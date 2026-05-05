Home / SPETTACOLI & CINEMA / Un Posto al Sole, Gianluca in crisi mentre Cristina si affida a Greta

Un Posto al Sole 6 maggio: svolta per Gianluca e tensioni in casa Ferri

Nella puntata di mercoledì 6 maggio di Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre, la soap ambientata a Napoli torna a concentrarsi sul fragile equilibrio emotivo di Gianluca Palladini. Dopo la partenza di Anna e la scoperta della sua relazione con il padre Alberto, il ragazzo rischia una pericolosa ricaduta nel suo disagio interiore.

Parallelamente, a casa Ferri, la giovane Cristina si ribella al tentativo del padre di cambiarle scuola e cerca il sostegno della madre Greta, riaccendendo la rivalità con Marina Giordano.

Sullo sfondo, prosegue anche il piano criminale che minaccia Palazzo Palladini e un delicato pranzo di riconciliazione che potrebbe cambiare gli equilibri familiari di Bice, Massaro e Gerry.

In sintesi:

Gianluca crolla dopo l’incontro con Anna e preoccupa profondamente Alberto.

Cristina rifiuta il cambio di scuola deciso da Roberto e coinvolge Greta.

La gelosia di Marina esplode per il ritorno di Greta nella vita dei Ferri.

Il pranzo con Bice, Massaro e Gerry degenera, ma lo champagne ammorbidisce i toni.

Gianluca in crisi, scontro tra Roberto, Cristina e Greta

La trama riparte dal crescente avvicinamento tra Alberto Palladini e Anna, relazione che grava come un macigno sul rapporto tra Alberto e il figlio Gianluca. I sensi di colpa del legale diventano ancora più pesanti quando, sotto casa, assiste di nascosto a un improvviso incontro tra Anna e il ragazzo: poche parole bastano per riaprire traumi mai davvero elaborati.

Il dialogo, ascoltato da Alberto, scatena in Gianluca un nuovo meccanismo di chiusura: il giovane torna a isolarsi, segnale allarmante di una possibile ricaduta nel “tunnel” psicologico da cui sembrava faticosamente uscito. Per il padre si profila un doppio fallimento: come genitore e come uomo incapace di gestire le proprie scelte sentimentali.

Intanto, in casa Ferri si consuma un altro conflitto generazionale. Roberto Ferri vuole cambiare scuola a Cristina imponendo una linea educativa rigida, ma la ragazza rifiuta la decisione calata dall’alto e decide di chiedere aiuto a Greta. La madre, chiamata a schierarsi, riaccende vecchie dinamiche con Roberto e innesca la feroce gelosia di Marina, infastidita dal ritorno dell’ex rivale in un ruolo centrale nella vita familiare.

Nuovi equilibri in vista a Palazzo Palladini

Il tentativo di riavvicinamento tra Bice e la coppia formata da Massaro e Gerry passa attraverso un pranzo che inizia sotto i peggiori auspici: incomprensioni, ironie velenose e vecchi rancori sembrano rendere impossibile ogni distensione.

Sarà però qualche calice di champagne ad allentare le difese emotive di Bice, lasciando intravedere il possibile avvio di una nuova fase nei rapporti familiari.

In parallelo, sullo sfondo di Palazzo Palladini, prosegue il piano criminale orchestrato da Stella, Angelo e Rino per mettere a segno un colpo decisivo, nonostante l’opposizione di Eduardo e la pressione costante di Grillo. Le tensioni emotive e familiari dei protagonisti si intrecciano così con una crescente minaccia esterna, preparando il terreno a sviluppi cruciali nelle prossime puntate.

FAQ

Quando va in onda Un Posto al Sole e su quale canale?

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre, con episodi inediti quotidiani.

Perché Gianluca rischia una ricaduta nelle prossime puntate?

Gianluca rischia una ricaduta perché la scoperta della relazione tra Alberto e Anna e il loro incontro riaprono profonde ferite emotive irrisolte.

Qual è il nucleo del conflitto tra Roberto, Cristina e Marina?

Il conflitto nasce dalla decisione di Roberto Ferri di cambiare scuola a Cristina, che coinvolge Greta e scatena la gelosia di Marina.

Cosa succede tra Bice, Massaro e Gerry durante il pranzo?

Durante il pranzo iniziano tensioni e polemiche, ma lo champagne scioglie la rigidità di Bice, aprendo uno spiraglio di riconciliazione familiare.

Da quali fonti sono tratte e rielaborate queste anticipazioni?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.