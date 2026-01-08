Stefano De Martino e Brenda Lodigiani tra i super ospiti: il colpo a sorpresa svelato prima di Sanremo

Parpiglia svela gli ospiti e i co-conduttori

Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, indica due profili chiave tra gli ospiti e co-conduzioni di Sanremo 2026: Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. A questi si aggiunge un parterre già anticipato, tra PrimaFestival, DopoFestival e la crociera dello sponsor, con nomi come Max Pezzali, Aurora Leone, Nicola Savino ed Ema Stokholma. Parpiglia parla di volti legati anche a Ballando con le Stelle, destinati a comparire in più momenti dell’evento.

De Martino e Lodigiani all’Ariston con Conti

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani risultano indicati come ospiti e co-conduttori di Sanremo 2026, con presenza sul palco del Teatro Ariston al fianco di Carlo Conti. Il quadro emerge dalla newsletter di Gabriele Parpiglia, che li colloca tra i volti di spicco tra Festival e DopoFestival. In particolare, per De Martino si prospetta una serata da ospite “per tastare il terreno”, segnale di un coinvolgimento in evoluzione.

La posizione di Lodigiani, nuova conduttrice di Bake Off – Dolci In Forno, conferma la linea editoriale che intreccia intrattenimento e riconoscibilità televisiva. De Martino, volto di Affari Tuoi, porta con sé un profilo generalista e nazional-popolare coerente con il disegno di Conti. L’indicazione di Parpiglia suggerisce una rotazione di co-conduzioni e passaggi mirati tra prime e seconde serate.

Il richiamo a volti già visti a Ballando con le Stelle contestualizza il perimetro di scelta, predisponendo incastri tra momenti musicali e spazi di intrattenimento. La strategia punta a valorizzare l’asse Festival–DopoFestival con presenze trasversali e riconoscibili, calibrate sulla tenuta narrativa dell’edizione.

Chi affiancherà Carlo Conti all’Ariston?

Secondo Parpiglia, Stefano De Martino e Brenda Lodigiani saranno tra ospiti e co-conduttori.

In che ruolo compare Stefano De Martino?

È indicato come ospite in una serata, con possibilità di ulteriori sviluppi.

Qual è il profilo televisivo di Brenda Lodigiani?

È la nuova conduttrice di Bake Off – Dolci In Forno.

Perché De Martino è considerato centrale?

È volto di Affari Tuoi e incarna un profilo generalista adatto a Sanremo.

Che ruolo ha Ballando con le Stelle nella selezione?

Parpiglia cita più presenze legate al programma tra Festival e DopoFestival.

La presenza è ufficiale?

Si basa sulle anticipazioni della newsletter di Gabriele Parpiglia.

Rumor e smentite sui nomi in trattativa

Tra i nomi circolati per le co-conduzioni di Sanremo 2026 è emersa Samira Lui, voce subito ridimensionata dalla diretta interessata: resterà impegnata con La Ruota della Fortuna, in onda durante la settimana del Festival. In uno scambio con Gerry Scotti, ha ironizzato: “Ho male ai piedi, resto qui”.

Parallelamente, Adnkronos ha indicato in trattativa Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso, attingendo al bacino di Ballando con le Stelle. La pista d’Urso è stata smentita con decisione da Giuseppe Candela su Dagospia, che ha precisato come, al momento, l’unico nome realmente vicino al Festival sia quello di Delogu.

In questo quadro, le indicazioni di Gabriele Parpiglia su Stefano De Martino e Brenda Lodigiani restano le più solide, mentre gli altri dossier appaiono in movimento e subordinati ai palinsesti già fissati.

Chi ha smentito la presenza di Samira Lui?

Samira Lui stessa, citando l'impegno con La Ruota della Fortuna.

Quali nomi ha indicato Adnkronos?

Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara d'Urso.

Chi ha escluso la pista d'Urso?

Giuseppe Candela su Dagospia.

Quale nome risulta più vicino al Festival?

Andrea Delogu, secondo le ultime verifiche di stampa.

Chi sono i profili più accreditati secondo Parpiglia?

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani.

Le trattative sono definitive?

No, il quadro resta fluido e legato ai vincoli di palinsesto.

Volti da Ballando tra Festival e Dopofestival

Gabriele Parpiglia segnala un innesto consistente di volti transitati da Ballando con le Stelle tra Festival e DopoFestival, a integrazione di un cast già fitto per Sanremo 2026. L’indicazione comprende presenze distribuite su più serate, con passaggi funzionali tra palcoscenico principale, spin-off e contenuti collaterali.

Nel perimetro citato rientrano profili televisivi riconoscibili, destinati a presidiare momenti di intrattenimento e raccordo editorial-narrativo, in linea con la regia di Carlo Conti. La selezione attinge al bacino costruito dal dance show di Rai 1, valorizzando familiarità e cross-over tra format.

L’ipotesi, coerente con le anticipazioni su Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, indica un mosaico di interventi a rotazione, con apparizioni calibrate tra esibizioni musicali e talk brevi, anche in funzione del DopoFestival e degli eventi sulla nave dello sponsor.

