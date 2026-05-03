Home / EVENTI / Jannik Sinner domina Madrid e umilia Zverev diventando il primo a vincere cinque Masters 1000 consecutivi

Sinner domina Madrid e sigla un record storico nei Masters 1000

Il 3 maggio, sulla terra rossa di Madrid, Jannik Sinner ha conquistato l’Atp Masters 1000 spazzando via Alexander Zverev con un perentorio 6-1 6-2.

Con questo successo, l’azzurro firma il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita neppure ai “Big Three” Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.

Il trionfo spagnolo segue il Sunshine Double di Indian Wells e Miami, la vittoria a Montecarlo e il titolo 2023 di Parigi-Bercy, consolidando il suo primato nel ranking ATP e proiettandolo verso gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros da grande favorito.

In sintesi:

Sinner vince Madrid dominando Zverev 6-1 6-2 e centra il quinto Masters 1000 di fila.

L’azzurro porta a 28 la striscia di successi consecutivi nei tornei Masters 1000 disputati.

Nel 2024 ha già firmato Sunshine Double, Montecarlo e ora Madrid, dopo Parigi-Bercy 2023.

Sale a 14.250 punti ATP, rafforzando il numero 1 e puntando a Roma e Roland Garros.

Come Sinner ha costruito il dominio su Zverev e il record

La finale di Madrid è stata a senso unico sin dai primi scambi. Jannik Sinner ha aggredito subito la seconda di servizio di Alexander Zverev, strappando il ritmo al tedesco e volando 5-0 in appena 17 minuti, chiudendo il primo set 6-1.

Nel secondo parziale l’azzurro ha trovato il break al terzo game con un passante fulminante e una volée conclusiva, scavando un solco tecnico e mentale insormontabile. Zverev, frustato e privo di contromisure, ha mantenuto il servizio sul 3-2 ma è rimasto costantemente in ritardo sugli anticipi e sulle variazioni di Sinner.

Nel sesto gioco l’italiano si è procurato due palle break decisive, ha vinto lo scambio con un dritto vincente e si è presentato al servizio per il match, chiudendo 6-1 6-2 in meno di un’ora. Al primo match point ha siglato il quinto Masters 1000 consecutivo, un primato mai toccato da nessun altro nella storia del tennis.

L’impatto sul ranking ATP e la corsa verso Roma e Parigi

Con Madrid, Jannik Sinner raggiunge il 28esimo titolo in carriera e il nono Masters 1000, restando imbattuto da 28 incontri in questa categoria. Il montepremi del torneo gli vale 1.007.615 euro e contribuisce a portare a 4,33 milioni di dollari i guadagni stagionali, per un totale in carriera di 62,3 milioni, considerando anche il doppio.

In classifica ATP sale a 14.250 punti, staccando Carlos Alcaraz, fermo a 12.960 per l’infortunio al polso che lo costringerà a saltare sia gli Internazionali d’Italia sia il Roland Garros. Il vantaggio di 1.290 punti consolida il ruolo di Sinner come riferimento assoluto del circuito.

“Ho iniziato bene la partita e Zverev non ha giocato il suo miglior tennis. Questa è una bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto. È stato un torneo incredibile”, ha dichiarato l’azzurro, sottolineando il lavoro quotidiano del suo team e la disciplina che sostiene la crescita continua.

Il peso storico dell’impresa e gli scenari per il tennis italiano

L’impresa di Jannik Sinner va oltre il singolo titolo: rappresenta una nuova era per il tennis italiano. “Cinque Masters 1000 consecutivi. Un’impresa mai riuscita a nessuno. Jannik Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un’altra pagina indimenticabile”, ha commentato sui social la premier Giorgia Meloni.

Agli Internazionali BNL d’Italia, unico Masters 1000 che ancora manca nella sua bacheca, Sinner si presenterà da grande favorito, dovendo difendere la finale dello scorso anno, così come al Roland Garros, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz.

Nuovi trionfi a Roma e Parigi, oltre a rafforzare ulteriormente il numero 1 mondiale, consoliderebbero in modo definitivo lo status internazionale di Sinner e potrebbero ridefinire a lungo termine gli equilibri del circuito maschile.

FAQ

Quanti Masters 1000 consecutivi ha vinto Jannik Sinner?

Attualmente Jannik Sinner ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi: Parigi-Bercy 2023, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.

Chi ha battuto Sinner in finale al Masters 1000 di Madrid?

Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev in due set, con il punteggio di 6-1 6-2.

Quanti punti ATP ha Sinner dopo la vittoria a Madrid?

Dopo il titolo al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner sale a quota 14.250 punti nel ranking ATP.

Quali sono i prossimi grandi obiettivi di Sinner nel 2024?

I principali obiettivi sono la vittoria agli Internazionali BNL d’Italia, unico Masters 1000 che gli manca, e il Roland Garros.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia sportiva?

Questa notizia è stata elaborata dalla Redazione sulla base delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.