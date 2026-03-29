Home / EVENTI / Sinner domina la scena a Miami: sfida Lehecka in finale Atp, Errani Paolini inseguono il titolo di doppio

Miami Open, giornata storica per il tennis italiano tra singolare e doppi

Chi: gli italiani Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Sara Errani, Simone Bolelli, Andrea Vavassori.

Cosa: finali di singolare maschile e doppio femminile, titolo già conquistato nel doppio maschile.

Dove: Masters 1000 di Miami, Stati Uniti.

Quando: oggi le ultime finali, dopo il trionfo di Bolelli e Vavassori nella serata di ieri.

Perché: possibile “giornata perfetta” per il movimento azzurro e chance storica di Sunshine Double per Sinner.

In sintesi:

Jannik Sinner sfida Jiri Lehecka alle 21 per il titolo del Miami Open

sfida alle 21 per il titolo del Miami Open Jasmine Paolini e Sara Errani in finale di doppio femminile contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend

e in finale di doppio femminile contro e Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il doppio maschile contro Harri Heliövaara e Henry Patten

e hanno vinto il doppio maschile contro e Per Sinner in palio Sunshine Double e avvicinamento al numero 1 ATP

Sinner a caccia del Sunshine Double e dell’assalto al numero 1

Alle 21 italiane, meteo permettendo, Jannik Sinner disputa la finale del Miami Open contro il ceco Jiri Lehecka. L’azzurro insegue un risultato di portata storica: completare il Sunshine Double dopo il trionfo di Indian Wells, impresa riuscita solo a pochi fuoriclasse nell’era moderna.

In caso di titolo, Sinner ridurrebbe ulteriormente il distacco dal numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, uscito al terzo turno in Florida, consolidando la propria candidatura alla vetta del ranking ATP entro la stagione sul cemento nordamericano. I precedenti contro Lehecka sono tre, tutti a favore dell’italiano, a conferma di un matchup sulla carta favorevole ma tutt’altro che scontato sul veloce di Miami.

Il percorso di Sinner nel torneo è stato autoritario: successi sul bosniaco Damir Dzumhur, sul francese Corentin Moutet, sugli statunitensi Alex Michelsen e Frances Tiafoe, fino alla semifinale dominata contro il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. Un cammino che conferma continuità, solidità mentale e ulteriore crescita tattica.

Doppio femminile e maschile, Italia protagonista a Miami

L’altra grande storia italiana a Miami arriva dal doppio. Nel tabellone femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini sono alla loro prima finale al Miami Open. Hanno raggiunto l’ultimo atto approfittando del ritiro in semifinale della coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang, ma dopo un percorso solido che conferma l’efficacia del loro nuovo progetto di coppia.

In finale, iniziata alle 18.30 italiane, Errani e Paolini affrontano la coppia numero due del seeding: la ceca Katerina Siniakova, tra le specialiste assolute del doppio mondiale, e la statunitense Taylor Townsend, giocatrice esplosiva a rete e molto esperta nel formato. Una vittoria darebbe ulteriore slancio al rilancio internazionale del doppio azzurro femminile.

Il torneo di Miami è già storico per il movimento italiano grazie al titolo di doppio maschile conquistato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno dominato la finale battendo 6-4 6-2 il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten, confermando la loro stabilità di rendimento ai massimi livelli ATP.

Impatto sul movimento italiano e prospettive dopo il Miami Open

La combinazione tra la corsa di Jannik Sinner al titolo di singolare e i risultati nei doppi certifica un cambio di status del tennis italiano a livello mondiale. Non si tratta più di exploit isolati, ma di presenza continuativa nelle fasi finali dei grandi eventi.

Un eventuale Sunshine Double di Sinner e un titolo di Errani-Paolini spingerebbero ulteriormente l’interesse di media, sponsor e appassionati, incidendo sulla crescita di club, vivai e investimenti federali. Miami diventa così un crocevia strategico non solo per le classifiche, ma per l’intera progettualità del tennis italiano nei prossimi anni.

FAQ

Quando si gioca la finale tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka?

La finale tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka è programmata alle 21 italiane, condizioni meteo permettendo, sul cemento del Miami Open.

Cosa significa Sunshine Double nel calendario del tennis?

Il Sunshine Double indica la vittoria consecutiva dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami nella stessa stagione, risultato riservato a pochissimi campioni.

Chi sono le avversarie di Errani e Paolini nella finale di doppio?

Le avversarie sono la ceca Katerina Siniakova, ex numero 1 mondiale di doppio, e la statunitense Taylor Townsend, specialista del gioco a rete.

Contro chi hanno vinto il titolo Bolelli e Vavassori a Miami?

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo battendo in finale Harri Heliövaara e Henry Patten con il punteggio di 6-4 6-2.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Miami Open?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.