Home / SPETTACOLI & CINEMA / Harry Potter nuovo Severus Piton bersaglio di gravi minacce di morte

Paapa Essiedu, minacce razziste per il ruolo di Piton in Harry Potter

L’attore britannico Paapa Essiedu, scelto da HBO Max per interpretare Severus Piton nella nuova serie di Harry Potter, ha rivelato di aver ricevuto pesanti minacce di morte a sfondo razziale.

Gli abusi, provenienti principalmente dai social, sono esplosi dopo l’annuncio del casting, contestato da frange tossiche del fandom legate all’iconica versione di Alan Rickman.

L’intervista, pubblicata dal The Sunday Times, getta luce sul clima di odio online che colpisce gli interpreti coinvolti in reboot di franchise globali, sollevando interrogativi su responsabilità delle piattaforme digitali, cultura dei fan e tutela degli attori.

In sintesi:

Paapa Essiedu minacciato di morte online per il ruolo di Severus Piton nella serie HBO.

Insulti a sfondo razziale legati al confronto con l’interpretazione storica di Alan Rickman.

L’attore trasforma gli abusi in motivazione per rappresentare nuovi spettatori a Hogwarts.

La serie Harry Potter sarà un impegno pluriennale, destinato a cambiarne vita e carriera.

Minacce, razzismo e reazione dell’attore al nuovo ruolo di Piton

Nell’intervista al The Sunday Times, Paapa Essiedu racconta di aver ricevuto messaggi come: «Mi è stato detto “Vattene, o ti ucciderò”».

L’attore spiega che su Instagram legge spesso frasi del tipo: «Verrò a casa tua e ti ucciderò», sottolineando come questa violenza verbale non dovrebbe mai accompagnare il semplice fatto di fare il proprio mestiere.

«Sto interpretando un mago in Harry Potter… e mentirei se dicessi che non mi tocca emotivamente», ammette, riconoscendo l’impatto psicologico degli abusi, pur considerando improbabile un reale pericolo fisico.

L’odio razziale non ha però incrinato la sua determinazione.

«Gli abusi mi danno forza. E mi appassiona ancora di più l’idea di far mio questo personaggio», afferma, collegando il suo impegno al valore della rappresentazione per le nuove generazioni.

Essiedu ricorda il bambino che era, che si immaginava a Hogwarts: un ragazzo come lui, oggi, può vedersi finalmente riflesso in quel mondo.

«Questa è la motivazione per non lasciarsi intimidire da qualcuno che preferirebbe che morissi invece di fare un lavoro di cui sarò orgoglioso», sintetizza.

L’attore confida anche di non aver mai visto i film con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, ma di essere stato da bambino un grande lettore dei romanzi di J.K. Rowling.

«Ero un lettore accanito… Ho amato Harry Potter. I libri erano pura evasione quando altre cose erano meno facili per me», racconta, evidenziando un legame profondo con il materiale originale.

Sul fronte professionale, è consapevole della portata dell’impegno: «Avrò 45 anni quando avrò finito… so che la mia vita cambierà alla grande, ma devo arrendermi a questo», osserva, prefigurando anni di lavoro continuativo sulla serie.

Il cast principale del reboot comprende, tra gli altri, Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione), Alastair Stout (Ron Weasley), Nick Frost (Hagrid), John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt), Luke Thallon (Raptor), Paul Whitehouse (Gazza), Lox Pratt (Draco Malfoy) e Johnny Flynn (Lucius Malfoy).

Per i fan storici, torna anche Warwick Davis nel ruolo del professor Filius Vitious, ponte diretto con la saga cinematografica.

Impatto futuro del caso Essiedu su fandom e industria

La vicenda di Paapa Essiedu segna un punto critico nel rapporto tra grandi franchise e comunità di fan.

Il suo Snape, radicato nei libri più che nei film, potrebbe ridefinire il personaggio per una nuova generazione di spettatori globali.

Al tempo stesso, il caso riaccende il dibattito su moderazione dei social, responsabilità degli studios e protezione degli interpreti coinvolti in reboot ad alta esposizione mediatica.

Se la serie Harry Potter confermerà le aspettative commerciali, la scelta di un Piton nero sostenuto apertamente dalla produzione potrebbe diventare un precedente centrale nelle politiche di casting inclusivo e nella gestione delle campagne d’odio online.

FAQ

Chi è Paapa Essiedu e quale ruolo avrà in Harry Potter?

Paapa Essiedu è un attore britannico affermato, scelto da HBO Max per interpretare Severus Piton nella nuova serie di Harry Potter.

Perché Paapa Essiedu ha ricevuto minacce di morte online?

Le minacce sono arrivate dopo l’annuncio del suo casting come Piton, con insulti razzisti da frange tossiche del fandom contrari al nuovo volto del personaggio.

Paapa Essiedu conosceva già l’universo di Harry Potter?

Sì, conosceva l’universo dai libri di J.K. Rowling, che leggeva intensamente da bambino, ma non ha mai visto i film con Daniel Radcliffe.

Quanto durerà l’impegno di Paapa Essiedu nella serie Harry Potter?

Secondo le sue stime, concluderà il percorso intorno ai 45 anni, indicando un impegno pluriennale, simile alla durata produttiva dell’originaria saga cinematografica.

Da quali fonti è stata elaborata la presente notizia sulla serie Harry Potter?

La notizia è stata ricavata da un’elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.