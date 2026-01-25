Telecamere svelano retroscena inquietanti sull’alibi del padre di Carlomagno, indizi nascosti alimentano nuovi clamorosi sospetti

I video delle telecamere, l’alibi e i sospetti: le ombre sul padre di Carlomagno

Telecamere e orari che non tornano

Le immagini di sorveglianza della villetta di via Costantino mostrano l’arrivo di Pasquale Carlomagno poco dopo le sette del mattino, fermo davanti al cancello nell’attesa che qualcuno gli apra. In quelle stesse ore, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il figlio Claudio stava ripulendo l’interno dell’abitazione e cancellando le tracce dell’omicidio di Federica Torzullo.

La sequenza temporale diventa cruciale: dalle telecamere, mezz’ora dopo, si intravede l’uscita dell’auto con cui il corpo della giovane sarebbe stato trasportato nel bagagliaio. L’incrocio tra i video di sicurezza, i tabulati telefonici e le versioni fornite dal marito appare pieno di crepe, con dichiarazioni mutevoli sul motivo della presenza sul posto.

Inizialmente Claudio ha sostenuto che il padre fosse passato solo per questioni di lavoro, legate alle chiavi dell’azienda di movimentazione terra. Le indagini hanno mostrato però come l’uomo, ignaro di quanto accaduto nella notte, abbia di fatto sfiorato una scena del crimine già in fase di occultamento, diventando suo malgrado un tassello chiave nell’incastro degli orari.

Un alibi involontario e i sospetti

Davanti agli investigatori, Pasquale Carlomagno ha riferito che quella mattina suo figlio risultava regolarmente al lavoro, fornendo di fatto un alibi che ha inizialmente spostato il fuoco delle indagini. Una dichiarazione resa in buona fede, ma che ha alimentato dubbi e sospetti sull’effettiva consapevolezza del padre in quelle ore concitate.

Il rapporto tra i due, già segnato da tensioni nonostante la collaborazione nella ditta familiare, è stato passato al setaccio: litigi, distanze, frequenti incomprensioni. Nulla, però, ha prodotto prove di una complicità attiva nel delitto di Federica, né evidenze di partecipazione alla fase successiva di occultamento del cadavere.

Eppure la comunità di Anguillara e dei comuni vicini ha iniziato a interrogarsi: come è possibile che nessuno, in famiglia, abbia colto i segnali del crollo psicologico del figlio? Nelle chiacchiere di paese, l’alibi fornito dal padre è diventato il punto più controverso, trasformando un gesto di protezione istintiva in un’ombra lunga sulla sua figura.

Il crollo della madre e della famiglia

La madre di Claudio, Maria Messenio, poliziotta in pensione e assessore alla sicurezza del Comune di Anguillara, ha vissuto la tragedia su un doppio binario: quello privato di madre e quello pubblico di amministratrice. Fu lei ad accompagnare il figlio a sporgere la denuncia di scomparsa di Federica Torzullo, del tutto inconsapevole della messinscena ordita dal marito della vittima.

La carriera politica si è rapidamente sgretolata: il ruolo istituzionale è diventato incompatibile con la tempesta mediatica, tra interrogatori, sospetti e domande sulla sua capacità di cogliere la verità sotto il proprio tetto. In paese, qualcuno le ha rimproverato di non aver intuito il lato oscuro del figlio, altri hanno parlato di una frattura netta da tempo.

A conferma di questo distacco, la stessa Messenio ha raccontato a conoscenti e al procuratore Alberto Liguori di aver quasi interrotto ogni rapporto con Claudio negli ultimi quattro anni, mentre lui si legava sempre di più alla famiglia della moglie. L’ultima telefonata prima del delitto, con la suocera, sembra infatti segnare il baricentro affettivo spostato verso il mondo costruito attorno al matrimonio ormai in crisi.

FAQ

D: Qual è il ruolo dei video delle telecamere nell’indagine?

R: Le immagini definiscono gli orari di arrivo di Pasquale Carlomagno e l’uscita dell’auto con il corpo di Federica Torzullo, smontando parte dell’alibi del figlio.

D: Il padre di Claudio è indagato per complicità?

R: Al momento viene considerato un testimone chiave che ha fornito un alibi involontario, senza prove di partecipazione consapevole al delitto.

D: Perché le dichiarazioni di Claudio sono ritenute contraddittorie?

R: Ha dato motivazioni diverse sulla sua presenza in villetta e sugli spostamenti di quella mattina, in contrasto con i filmati di sicurezza.

D: Che impatto ha avuto la vicenda sulla carriera di Maria Messenio?

R: L’assessora di Anguillara si è di fatto fermata, impossibilitata a mantenere il ruolo pubblico in mezzo alla bufera giudiziaria e mediatica.

D: I vicini sospettavano da tempo tensioni in famiglia?

R: Alcuni riferiscono di rapporti tesi tra padre e figlio, altri parlano di distanze affettive crescenti, ma senza segnali diretti di un epilogo così estremo.

D: I genitori di Claudio erano ancora vicini al figlio?

R: La madre ha raccontato di rapporti quasi interrotti da anni, mentre il legame più forte di Claudio sembrava essere con i suoceri.

D: Qual è stata la reazione dei genitori all’arresto del figlio?

R: Il giorno dell’arresto, in uno stato di profonda prostrazione, sono riusciti solo a chiedere scusa per quanto accaduto per mano del figlio.

D: Quale fonte giornalistica ha ricostruito questi passaggi investigativi?

R: I dettagli su telecamere, alibi e tensioni familiari provengono da ricostruzioni di cronaca nera pubblicate dalla stampa nazionale, in particolare dal quotidiano Corriere della Sera.