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Kimi Antonelli domina il Gran Premio di Miami e rafforza la leadership iridata con terza vittoria consecutiva

Kimi Antonelli domina il Gran Premio di Miami e rafforza la leadership iridata con terza vittoria consecutiva

Antonelli domina il GP di Miami e allunga in vetta al Mondiale

Kimi Antonelli, 19 anni, pilota Mercedes, ha vinto oggi, domenica 3 maggio, il Gran Premio di Miami di Formula 1, terzo successo consecutivo dopo Cina e Giappone.
Sul circuito cittadino della Florida, davanti al campione del mondo in carica Lando Norris e a un pubblico da grandi occasioni, l’italiano consolida la leadership iridata, primo connazionale in vetta al Mondiale dopo 21 anni.
Il successo, maturato grazie a gestione gomme ed energia impeccabili e a una strategia perfetta del box Mercedes, arriva in una giornata storica per lo sport italiano, tra il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid e la tripletta di Bulega al Balaton Park.

In sintesi:

  • Terza vittoria consecutiva di Kimi Antonelli: ora è a 100 punti in classifica.
  • Antonelli precede Norris e Piastri, Leclerc perde il podio per un errore finale.
  • Mercedes perfetta su strategia e passo gara, Red Bull e Ferrari in affanno.
  • Domenica d’oro per lo sport italiano con i successi di Sinner e Bulega.

Partito dalla pole position dedicata al connazionale Alex Zanardi, Kimi Antonelli ha gestito la gara con maturità da veterano, mantenendo per lunghi giri un margine di circa un secondo su Lando Norris prima di allungare nel finale fino a oltre due secondi.
Sotto la bandiera a scacchi, sventolata da Rafa Nadal, il bolognese ha completato il suo capolavoro davanti alla doppietta McLaren Norris–Oscar Piastri e al compagno di squadra George Russell.

Più staccate le Red Bull di Max Verstappen e la coppia Ferrari Charles LeclercLewis Hamilton, con il monegasco che ha perso il podio dopo un errore decisivo nel finale. A punti anche Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz e Alexander Albon (entrambi Williams).

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Strategia Mercedes, maturità Antonelli e classifica Mondiale aggiornata

Kimi Antonelli ha raccontato il momento chiave della corsa: “Stavolta la partenza non è stata brutta come quella di ieri e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po’ di tempo in curva 1. Ho certamente commesso qualche errore nella gestione dell’energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono”.
La lucidità nel riconoscere i propri limiti e nel valorizzare il lavoro di squadra è uno dei tratti che stanno trasformando il talento bolognese nel nuovo riferimento del Mondiale.

Antonelli guida ora la classifica con 100 punti, davanti al compagno George Russell a 80 e a Charles Leclerc a 63, con Max Verstappen costretto a rincorrere. La “favola” dell’italiano assume i contorni di un cambio di era tecnico–sportiva, con Mercedes nuovamente punto di riferimento nel passo gara e nella gestione strategica.

Il GP di Miami certifica anche la crescita di McLaren, costantemente in lotta per il podio, e le difficoltà di continuità di Ferrari e Red Bull, meno efficaci sulla lunga distanza rispetto al pacchetto Mercedes–Antonelli.

L’ordine d’arrivo completa il quadro tecnico: dietro ad Antonelli, Norris e Piastri, seguono Russell, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Colapinto, Sainz, Albon, quindi Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Sergio Perez, Lance Stroll, Valtteri Bottas. Ritirati Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Pierre Gasly e Isack Hadjar.

Prospettive verso il Canada e impatto sullo sport italiano

Il prossimo appuntamento è il Gran Premio del Canada, in programma dal 22 al 24 maggio, tracciato tradizionalmente selettivo per freni, trazione e gestione carburante. Kimi Antonelli ha già fissato la rotta: “La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada”.

Per la Formula 1, il predominio del giovane italiano apre una fase di forte interesse mediatico e tecnico: la combinazione tra nuovo talento, ritorno di Mercedes al vertice e competitività di McLaren promette un campionato combattuto.

Per lo sport italiano, la sincronia tra i successi di Antonelli, Jannik Sinner e Bulega alimenta una narrativa vincente di nuova generazione d’élite, con potenziale impatto su audience, investimenti e percezione internazionale del movimento.

FAQ

Quanti punti ha ora Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1?

Attualmente Kimi Antonelli guida il Mondiale con 100 punti, davanti al compagno George Russell fermo a quota 80.

Chi è salito sul podio del Gran Premio di Miami 2026?

Il podio del GP di Miami ha visto primo Kimi Antonelli, secondo Lando Norris e terzo l’australiano Oscar Piastri.

Perché la vittoria di Antonelli a Miami è considerata storica?

È storica perché segna la terza vittoria consecutiva, conferma Antonelli leader iridato e primo italiano in testa dopo 21 anni.

Quando si corre il prossimo Gran Premio di Formula 1 in Canada?

Il prossimo appuntamento del Mondiale è il Gran Premio del Canada, in programma dal 22 al 24 maggio.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo sulla Formula 1?

L’articolo è stato elaborato a partire da informazioni congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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