento rispetto agli altri detenuti.

Qual è la fonte delle informazioni su questa vicenda giudiziaria?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache