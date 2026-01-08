Rai travolge Stefano De Martino: richiesta choc e palinsesto a pezzi, caos dietro le quinte

Ascesa di ascolti e nuove ambizioni Rai

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia su Rai1 ha catalizzato quasi 7 milioni di spettatori con picchi del 36% di share nella serata della Befana, rilanciando il format in posizione dominante nel prime time. Il risultato ha acceso l’interesse dei vertici di Viale Mazzini, orientati a potenziare la presenza in prima serata del game show guidato da Stefano De Martino.

Il Direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha rimarcato la leadership del programma anche in serata, sottolineando la solidità di un impianto capace di sfidare la concorrenza quotidiana. Il successo è stato costruito come varietà a tutto tondo, grazie alla “cricca” del conduttore, da Francesco Paolantoni a Herbert Ballerina, che ha ampliato l’appeal ben oltre il perimetro del semplice game.

Spinta dai dati, Rai valuta ulteriori collocazioni in prime time e un rafforzamento strategico del titolo, puntando su una formula che mescola gioco, comicità e musica. L’obiettivo è capitalizzare l’onda lunga dell’exploit e consolidare la centralità del brand nella programmazione di rete.

Carico di lavoro e rischio di sovraesposizione

L’exploit di Affari Tuoi spinge Rai a moltiplicare le prime serate, ma il conto operativo è pesante per Stefano De Martino: preparazione di puntate extra, coordinamento di cast e scrittura, prove e promozione incalzano il calendario. L’agenda si sovrappone con gli impegni di STEP – Stasera Tutto è Possibile, imponendo ritmi serrati e scelte rapide sui contenuti.

La sovraesposizione del conduttore diventa un rischio editoriale: presenza continua in palinsesto, format affini e tonalità comica ricorrente possono saturare il pubblico e ridurre l’efficacia del brand personale. Tenere alta la qualità su due progetti leader richiede risorse creative aggiuntive e tempi di sviluppo che la corsa agli ascolti tende a comprimere.

La spinta a “fare di più” significa riunioni estenuanti, notti di scrittura, revisioni in corsa e rifiniture registiche per evitare ripetizioni. La pressione dell’audience mette sotto stress la filiera produttiva, dal reparto autoriale agli ospiti ricorrenti, con il rischio di cali di freschezza e di errori strategici che impattano su share e percezione del marchio.

Dilemma palinsesto tra varietà e duplicazioni

Il successo di Affari Tuoi in versione varietà ricalca la grammatica di STEP – Stasera Tutto è Possibile: stessa squadra comica, ritmo goliardico, inserti musicali. L’effetto è potente in prima serata, ma apre un fronte critico per il palinsesto: due titoli leader con identico Dna rischiano di sovrapporsi.

La reiterazione di stilemi, ospiti e tono mette in pericolo la distintività editoriale dei brand, con possibili fenomeni di cannibalizzazione tra Rai1 e Rai2. Se il pubblico percepisce “lo stesso show con un altro nome”, calano sorpresa, urgenza alla visione e, nel medio periodo, la tenuta dello share.

Anche il posizionamento commerciale ne risente: promozioni simili, target coincidenti e comunicazione indistinta rendono difficile presidiare fasce differenti. L’uso della “cricca” di Stefano De Martino su entrambi i fronti rafforza la familiarità, ma appiattisce l’offerta e limita la capacità di differenziare serate evento e access consolidato.

Strategie per tutelare De Martino e innovare

Segmentazione netta dei format: su Rai1 centralità al game puro con meccaniche valorizzate e momenti comici dosati; su Rai2 mantenere l’impianto party di STEP con sperimentazione e interazione.

Calendario alternato e finestre-evento: distanziare le prime serate di Affari Tuoi speciali dai cicli di STEP per evitare saturazione e preservare l’attesa.

Cast differenziati e regia narrativa distinta: ospiti e scrittura originali per ciascun titolo, sigle e scenografie dedicate, linguaggio promozionale separato per target e piattaforme.

FAQ

Perché l’espansione di Affari Tuoi crea un rischio di duplicazione?

Perché replica codici di varietà già tipici di STEP, riducendo la differenza percepita tra i due show.

Qual è l'impatto sul pubblico della sovrapposizione tra i format?

Minore sorpresa, possibile calo di interesse e rischio di saturazione nei confronti del conduttore e del tono comico.

In che modo può risentirne il palinsesto Rai?

Cannibalizzazione tra Rai1 e Rai2, con indebolimento del posizionamento editoriale dei brand.

Quali elementi risultano più ripetitivi?

Squadra comica ricorrente, ritmo goliardico, sketch e inserti musicali simili.

Come evitare la percezione di "stesso show, altro nome"?

Separazione di linguaggi, ospiti e meccaniche; identità visiva e narrativa autonome per ciascun titolo.

Qual è il beneficio di distanziare i cicli dei due programmi?

Preserva l’attesa, limita la saturazione e stabilizza gli ascolti nel medio periodo.

Governance editoriale unificata: cabina di regia tra Rai, autori e produzione per definire confini creativi, flussi di lavoro e priorità cross-rete, con metriche di performance specifiche per ogni brand.

Rotazione dei linguaggi: su Rai1 enfatizzare suspense, dinamiche di scelta e storytelling dei concorrenti; su Rai2 spingere su improvvisazione, giochi fisici e interazione social per ampliare i pubblici.

Pianificazione della fatica: calendario con settimane “light” per Stefano De Martino, pool di autori aggiuntivi, prove contingentate e blocchi di registrazione per ridurre stress e rischi di calo qualitativo.

Identità visiva e sonora autonome: grafiche, palette, sigle e stacchi musicali differenti per evitare sovrapposizioni percettive e rafforzare il ricordo di marca.

Diversificazione del cast: per Affari Tuoi ospiti funzionali al gioco e cameo misurati; per STEP comici e performer a rotazione, con talent emergenti e collaborazioni esterne.

Sperimentazione controllata: special tematici a bassa frequenza, test A/B di meccaniche in puntate pilota, uso di focus group e analitiche di second screen per correggere in corsa.

Strategia media e promozione: campagne distinte per Rai1 e Rai2, messaggi chiave non sovrapponibili e pianificazione digitale che valorizzi clip verticali per reach e long form per engagement.

Salvaguardia del volto: limitare presenze extra e ospitate, formazione vocale e coaching per la conduzione, tutela contrattuale su carichi e tempi di recupero.

Sinergia senza cannibalizzare: cross-promo intelligente, passaggi di testimone in palinsesto e rimandi editoriali puntuali per guidare il pubblico tra i due contenuti senza clonarne la grammatica.

