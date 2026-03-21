Home / EVENTI / Jannik Sinner debutta a Miami: avversario, orario del match e canali per seguire la diretta televisiva

Sinner esordisce al Miami Open 2026: avversario, orario, diretta tv

Il 21 marzo 2026, al Miami Open, il numero 2 del mondo Jannik Sinner debutta nel secondo Masters 1000 stagionale sul cemento Usa. Sul centrale di Miami, non prima delle 18 italiane, l’azzurro affronta il bosniaco Damir Dzumhur, numero 76 ATP, qualificato al secondo turno dopo il successo in tre set sul peruviano Ignacio Buse.

Per Sinner, unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida, il torneo rappresenta un passaggio chiave del 2026: difesa del titolo, conferma dell’élite mondiale e caccia allo storico “Sunshine Double” dopo il trionfo a Indian Wells.

L’incontro sarà trasmesso in Italia in diretta pay su Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now, con il torneo femminile visibile anche in chiaro su SuperTennis.

In sintesi:

Jannik Sinner esordisce al Miami Open 2026 contro il bosniaco Damir Dzumhur .

esordisce al Miami Open 2026 contro il bosniaco . Si gioca oggi sul centrale di Miami non prima delle 18 ora italiana.

non prima delle 18 ora italiana. Sinner difende il titolo e punta al prestigioso “Sunshine Double”.

Diretta tv su Sky Sport, streaming su SkyGo, Now e SuperTennis (Wta).

Sinner difende Miami e insegue lo storico Sunshine Double

Jannik Sinner arriva a Miami nel momento di massima maturità tecnica e mentale. Reduce dal successo a Indian Wells, è il primo italiano a essersi imposto nel Masters 1000 californiano, dove ha dominato senza perdere un set.

In Florida, Sinner è già nella storia: trionfo nel 2024 e finali nel 2021 e nel 2023, unico azzurro ad aver alzato il trofeo del Miami Open. Il 2026 può certificare definitivamente il suo status di dominatore sul cemento nordamericano.

L’obiettivo dichiarato è il “Sunshine Double”, l’accoppiata Indian Wells–Miami, centrata in carriera soltanto da pochissimi campioni. L’azzurro è anche il primo italiano con almeno 100 vittorie nei Masters 1000 e il primo a conquistare due tornei di questa categoria senza cedere set, indicatori chiari di continuità e superiorità ai massimi livelli.

Dzumhur, rivale esperto, e i record economici del numero 2 ATP

Damir Dzumhur, nato a Sarajevo nel 1992, è un avversario esperto e abituato ai grandi palcoscenici. Ex numero 23 al mondo, ha disputato tre ottavi di finale nei Masters 1000.

Proprio a Miami, nel 2016, ha firmato l’impresa più celebre battendo Rafa Nadal, allora numero 5 ATP, al secondo turno, prima di ripetersi a buoni livelli a Montecarlo 2016 e a Parigi-Bercy 2018. La sua solidità da fondocampo e la capacità di variare i ritmi lo rendono un esordio insidioso per Sinner.

Sul fronte economico, Jannik Sinner ha superato quota 60 milioni di dollari in soli prize money, attestandosi a 60.039.831 dollari: è il settimo tennista più pagato di sempre in singolare maschile. Davanti a lui solo i “Fab 3”: Novak Djokovic (193.215.570), Rafa Nadal (134.946.100) e Roger Federer (130.594.339), un podio che testimonia l’aria d’élite che l’azzurro ormai respira stabilmente.

Miami come snodo chiave per la stagione e per il ranking

Per Jannik Sinner, Miami 2026 vale più di un semplice titolo da difendere: è uno spartiacque sulla corsa al numero 1 e sulla percezione globale del suo dominio sul cemento.

Un nuovo trionfo in Florida, unito al “Sunshine Double”, consoliderebbe l’azzurro come riferimento tecnico dell’ATP Tour, incidendo sulla fiducia con cui affronterà la stagione su terra e erba.

Molto dipenderà dalla gestione fisica e mentale nelle prime partite, a cominciare dal test contro Damir Dzumhur. Una partenza convincente può trasformare Miami in un moltiplicatore di slancio per il resto del 2026.

FAQ

A che ora gioca oggi Jannik Sinner al Miami Open 2026?

L’incontro di Jannik Sinner contro Damir Dzumhur è in programma sul centrale di Miami non prima delle 18:00 italiane.

Dove vedere in tv e streaming Sinner contro Dzumhur da Miami?

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now; Wta su SuperTennis e SuperTenniX.

Quanti Masters 1000 ha già vinto Jannik Sinner in carriera?

Attualmente Jannik Sinner ha vinto più Masters 1000, tra cui Miami 2024 e Indian Wells 2026, oltre a varie finali raggiunte.

Chi è Damir Dzumhur, avversario di Sinner al secondo turno?

Damir Dzumhur è un tennista bosniaco, classe 1992, ex numero 23 ATP, con ottavi a Miami, Montecarlo e Parigi-Bercy.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner a Miami?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra redazione.