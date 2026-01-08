Sanremo, Nicola Savino sorprende: ecco il volto inatteso che accenderà il DopoFestival

Annunci sul Dopofestival

Carlo Conti prosegue la roadmap degli annunci verso Sanremo 2026, con i tasselli del DopoFestival finalmente definiti. La conduzione è affidata a Nicola Savino, che in un’intervista a La Repubblica ha rivelato i professionisti che lo affiancheranno nel talk notturno post serata dall’Ariston. Le anticipazioni arrivano mentre la macchina del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio, consolida cast e format dell’ecosistema sanremese.

Savino ha chiarito che l’obiettivo è un racconto immediato e reattivo di ciò che accade in diretta, con un team costruito per ritmo, competenza musicale e ironia. Gli annunci completano uno dei tasselli più attesi dagli appassionati, tradizionalmente interessati al dibattito e al commento a caldo dopo le esibizioni.

La conferma dei nomi chiude il capitolo più urgente legato al late show ufficiale del Festival, lasciando ora spazio agli ultimi dettagli su ospiti e co-conduzioni principali. Con questa mossa, la direzione artistica consolida l’offerta editoriale notturna, elemento chiave per engagement e continuità narrativa dell’evento.

Squadra al fianco di Nicola Savino

Al fianco di Nicola Savino ci sarà Enrico Cremonesi, già membro della Commissione Musicale di Sanremo Giovani, profilo tecnico chiamato a garantire lettura competente delle performance. Con loro anche il comico Federico Basso, presenza pensata per scandire tempi e alleggerire i dibattiti notturni.

La squadra si completa con Aurora Leone dei The Jackal, classe 1999, indicata da Savino come “fenomeno” dopo l’esperienza condivisa in “Il giovane Old”. Il mix punta su competenze musicali, taglio comico e linguaggio contemporaneo.

Il cast è stato confermato da Savino in un’intervista a La Repubblica, sigillando il perimetro editoriale del talk post serata e predisponendo un panel agile per commenti a caldo e interazioni con gli ospiti.

FAQ

Chi conduce il DopoFestival 2026?

Nicola Savino.

Chi affianca Savino nel programma?

Enrico Cremonesi, Federico Basso e Aurora Leone.

Qual è il ruolo di Enrico Cremonesi?

Supporto musicale e analisi tecnica, già nella Commissione di Sanremo Giovani.

Perché è stata scelta Aurora Leone?

Per portare linguaggio contemporaneo e verve comica, dopo “Il giovane Old”.

Che contributo offre Federico Basso?

Commedia e gestione dei tempi per il dibattito notturno.

Dove sono stati annunciati i nomi?

In un’intervista di Nicola Savino a La Repubblica.

Formato e tono del programma

Nicola Savino definisce il DopoFestival come un “dopopartita”: analisi a caldo, domande dirette e commenti immediati su prestazioni, classifica e scelte artistiche. Struttura snella, ritmo sostenuto, focus su highlights di serata e reazioni dei protagonisti dall’Ariston.

Il registro è pragmatico, con alternanza tra letture tecniche e momenti di ironia per mantenere il flusso conversazionale. L’obiettivo è restituire il quadro della giornata sanremese con rapidità e verifiche puntuali, limitando i tempi morti.

Gli interventi di Enrico Cremonesi coprono valutazioni musicali e arrangiamenti; Federico Basso gestisce la componente comica e il timing; Aurora Leone offre sguardo generazionale e linguaggio digitale, replicando l’intesa costruita in “Il giovane Old”.

Aggiornamenti sul Festival di Sanremo 2026

Il quadro di Sanremo 2026 si consolida: i 30 Big e le Nuove Proposte sono stati confermati, mentre resta attesa per i nomi di co-conduttori e ospiti sul palco dell’Ariston. Annuncio in arrivo nel Tg1 delle 20 di lunedì 12 gennaio, dove Carlo Conti anticiperà ulteriori dettagli.

Sul fronte eventi collaterali, è ufficiale l’ospite fisso dalla nave, Max Pezzali, mentre il PrimaFestival sarà guidato da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Nel cuore di piazza Colombo, il Suzuki Stage avrà come conduttore Daniele Battaglia.

Confermato anche il ritorno di Gianluca Gazzoli: dopo la guida di Sanremo Giovani, approda sul palco principale, a suggello del percorso che ha aperto la strada ai nuovi talenti. La macchina organizzativa procede serrata verso le date del 24-28 febbraio.

