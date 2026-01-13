Cartabianca, Berlinguer torna in onda dopo l’operazione: retroscena e cosa vedrai stasera

Ritorno in tv dopo l’operazione

Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca su Rete4 nel debutto del 2026, nonostante i postumi di un intervento all’occhio effettuato durante la pausa natalizia. La conduttrice ha informato il pubblico con chiarezza, spiegando di aver affrontato una procedura definita “piccola” e di doversi ancora proteggere dalle luci di studio.



Con tono fermo e rassicurante ha precisato che non si tratta di nulla di serio, ma che il percorso di recupero impone qualche accortezza tecnica. La scelta di tornare subito in onda conferma la continuità del programma e la centralità della sua presenza nella fascia di approfondimento di prima serata.



L’avvio di stagione ha così mantenuto la tabella editoriale prevista, con l’aggiornamento sulle condizioni di salute in apertura, per garantire trasparenza verso il pubblico. Una gestione sobria dell’imprevisto ha permesso di preservare ritmo e formato della trasmissione, senza rinunciare alla linea editoriale e agli ospiti annunciati.

Occhiali scuri e spiegazioni alla prima puntata

All’apertura della nuova stagione, Bianca Berlinguer ha chiarito di dover indossare occhiali più scuri a causa della sensibilità alle luci dopo l’intervento all’occhio, definendo la situazione “non grave” ma incompatibile, per ora, con l’intensità dei riflettori di studio.



La conduttrice ha chiesto comprensione al pubblico, puntualizzando che si tratta di una misura temporanea e funzionale a garantire continuità alla conduzione in diretta.



Il messaggio, sobrio e diretto, ha introdotto la scaletta, confermando la regolarità del format e degli ospiti previsti.

La scelta degli occhiali scuri è stata presentata come accorgimento tecnico per tutelare la vista senza modificare tempi e intensità del racconto giornalistico.



In un contesto di forte esposizione luminosa, la protezione ha consentito di mantenere la qualità del talk senza rallentamenti, rassicurando gli spettatori sullo stato di salute della giornalista.



L’informazione preventiva ha evitato speculazioni, rafforzando la trasparenza editoriale di È sempre Cartabianca su Rete4.

Scambio con Mauro Corona e momento di ironia

Nel segmento di apertura dedicato agli ospiti, il consueto intervento di Mauro Corona ha introdotto una nota di leggerezza. Lo scrittore si è presentato con occhiali da sole vistosi, suscitando la domanda della conduttrice Bianca Berlinguer sul motivo della scelta.



Corona ha spiegato di indossarli “per solidarietà”, alludendo all’accorgimento adottato dalla giornalista dopo l’intervento all’occhio. La replica, rapida e assertiva, ha sottolineato come “entrambi con gli occhiali” risultasse eccessivo, ottenendo l’immediata decisione dell’ospite di toglierli.



Il botta e risposta ha mantenuto il tono del talk, bilanciando la cifra ironica con la centralità del racconto, senza scivolare nella gag.

Corona ha inoltre ammesso un calo di voce, attribuendolo con autoironia a una notte passata a giocare o a una bronchite presa “facendo il duro”.



L’episodio ha confermato la dinamica consolidata tra i due protagonisti, con ritmi serrati e tempi televisivi controllati.



La gestione ha evitato strappi nel format di È sempre Cartabianca su Rete4, preservando continuità editoriale e clima di confronto.

