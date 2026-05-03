Home / EVENTI / Sinner sovrano del tennis mondiale punta al dominio totale e al traguardo storico prima dei 25 anni

Sinner domina Madrid e il tennis mondiale: chi può fermarlo davvero?

Chi? Il numero 1 del mondo Jannik Sinner. Che cosa? Una vittoria schiacciante in finale contro Alexander Zverev, travolto 6-1 6-2 in meno di un’ora, che certifica un dominio tecnico, fisico e mentale sul circuito Atp. Dove? Sul centrale della Caja Magica di Madrid. Quando? Nella finale del Masters 1000 spagnolo, chiusa con il quinto Masters consecutivo e il quarto 1000 stagionale in bacheca. Perché? Perché il livello espresso dall’altoatesino, già riconosciuto dagli avversari come *“di gran lunga il migliore del mondo”*, sta producendo una sequenza di risultati e numeri che il tennis moderno ha visto raramente, forse mai.

In sintesi:

Sinner travolge Zverev in finale a Madrid: 6-1 6-2, dominio assoluto.

in finale a Madrid: 6-1 6-2, dominio assoluto. Cinque Masters 1000 consecutivi e oltre 14.000 punti Atp: numero 1 per distacco.

Ventidue vittorie di fila, solo due set persi in 55 giorni di gare.

Ora nel mirino gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros.

I numeri storici del dominio di Jannik Sinner

Jannik Sinner è il primo tennista di sempre a vincere consecutivamente Parigi indoor (fine 2025), Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Una striscia che lo porta oltre quota 14.000 punti nel ranking (14.350 da lunedì), distanza siderale dai rivali.

In questa stagione, dopo gli stop agli Australian Open e a Doha, ha infilato 22 vittorie consecutive in 55 giorni, lasciando per strada appena due set: dati da cannibale, paragonabili a quelli di Tadej Pogacar nel ciclismo.

Il confronto con Carlos Alcaraz non basta più a ridimensionare il quadro. In un anno, dal rientro dopo la sospensione, Sinner ha perso soltanto 7 partite: due nettamente contro lo spagnolo (Roma e Us Open), una ancora contro Alcaraz nella famosa finale del Roland Garros sfumata dopo tre match point, due per ritiro (Cincinnati e Shanghai) e le due del 2026 (contro Novak Djokovic in Australia e contro Jakub Mensik a Doha), entrambe con più punti vinti rispetto all’avversario.

Tradotto: nell’ultimo anno Sinner ha davvero “sbagliato” soltanto due partite. In tutte le altre, salvo problemi fisici, ha vinto o è arrivato a un punto dal riuscirci.

Un gioco quasi perfetto e la sfida decisiva tra Roma e Parigi

A 24 anni, otto mesi e 17 giorni, Jannik Sinner mostra la sua versione migliore di sempre. *“Dietro c’è molto lavoro e dedizione e impegno ogni giorno”*, ha ricordato prima di alzare il trofeo a Madrid.

Anno dopo anno ha limato ogni dettaglio: oggi quasi tutti cercano di giocare come Sinner, ma nessuno lo fa con la stessa qualità. Servizio e risposta sono tra i migliori del circuito, la velocità di palla da fondo è senza eguali, ha aggiunto palle corte, discese a rete più frequenti e una gestione tattica e mentale che lo porta a scegliere quasi sempre il colpo corretto nei momenti chiave.

I risultati seguono: a Madrid è arrivato il 28esimo titolo Atp in carriera, due più di Carlos Alcaraz. Gli manca un solo Masters 1000: gli Internazionali d’Italia. Il Foro Italico di Roma, al via per lui tra meno di una settimana, rappresenta il prossimo banco di prova, con la stanchezza come unico avversario credibile.

All’orizzonte c’è poi Parigi. Completare il filotto Roma–Roland Garros significherebbe chiudere il cerchio dei titoli pesanti prima dei 25 anni, di fatto “completare il gioco del tennis” e trasformare un dominio già straordinario in impresa leggendaria.

FAQ

Quanti Masters 1000 consecutivi ha vinto Jannik Sinner finora?

Sì, Sinner ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi: Parigi indoor, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, una striscia mai vista prima.

Quanti punti Atp ha Jannik Sinner dopo il trionfo di Madrid?

Sì, con il titolo di Madrid Sinner sale a circa 14.350 punti Atp, consolidando il ruolo di numero 1 del mondo per distacco.

Quante partite ha perso Sinner nell’ultimo anno sul circuito Atp?

Sì, dal rientro dopo la sospensione Sinner ha perso soltanto 7 partite, di cui due per ritiro e tre contro Carlos Alcaraz.

Quali grandi tornei mancano ancora nella bacheca di Sinner?

Sì, mancano soprattutto gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros a Parigi, gli unici titoli di massimo peso ancora assenti.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi su Jannik Sinner?

Sì, questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.