Home / EVENTI / Roddick celebra Sinner dominante sul cemento e svela perché oggi è quasi imbattibile

Sinner dominante sul cemento: l’analisi tecnica di Andy Roddick

Chi può realmente battere oggi Jannik Sinner sul cemento nordamericano? L’interrogativo, cruciale per il tennis maschile, lo pone Andy Roddick, ex numero 1 del mondo, nel suo podcast Served with Andy Roddick. L’americano analizza i tornei di Indian Wells e Miami, disputati a marzo negli Stati Uniti, dove l’azzurro ha conquistato una storica doppietta senza cedere nemmeno un set.

Secondo Roddick, la svolta è soprattutto nel servizio: un lavoro tecnico mirato che ha trasformato un punto debole in un’arma letale.

Le sue considerazioni arrivano in un momento in cui il circuito ATP sembra ruotare attorno alla rivalità tra Sinner e Carlos Alcaraz, con gli equilibri dei grandi tornei sempre più legati all’alternanza dei due giovani dominatori.

In sintesi:

Sinner vince Indian Wells e Miami senza perdere un set in un mese.

Roddick: il servizio di Sinner è radicalmente migliorato rispetto al 2023.

Il 94% dei game vinti al servizio rende Sinner quasi ingiocabile sul cemento.

La rivalità con Alcaraz definisce gli equilibri attuali del tennis maschile.

Come il nuovo servizio ha cambiato il destino di Jannik Sinner

Roddick parte da un confronto diretto: agli US Open 2023 Sinner faticava al servizio, fermandosi intorno al 50% di prime palle in campo.

L’americano sottolinea come, in pochi mesi, il quadro sia cambiato in modo radicale grazie a interventi tecnici mirati sul lancio di palla e sulla traiettoria.

“Ora tiene il servizio più di quanto non facesse lo scorso anno”, osserva Roddick, ricordando anche la semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic, in cui l’azzurro sfruttò solo una palla break su 18: dato che conferma quanto sia diventato solido in battuta.

L’ex campione USA cita un numero eloquente: “Quando vinci il 94% dei game al servizio, è pazzesco”. Merito, secondo lui, di un lancio di palla meno avanzato rispetto al 2023: “Lo scorso anno mi sembra che lanciasse la palla più avanti e la inseguisse. Il risultato erano traiettorie più piatte. Con un lancio più arretrato, il quadro cambia”.

Per Roddick, gli aggiustamenti del team di Sinner hanno reso il suo servizio tanto efficiente da renderlo estremamente difficile da scalfire sui campi in cemento.

Sinner, Alcaraz e il nuovo equilibrio di potere nel tennis maschile

Nell’analisi di Roddick, l’attuale scenario del tennis maschile è dominato dalla contrapposizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

L’ex numero 1 sintetizza così il nuovo equilibrio: quando uno dei due manca o stecca, l’altro vince.

“Sinner perde agli Australian Open in semifinale e Alcaraz vince. Sinner perde a Doha e Alcaraz passeggia. Alcaraz si prende un mese di break e Sinner fa doppietta”, osserva, evidenziando una sequenza ormai ricorrente nei grandi tornei.

Il dato più impressionante, per Roddick, resta però il rendimento di Sinner tra Indian Wells e Miami: “Ha vinto a Indian Wells e a Miami senza perdere nemmeno un set nel giro di un mese. È uno scherzo…”.

L’americano invita a cogliere la portata storica dell’impresa: “Vi rendete conto di cosa significhi giocare un mese senza perdere un set?”. Un dominio che, se confermato sulla terra e sull’erba, potrebbe ridisegnare gerarchie e pronostici Slam per le prossime stagioni.

FAQ

Perché il servizio di Jannik Sinner è così migliorato nel 2024?

Il servizio di Sinner è migliorato grazie a un lancio di palla più arretrato, che genera maggiore margine, rotazione e percentuali, consentendogli di vincere circa il 94% dei game al servizio sul cemento.

Quanto è rara la doppietta Indian Wells-Miami senza perdere set?

È un risultato rarissimo: vincere entrambi i Masters 1000 consecutivi senza cedere un set indica una superiorità tecnica e mentale assoluta in quel periodo.

Che ruolo ha Carlos Alcaraz nel dominio attuale di Sinner?

Alcaraz rappresenta il principale contraltare: quando uno manca o cala, l’altro conquista i tornei chiave, definendo una nuova rivalità centrale nel circuito.

Cosa indicano le 18 palle break non convertite da Djokovic con Sinner?

Indicano che, pur perdendo, Sinner ha retto straordinariamente al servizio contro Djokovic, salvando 17 palle break su 18 e confermando la solidità del nuovo schema di battuta.

Quali sono le fonti di questa analisi su Sinner e Roddick?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.