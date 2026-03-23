Home / EVENTI / Sinner e il suo team trasformano la crociera Explora in palestra di lusso con fitness esclusivo

Crociera Explora III con Jannik Sinner: date, rotta, costi e programma

Una crociera di lusso con il top del tennis mondiale. Dal 24 al 29 luglio, la nuova nave Explora III del gruppo Msc ospiterà il viaggio preinaugurale Prelude Journey tra Genova e Civitavecchia, via Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer (Nizza), Livorno e Costa Azzurra.

Protagonista d’eccezione sarà Jannik Sinner, brand ambassador di Explora, presente a bordo il 24 e 25 luglio con parte del suo team di preparatori. Il perché dell’iniziativa è chiaro: trasformare una vacanza ultra-esclusiva, con prezzi da 6.800 euro per 5 giorni, in un laboratorio di alto rendimento fisico e mentale, grazie al nuovo programma di benessere oceanico “In Balance” ispirato alla routine del numero uno del tennis italiano.

In sintesi:

Crociera di 5 giorni su Explora III tra Italia, Francia e Costa Azzurra a fine luglio

tra Italia, Francia e Costa Azzurra a fine luglio Presenza di Jannik Sinner e del suo team nei giorni 24 e 25 luglio

e del suo team nei giorni 24 e 25 luglio Prezzi da 6.800 euro con programma benessere “ In Balance ” e coaching esclusivo

” e coaching esclusivo Evento preinaugurale che anticipa il Maiden Journey verso Barcellona e Lisbona

Rotta, calendario e posizionamento di Explora III nel lusso sportivo

La crociera Prelude Journey di Explora III si colloca nella mini-pausa del calendario tennistico tra Wimbledon (finale 12 luglio) e il primo Masters 1000 nordamericano di Montreal (2 agosto). Una finestra strategica che consente a Jannik Sinner di partecipare senza interferenze con la stagione sul cemento.

L’itinerario prevede partenza da Genova, scalo a Marsiglia, approdo nelle icone della Costa Azzurra – Saint-Tropez e Villefranche-sur-Mer – quindi Livorno e arrivo a Civitavecchia. Da qui la nave salperà per Barcellona, dove è in programma la cerimonia inaugurale del 1° agosto, prima del Maiden Journey tra la città catalana e Lisbona.

La successiva programmazione di Explora Journeys includerà itinerari in Europa Occidentale, Regno Unito, Islanda e Groenlandia, consolidando il posizionamento del brand Explora nel segmento delle crociere oceaniche ultra-lusso a forte componente esperienziale e wellness.

Cosa offre a bordo il programma con Jannik Sinner

Nel tratto Genova–Marsiglia, Jannik Sinner e alcuni membri del suo team guideranno le attività legate al format “In Balance”, basato sulla loro esperienza di preparazione fisica, mentale e nutrizionale ai massimi livelli agonistici.

Sono previste sessioni Q&A con accesso diretto al campione: momenti strutturati in cui esplorare *mentalità, disciplina, gestione della pressione e routine di allenamento* di un vincitore di Wimbledon. A ciò si aggiunge una cena di gala di beneficenza nel ristorante Fil Rouge, ispirato alla cucina francese, con la partecipazione dei vertici di Explora Journeys, a sostegno della Jannik Sinner Foundation e della Msc Foundation.

Un numero limitato di ospiti avrà accesso a sessioni private di coaching, guidate dal team tecnico di Sinner, oltre a sessioni di wellness in cui verranno illustrati principi, protocolli e strumenti del programma “In Balance”, con interventi mirati del tennista altoatesino.

Lo sviluppo dei “viaggi per sport” e cosa aspettarsi in futuro

Questa iniziativa si inserisce in una tendenza in rapida crescita: i “viaggi per sport” di fascia alta, che coniugano turismo esperienziale e contatto diretto con grandi campioni. Airbnb ha già lanciato esperienze con olimpionici, mentre il ciclista Tadej Pogačar in Slovenia sfida gli appassionati su salite iconiche, con gare ad handicap.

La crociera di Explora spinge però il concetto oltre, strutturando un prodotto di lusso dove la dimensione di benessere olistico e alta performance diventa centrale. Non è pensata per scovare il fuoriclasse del futuro, ma per offrire a una clientela molto selezionata accesso alle metodologie dei professionisti d’élite, aprendo la strada a nuovi format di turismo sportivo premium, sempre più personalizzati e data-driven.

FAQ

Quanto costa partecipare alla crociera Explora III con Jannik Sinner?

La partecipazione è possibile a partire da 6.800 euro per una crociera di 5 giorni, con servizi di lusso e accesso al programma “In Balance”.

In quali date sarà presente Jannik Sinner a bordo di Explora III?

Jannik Sinner sarà a bordo di Explora III il 24 e il 25 luglio, durante la prima tratta Genova–Marsiglia del Prelude Journey.

Quali sono le tappe principali del Prelude Journey di Explora III?

Il Prelude Journey tocca Genova, Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer (Nizza), Livorno e termina a Civitavecchia, prima della successiva partenza per Barcellona.

Cosa comprende il programma di benessere oceanico “In Balance”?

“In Balance” include sessioni di wellness guidate dal team di Sinner, coaching privato per pochi ospiti selezionati e momenti Q&A dedicati a mentalità, performance e recupero.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla crociera Explora III?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.