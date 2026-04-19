Home / BLOCKCHAIN / Statua Satoshi Nakamoto a Lugano danneggiata: Denis Roio Direttore Scientifico Fondazione Plan ₿ condanna il vile gesto

Nuovo attacco alla statua di Satoshi Nakamoto a Lugano: reazioni e significato

A Lugano, la statua dedicata a Satoshi Nakamoto, simbolo del progetto Plan ₿, è stata vandalizzata per la seconda volta nelle ultime settimane. L’episodio, avvenuto nel centro cittadino, ha spinto la Fondazione Plan ₿ a intervenire pubblicamente attraverso il suo Direttore Scientifico, Denis Roio, figura di rilievo nel mondo cypherpunk.



Roio ha condannato con fermezza il gesto, sottolineando come colpire un’opera d’arte significhi colpire l’intera comunità. Il caso solleva interrogativi sul dibattito intorno alle criptovalute, sull’uso dello spazio pubblico e sul ruolo dell’arte come veicolo di innovazione culturale e tecnologica, soprattutto per le giovani generazioni.

In sintesi:

La statua di Satoshi Nakamoto a Lugano è stata vandalizzata per la seconda volta.

a Lugano è stata vandalizzata per la seconda volta. Il Direttore Scientifico Denis Roio condanna il vandalismo come gesto autolesionista per la città.

condanna il vandalismo come gesto autolesionista per la città. L’opera di Valentina Picozzi è considerata simbolo di innovazione e futuro per i giovani.

è considerata simbolo di innovazione e futuro per i giovani. L’episodio riapre il confronto pubblico su criptovalute, arte e identità digitale decentralizzata.

Perché la statua di Satoshi Nakamoto è centrale per il progetto di Lugano

Nel suo primo intervento pubblico sulla vicenda, Denis Roio, noto nella comunità cypherpunk come *Jaromil*, ha definito il vandalismo un danno collettivo: *«Colpire qualsiasi opera d’arte significa impoverire la città. Le idee si discutono, si criticano, si contrastano apertamente; il vandalismo è autolesionista per tutti, per chi propone e per chi critica»*.



Esperto di crittografia applicata e identità digitale decentralizzata, con esperienze a Barcellona, Amsterdam e in altre istituzioni europee, Roio guida dal marzo scorso la direzione scientifica della Fondazione Plan ₿ di Lugano.

Secondo Roio, l’attacco ripetuto alla statua comporta un ulteriore rischio simbolico: *«Nel caso ripetuto contro la statua di Satoshi Nakamoto c’è un ulteriore impoverimento: quello di ridurre il suo significato a vessillo di una fazione»*.



L’opera, realizzata dall’artista Valentina Picozzi, nasce come segno visibile del percorso di Lugano verso un’economia digitale avanzata, aperta al mondo delle criptovalute, ma anche al dibattito critico su finanza, privacy e innovazione.

Per la Fondazione, la statua è soprattutto un dispositivo educativo: *«L’opera di Valentina Picozzi è importante per Lugano poiché ricorda ai giovani che il futuro non appartiene solo a chi detiene il potere ed usa la violenza, ma anche a chi sa immaginarlo e costruirlo con intelligenza, studio, immaginazione e coraggio»*.



Il messaggio, esplicitamente rivolto alle nuove generazioni, lega l’immaginario di Satoshi Nakamoto ai temi della responsabilità civica, dell’uso consapevole delle tecnologie e della partecipazione ai processi di trasformazione urbana e sociale.

Arte pubblica, criptovalute e conflitto: possibili scenari dopo il vandalismo

Gli episodi di vandalismo contro la statua di Satoshi Nakamoto mostrano come criptovalute e identità digitale restino temi polarizzanti nello spazio pubblico. A Lugano, dove il progetto Plan ₿ punta a integrare pagamenti in asset digitali e iniziative educative, il confronto rischia di spostarsi dallo scambio di idee allo scontro simbolico su monumenti e installazioni urbane.

La reazione della Fondazione Plan ₿ suggerisce però un’altra direzione: trasformare l’episodio in occasione di dialogo strutturato con scuole, università e associazioni cittadine, coinvolgendo anche critici del modello cripto. In quest’ottica, l’opera di Valentina Picozzi potrebbe diventare il fulcro di percorsi didattici su innovazione, etica tecnologica e cittadinanza digitale, riducendo la tentazione di leggere la statua come semplice simbolo di appartenenza a una fazione finanziaria o ideologica.

Sul medio periodo, la gestione di questi atti vandalici diventerà un banco di prova per la credibilità di Lugano come laboratorio europeo di sperimentazione su blockchain, privacy e finanza decentralizzata, imponendo standard più elevati di sicurezza, trasparenza e coinvolgimento pubblico.

FAQ

Perché la statua di Satoshi Nakamoto a Lugano è stata vandalizzata?

Non esiste una rivendicazione ufficiale, ma il gesto appare legato alle tensioni sul ruolo delle criptovalute nello spazio pubblico.

Chi è Denis Roio e qual è il suo ruolo in Plan ₿?

È un esperto di crittografia e identità digitale, Direttore Scientifico della Fondazione Plan ₿ di Lugano dal marzo scorso.

Chi è l’artista che ha realizzato la statua di Satoshi Nakamoto?

La statua è opera di Valentina Picozzi, artista coinvolta nel progetto urbano di Lugano legato a Plan ₿.

Qual è il messaggio educativo della statua per i giovani di Lugano?

Ricorda che il futuro appartiene a chi lo costruisce con studio, immaginazione, tecnologia responsabile e coraggio civico, non alla violenza.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta dei maggiori media svizzeri e dal comunicato stampa ufficiale della Fondazione Plan B, rielaborati dalla Redazione.