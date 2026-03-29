Home / EVENTI / Sinner Nargiso prevede nuova doppietta e crescita continua del campione azzurro nel circuito ATP

Sinner-Lehecka, finale di Miami decisiva per il trono mondiale Atp

Il protagonista è Jannik Sinner, numero 2 Atp, atteso oggi alla finale del Miami Open contro il ceco Jiri Lehecka sull’Hard Rock Stadium. In palio, oltre al titolo, c’è un passo decisivo verso il numero 1 del mondo, dopo il trionfo a Indian Wells e il possibile Sunshine Double. A spiegare perché il successo è alla portata dell’azzurro è l’ex tennista azzurro Diego Nargiso, osservatore privilegiato del circuito, che analizza servizio, crescita tecnica e mentalità di Sinner. L’incontro si gioca a Miami in una fase chiave della stagione, alla vigilia del passaggio sulla terra rossa, dove il torneo di Montecarlo potrebbe certificare la nuova gerarchia mondiale, definita dallo stesso Nargiso come alternanza naturale tra Sinner e Carlos Alcaraz.

In sintesi:

Sinner si gioca il titolo a Miami e il Sunshine Double dopo Indian Wells.

Per Nargiso l’azzurro è già un numero 1 per valore e continuità.

Il servizio, in costante evoluzione, è l’arma chiave nei momenti di crisi.

Fonseca possibile “terzo uomo” futuro accanto a Sinner e Alcaraz.

Perché Sinner è favorito e come è cambiato il suo tennis

Secondo Diego Nargiso, la finale con Jiri Lehecka parte da un chiaro squilibrio di valori, nonostante il rispetto per il ceco, definito “bravo tennista della scuola cecoslovacca” con diritto e rovescio solidi. Nei tre precedenti, Lehecka non ha mai strappato un set a Sinner, dato che rafforza le chance dell’azzurro.

Nargiso insiste sulla trasformazione del servizio: lo paragona alla Sagrada Familia, un’opera in continua rifinitura. La “prima” di Sinner, sottolinea, è diventata un paracadute tattico: *“quando si trova sotto 30-40, risolve con un ace. È matematico”*. Contro Alexander Zverev, l’azzurro ha variato slice esterni e traiettorie interne da destra che hanno disinnescato il tedesco.

Sul piano mentale, Nargiso considera quasi un complimento la definizione “robotico” data da Joao Fonseca: nei momenti di pericolo Sinner attiva un cinismo calibrato, riducendo gli errori e alzando l’intensità negli scambi lunghi, dove la sua velocità di palla resta impressionante.

Colpisce inoltre la crescita nel gioco di tocco. Tradizionalmente distante dai “pallettieri di seta” come Carlos Alcaraz o Lorenzo Musetti, Sinner a Miami ha mostrato volée, smorzate e variazioni sotto rete definibili come “pennellate”: tagli e rotazioni prima rari nel suo repertorio. Nargiso richiama le parole di Darren Cahill: *“il Sinner perfetto lo vedremo nei prossimi anni”*, immaginandolo come un quadro non ancora completato ma già di altissima qualità. Intanto gli avversari, costretti a giocare “al 200%”, escono spesso “con le ossa rotte”.

Dopo Miami, la corsa al numero 1 passa per la terra rossa

Per Nargiso, la leadership mondiale si giocherà tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in una “logica alternanza” fondata su personalità, tecnica e spessore agonistico. Lo spagnolo, reduce da due Atp 1000 opachi, è atteso alla rinascita sul rosso europeo.

Sul medio periodo spunta il nome del brasiliano Joao Fonseca, indicato come possibile “terzo uomo”, ruolo che fu di Novak Djokovic ai tempi di Roger Federer e Rafael Nadal. Fonseca ha già affrontato sia Sinner che Alcaraz con coraggio a Indian Wells, segnale di una nuova generazione che preme.

Se Sinner completerà il Sunshine Double e poi confermerà il livello sulla terra, la stagione 2026 potrebbe segnare l’inizio stabile di un nuovo ciclo azzurro al vertice del tennis mondiale.

FAQ

Cosa significa Sunshine Double per Jannik Sinner

Significa vincere consecutivamente Indian Wells e Miami. Riuscirci consoliderebbe il suo status di dominatore del circuito sul cemento.

Perché Sinner è considerato già da ora un numero 1

È considerato tale per continuità di risultati, superiorità negli scontri diretti recenti e costante crescita tecnica, soprattutto al servizio e nella gestione dei momenti chiave.

Quanto conta la finale di Miami per il ranking Atp di Sinner

Conta moltissimo perché aggiunge punti pesanti in ottica numero 1, influenzando anche la posizione con cui affronterà la stagione sulla terra rossa.

Perché Joao Fonseca è indicato come futuro terzo uomo del tennis

Perché ha mostrato talento, coraggio e personalità contro Sinner e Alcaraz, suggerendo un potenziale da top player stabile nel medio periodo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul tennis

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.