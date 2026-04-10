Home / EVENTI / Jannik Sinner stringe i denti e alza l’intensità per restare imbattuto

Sinner soffre ma avanza a Monte-Carlo: cosa è successo davvero

Jannik Sinner ha vinto con fatica contro Tomas Machac agli ottavi del Masters 1000 di Monte-Carlo, il 9 aprile 2026, dopo aver accusato problemi fisici e cali di energia.

Il numero 1 azzurro, che vive nel Principato, ha perso il primo set in un Masters 1000 dopo 37 parziali consecutivi vinti, generando allarme tra addetti ai lavori e tifosi.

Pur lontano dal suo livello abituale, Sinner ha comunque chiuso 6-1 6-7 6-3, rimanendo in corsa nel torneo e rimandando ogni discorso sulla vetta del ranking mondiale alla sfida diretta a distanza con Carlos Alcaraz.

In sintesi:

Sinner batte Machac 6-1 6-7 6-3 ma accusa mal di testa e nausea.

Interrotta la serie di 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000.

Quartidifinale con Felix Auger-Aliassime decisivo per misurare condizione fisica.

decisivo per misurare condizione fisica. Numero 1 ATP dipende dai risultati paralleli di Carlos Alcaraz.

La partita con Machac e il campanello d’allarme fisico

Contro Tomas Machac, Sinner è partito come al solito dominante: 6-1 in 26 minuti, ritmo altissimo e controllo totale degli scambi.

Nel secondo set, però, il quadro è cambiato: l’azzurro ha iniziato a toccarsi la schiena, a premere sul ginocchio sinistro nei cambi campo, apparendo visibilmente svuotato. Sotto di due break, ha rimontato approfittando di un Machac contratto, ma ha comunque ceduto il tie-break, interrompendo una lunghissima striscia vincente nei Masters 1000.

Al cambio sul 3-2 del terzo set, Sinner ha riferito al fisioterapista mal di testa e un po’ di nausea. «Sono arrivato a Monte-Carlo senza una preparazione perfetta», ha ammesso dopo il match. «Nel terzo set ho cercato di metterci un po’ di energia e ci sono riuscito. Il caldo non c’entra, oggi contava portare a casa la partita».

Alla fine, il 6-3 del terzo parziale certifica una vittoria di resilienza più che di brillantezza tecnica.

Ranking, Alcaraz e obiettivi reali della stagione

Il contesto rende ancora più significativa la prestazione di Jannik Sinner. A 24 anni, l’azzurro ha ormai accumulato esperienza sufficiente per gestire giornate negative attingendo a risorse mentali e fisiche “di riserva”, quando il tennis non scorre fluido.

«È normale sentire la tensione quando giochi contro un avversario molto forte, capita anche a me», ha spiegato. «Ogni partita è diversa, so che posso alzare il livello, anche se non sempre ci riesci. Il fisico deve adattarsi al cambio di superficie, in questo torneo devo fare con quello che ho».

Neppure Carlos Alcaraz ha brillato: anche lo spagnolo ha lasciato un set a Tomas Etcheverry (6-1 4-6 6-3). Se Alcaraz fosse uscito, a Sinner sarebbe bastato battere Felix Auger-Aliassime – contro cui conduce 4-2 nei precedenti – per tornare numero 1. Ora deve sperare in uno stop di Carlitos contro Alexander Bublik.

«La classifica non è un’ossessione», ha puntualizzato Jannik. «Se puntassi solo a quello giocherei anche a Barcellona, invece mi prenderò qualche giorno di vacanza. Gli obiettivi veri sono Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon».

Monte-Carlo banco di prova per la tenuta di Sinner

Il torneo di Monte-Carlo, dove Sinner vive e può gestire routine e recupero dormendo a casa propria, diventa così un test cruciale sulla sua capacità di reggere una stagione da top assoluto.

Il quarto con Felix Auger-Aliassime misurerà non solo la condizione del fisico dopo i segnali d’allarme contro Machac, ma anche la solidità mentale nei momenti di pressione, soprattutto sui punti decisivi che lui stesso ha indicato come chiave.

L’eventuale corsa al numero 1 resta sullo sfondo: l’azzurro sembra voler consolidare un modello di gestione a lungo termine, limitando gli overload di calendario e focalizzandosi sui grandi appuntamenti sulla terra e sull’erba.

Per ora, il messaggio che arriva dal Principato è duplice: Sinner non è imbattibile, ma sa soffrire e vincere anche lontano dal suo massimo livello. Ed è proprio questa, oggi, la vera differenza tra un ottimo giocatore e un campione destinato a restare.

FAQ

Qual è stato il risultato di Sinner contro Machac a Monte-Carlo?

La partita è terminata con la vittoria di Jannik Sinner su Tomas Machac per 6-1 6-7 6-3 agli ottavi di Monte-Carlo.

Perché Sinner ha avuto problemi fisici durante il match con Machac?

Sì, Sinner ha riferito mal di testa, un po’ di nausea e fastidi a schiena e ginocchio, collegandoli alla preparazione non perfetta e al cambio di superficie.

Cosa serve a Sinner per tornare numero 1 del ranking mondiale ATP?

Attualmente Sinner deve vincere più match possibili a Monte-Carlo e sperare in una sconfitta di Carlos Alcaraz, in particolare contro Alexander Bublik.

Quali sono gli obiettivi prioritari di Sinner per la stagione 2026?

Sì, Sinner ha indicato come obiettivi principali i Masters 1000 di Madrid e Roma e gli Slam Roland Garros e Wimbledon, più importanti del singolo torneo.

Da dove provengono le informazioni su Sinner e il torneo di Monte-Carlo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.