Imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio travolto da inchiesta: accuse di omissione di soccorso e identità falsa scuotono’Italia

L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per omissione di soccorso e sostituzione di persona

Indagine e ipotesi di reato

L’imprenditore **Leonardo Maria Del Vecchio**, 30 anni, è formalmente indagato per omissione di soccorso e sostituzione di persona in relazione a un incidente stradale avvenuto il 16 novembre lungo la tangenziale est di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla guida ci sarebbe stata la sua Ferrari Purosangue, che avrebbe urtato un altro veicolo poco prima dell’ora di pranzo.

Dopo l’impatto, l’auto del manager si sarebbe fermata, ma la persona che si è presentata agli agenti come conducente sarebbe stata un dipendente della sua security, chiamato sul posto in un secondo momento. A quest’ultimo sarebbe stato attribuito il ruolo di guidatore, mentre il proprietario della vettura si sarebbe allontanato con l’auto con cui il collaboratore era arrivato sul luogo del sinistro.

Le ipotesi di reato nascono proprio da questo presunto scambio di ruoli: per la procura, la mancata permanenza sul luogo dell’incidente e il presunto tentativo di delegare le responsabilità al dipendente configurerebbero sia il mancato soccorso sia una falsa attribuzione di identità alla guida.

Testimonianze, video e sviluppo dell’inchiesta

La notizia sull’indagine è stata divulgata per prima da la Repubblica, che ha citato fonti investigative indicando l’esistenza di filmati e riscontri testimoniali ritenuti decisivi. Il dipendente di **Del Vecchio** avrebbe inizialmente dichiarato alla polizia di essere lui al volante della Ferrari, ma le immagini delle telecamere e le dichiarazioni del personale dell’ambulanza intervenuto sul posto fornirebbero una versione diversa.

Secondo quanto filtra dagli ambienti giudiziari, immagini e testimonianze collocherebbero sulla scena due auto: la Ferrari Purosangue e la vettura di servizio con cui la security avrebbe raggiunto il luogo dell’incidente. Il presunto scambio tra conducente reale e conducente “di comodo” avverrebbe in quei minuti cruciali successivi all’urto.

Gli inquirenti stanno ora valutando la coerenza delle versioni rese dagli interessati, incrociandole con i tabulati telefonici e con il tracciamento dei veicoli. La posizione del dipendente è anch’essa al vaglio, con la possibilità che debbano rispondere entrambi di dichiarazioni ritenute fuorvianti rispetto all’effettiva dinamica.

Profilo dell’imprenditore e interessi editoriali

Figlio ed erede di **Leonardo Del Vecchio**, fondatore del colosso degli occhiali EssilorLuxottica, **Leonardo Maria Del Vecchio** è da mesi al centro dell’attenzione per la sua crescente esposizione nell’editoria italiana. Dopo un tentativo non riuscito di rilevare dal gruppo **Exor** della famiglia **Agnelli-Elkann** il controllo di GEDI, che edita quotidiani come la Repubblica e La Stampa, ha cambiato bersaglio.

Il manager ha acquisito il 30 per cento del quotidiano Il Giornale, testata storicamente collocata su un fronte politico opposto rispetto a Stampa e Repubblica, rafforzando il suo profilo di nuovo player nel settore. La mossa ha segnato l’ingresso stabile di Del Vecchio jr in un’area mediatica con forte connotazione identitaria.

Nelle ultime settimane è emersa inoltre la trattativa per l’acquisto di circa l’80 per cento di Editoriale Nazionale, gruppo che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e il network QN. Se perfezionata, l’operazione lo renderebbe uno degli attori più influenti nel panorama dell’informazione italiana.

FAQ

D: Di quali reati è indagato Leonardo Maria Del Vecchio?

R: Le ipotesi contestate sono omissione di soccorso e sostituzione di persona in relazione a un incidente stradale a Milano.

D: Quando è avvenuto l’incidente sulla tangenziale est?

R: Il sinistro risale al 16 novembre, intorno all’ora di pranzo, sulla tangenziale est di Milano.

D: Che auto era coinvolta nell’incidente?

R: La vettura indicata dagli inquirenti è una Ferrari Purosangue intestata a Leonardo Maria Del Vecchio.

D: Qual è il ruolo del dipendente della security nella vicenda?

R: Il dipendente si è dichiarato alla guida dell’auto, ma testimonianze e video metterebbero in dubbio questa versione.

D: Quale giornale ha dato per primo la notizia dell’indagine?

R: Secondo quanto riportato, è stato il quotidiano la Repubblica a rivelare per primo l’indagine.

D: Chi è il padre di Leonardo Maria Del Vecchio?

R: È figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore e storico leader del gruppo EssilorLuxottica.

D: In quali giornali ha già investito Del Vecchio jr?

R: Ha rilevato il 30 per cento di Il Giornale e sta trattando l’acquisto dell’80 per cento circa di Editoriale Nazionale.

D: Che cos’è il gruppo Editoriale Nazionale?

R: È l’editore dei quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e del network QN, oggetto di un accordo di acquisizione da parte di Del Vecchio.