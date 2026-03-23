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Italia in campo contro Irlanda del Nord orario ufficiale e canali per vedere la partita

Italia in campo contro Irlanda del Nord orario ufficiale e canali per vedere la partita

Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: orario, tv e cosa c’è in gioco

La sera di giovedì 26 marzo 2026, alla New Balance Arena di Bergamo, l’Italia di Gennaro Gattuso affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. In una gara secca da dentro o fuori, gli Azzurri devono vincere per accedere alla finale playoff e difendere il sogno di tornare al Mondiale dopo 12 anni di assenza, mentre la squadra di Michael O’Neill, tecnicamente inferiore ma solida e fisica, proverà a ribaltare il pronostico sfruttando organizzazione tattica e minore pressione psicologica.

In sintesi:

  • Calcio d’inizio alle 20:45 a Bergamo, diretta tv su Rai Uno e streaming su Rai Play.
  • Italia obbligata a vincere per evitare il terzo Mondiale consecutivo senza qualificazione.
  • Assente Chiesa, convocato Cambiaghi; da valutare Bastoni e Scamacca.
  • Valore rosa: circa 857,5 milioni Italia contro 95,68 milioni Irlanda del Nord.

Dettagli su convocati, probabili formazioni e precedenti storici

Il CT Gennaro Gattuso ha scelto 28 giocatori per il percorso playoff. Tra i portieri figurano Caprile, Carnesecchi, Donnarumma e Meret. In difesa convocati, tra gli altri, Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Scalvini e Spinazzola.
A centrocampo spazio a Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli e Tonali, mentre in attacco, causa infortunio di Chiesa, è stato inserito Cambiaghi, insieme a Francesco Pio Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui e Scamacca.

L’undici probabile dell’Italia è un 3-5-2 votato al controllo del gioco: Donnarumma; Mancini, Calafiori, Buongiorno; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. L’Irlanda del Nord dovrebbe rispondere con Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley.

Nei precedenti ufficiali l’Italia guida con 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, datata 1958. Il recente passato, però, impone prudenza: le eliminazioni con Svezia e Macedonia del Nord mostrano come le gare secche possano annullare i divari tecnici.

Dal punto di vista economico, i dati Transfermarkt quantificano il gap: circa 857,5 milioni di euro il valore della rosa azzurra contro i 95,68 milioni dell’Irlanda del Nord. Un vantaggio che va trasformato in supremazia sul campo, evitando cali di tensione e sfruttando le maggiori opzioni di qualità in panchina.

Scenari futuri e implicazioni per il percorso Mondiale dell’Italia

Una vittoria alla New Balance Arena non chiuderebbe il discorso qualificazione, ma aprirebbe all’Italia la finale playoff, ultimo snodo verso i Mondiali 2026. Un eventuale successo consoliderebbe il progetto tecnico di Gennaro Gattuso, offrendo continuità e fiducia a un gruppo giovane ma già valutato ai massimi livelli di mercato.

Al contrario, una nuova eliminazione avrebbe ripercussioni sportive, economiche e d’immagine profonde, aggravando il ritardo del movimento azzurro rispetto alle principali nazioni europee. Anche per questo il match contro l’Irlanda del Nord assume il peso di uno spartiacque generazionale per la Nazionale.

FAQ

A che ora inizia Italia-Irlanda del Nord e dove si gioca?

La partita inizia alle 20:45 e si gioca alla New Balance Arena di Bergamo, stadio rinnovato per grandi eventi internazionali.

Dove vedere Italia-Irlanda del Nord in tv e streaming legale?

È possibile seguire Italia-Irlanda del Nord in diretta tv su Rai Uno e in streaming gratuito, previa registrazione, sulla piattaforma Rai Play.

Chi sono i giocatori chiave dell’Italia per il playoff Mondiale?

Lo sono Donnarumma in porta, Barella e Tonali in mezzo, più Kean, Retegui e, se recupera, Scamacca in attacco.

Qual è il bilancio storico tra Italia e Irlanda del Nord?

Il bilancio ufficiale è nettamente favorevole all’Italia: 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, datata 1958 contro l’Irlanda del Nord.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati su questa partita?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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