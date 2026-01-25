Sinner sfida Darderi agli Australian Open, orario cambiato e canale a sorpresa per la diretta in Italia

Sinner-Darderi, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta

Orario e canali per seguire il derby

Il confronto tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, è in programma lunedì 26 gennaio, con inizio previsto “non prima delle 8” del mattino in Italia. Il match è inserito nel programma diurno di Melbourne, con possibile slittamento in base alla durata degli incontri precedenti.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali lineari Eurosport 1 ed eventualmente Eurosport 2, a seconda della programmazione del giorno, all’interno del palinsesto dedicato al torneo dello Slam australiano. Sarà disponibile anche la telecronaca con ampio pre e post partita per inquadrare il derby azzurro e gli sviluppi del tabellone.

In streaming, la gara sarà visibile sulle piattaforme digitali che detengono i diritti dell’evento: Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels, dove gli abbonati potranno scegliere il campo di riferimento e seguire l’incontro in mobilità su smartphone, tablet, smart tv e pc.

Il momento di Sinner e Darderi a Melbourne

Il numero 2 del ranking ATP arriva al derby dopo una qualificazione sofferta contro l’americano Eliot Spizzirri, in una giornata condizionata dal caldo estremo. L’altoatesino è stato vicino al ritiro per crampi e temperature proibitive, con il tetto inizialmente aperto che rendeva le condizioni quasi ingestibili.

La svolta è arrivata con l’attivazione della nuova regola per il caldo estremo introdotta agli Australian Open 2026, che ha imposto la chiusura del tetto. Al coperto, Sinner ha ritrovato lucidità e ritmo, ribaltando il match e imponendosi in quattro set, confermando la sua corsa al possibile tris di titoli a Melbourne Park.

Dall’altra parte, Darderi, italo-argentino numero 25 del mondo, ha costruito la sua marcia con autorevolezza: successi in tre set sul cileno Cristian Garin, in quattro sull’argentino Sebastian Baez e impresa in quattro parziali sul russo Karen Khachanov, contro cui partiva sfavorito nei pronostici della vigilia.

Storica ondata azzurra agli Australian Open

La sfida tra Sinner e Darderi si inserisce in un contesto storico per il tennis italiano: per la prima volta tre giocatori azzurri hanno raggiunto gli ottavi di finale nello stesso anno agli Australian Open. Un dato che certifica la profondità e la competitività dell’attuale generazione.

Accanto ai due protagonisti del derby, c’è anche Lorenzo Musetti, autore di un cammino di grande sostanza. Il toscano ha superato in quattro set il belga Gilles-Arnaud Bailly Collignon, ha dominato il derby con Lorenzo Sonego in tre parziali e ha piegato in cinque set il ceco Tomas Machac al terzo turno.

Agli ottavi, Musetti affronterà l’americano Taylor Fritz in un match programmato sempre lunedì 26 gennaio, con inizio non prima delle ore 4 italiane. Un’altra sfida chiave per la corsa azzurra nel tabellone maschile e per la distribuzione dei punti in classifica mondiale all’alba della nuova stagione.

FAQ

D: A che ora inizia Sinner-Darderi agli Australian Open 2026?

R: Il match è in calendario lunedì 26 gennaio, con inizio previsto non prima delle ore 8 italiane.

D: Su quali canali tv sarà trasmessa la partita?

R: La diretta è prevista su Eurosport 1 e, in base al palinsesto, anche su Eurosport 2.

D: Dove si può vedere il match in streaming?

R: La sfida sarà disponibile su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

D: Su quale campo di Melbourne si giocherà l’incontro?

R: Il match sarà programmato su uno dei campi principali di Melbourne Park, indicato nel programma ufficiale della giornata.

D: Come arriva Jannik Sinner a questi ottavi?

R: Ha superato l’americano Eliot Spizzirri in quattro set, dopo problemi di crampi e caldo estremo risolti con la chiusura del tetto.

D: Qual è stato il percorso di Luciano Darderi nel torneo?

R: Ha battuto Cristian Garin in tre set, Sebastian Baez in quattro e il russo Karen Khachanov sempre in quattro parziali.

D: Quanti italiani sono agli ottavi degli Australian Open 2026?

R: Sono tre: Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, per la prima volta nella storia del torneo.

D: Qual è la fonte giornalistica originale dei dati su orari e diritti tv?

R: Le informazioni su programmazione, orari e copertura televisiva derivano da un articolo di cronaca sportiva pubblicato da Gazzetta.it sugli Australian Open 2026.