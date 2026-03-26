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Sinner domina il Sunshine Double con percorso perfetto e nessun set concesso

Sinner domina il Sunshine Double con percorso perfetto e nessun set concesso

Sinner a un passo dalla storia al Masters 1000 di Miami 2026

Il protagonista è Jannik Sinner, che al Masters 1000 di Miami 2026 sta inseguendo un risultato storico. Sul cemento della Florida, nella fase conclusiva della prima parte di stagione, l’azzurro è approdato in semifinale senza perdere un set.
Questo piazzamento, raggiunto nella settimana che precede la transizione ai tornei su terra battuta, lo avvicina ai record di due monumenti del tennis, Ivan Lendl e Novak Djokovic.
L’attenzione è ora puntata sulla possibilità che Sinner completi l’accoppiata Indian Wells–Miami, impresa riuscita finora soltanto a sette giocatori nella storia del circuito Atp.

In sintesi:

  • Sinner in semifinale a Miami 2026 senza aver ancora perso un set nel torneo.
  • Solo Lendl e Djokovic hanno vinto Miami senza cedere set nella storia del torneo.
  • In caso di titolo, Sinner centrerebbe la prestigiosa doppietta Indian Wells–Miami.
  • Miami chiude la fase sul cemento, fra le più dure dell’intero calendario Atp.

Il Masters 1000 di Miami, nato nel 1985, è considerato uno degli appuntamenti più logoranti del calendario Atp: clima umido, partite ravvicinate, pressione di altissimo livello.
In oltre quarant’anni, soltanto due tennisti sono riusciti a conquistarne il titolo senza perdere nemmeno un set: il primo fu Ivan Lendl nel 1989, il secondo Novak Djokovic, capace di ripetere l’impresa per ben quattro volte (2007, 2012, 2014, 2016).
Il percorso netto di Jannik Sinner fino alle semifinali 2026 inserisce l’azzurro in un contesto statistico di assoluta élite, indicando una combinazione di forma fisica, solidità mentale e continuità di rendimento che pochi hanno mostrato su questi campi.

Record storici e portata dell’impresa possibile di Jannik Sinner

Oltre alla corsa al titolo senza set persi, Sinner è a un passo da un altro traguardo che definisce una carriera: la doppietta Indian Wells–Miami, spesso ribattezzata “Sunshine Double”.
Se dovesse trionfare in Florida dopo il successo in California, diventerebbe l’ottavo giocatore a completare l’accoppiata.
Prima di lui ci sono riusciti soltanto Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017) e ancora Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016).
Si tratta di un club ristrettissimo popolato esclusivamente da campioni capaci di dominare il cemento americano in condizioni diverse tra deserto californiano e umidità di Miami, dimostrando adattabilità tecnica e tenuta psicofisica fuori dal comune.

Prospettive future e impatto sulla carriera del tennista italiano

Se Jannik Sinner dovesse chiudere Miami 2026 da campione senza perdere set, la sua stagione sul cemento assumerebbe un valore storico per il tennis italiano e mondiale.
Oltre ai record, una vittoria rafforzerebbe la sua posizione nei vertici del ranking Atp e lo proietterebbe verso la stagione sulla terra con una dote di fiducia e punti difficilmente eguagliabile.
In prospettiva, l’ingresso nel ristretto gruppo dei protagonisti della “Sunshine Double” consoliderebbe definitivamente la percezione di Sinner come candidato stabile ai titoli Slam e al ruolo di riferimento generazionale del circuito.

FAQ

Chi è riuscito a vincere Miami senza perdere un set?

Hanno vinto Miami senza perdere set soltanto Ivan Lendl nel 1989 e Novak Djokovic in quattro edizioni: 2007, 2012, 2014, 2016.

Cosa rende il Masters 1000 di Miami un torneo così impegnativo?

È considerato durissimo per clima umido, partite molto ravvicinate, condizioni fisiche estreme e qualità del tabellone, spesso con tutti i top player.

Che cos’è la doppietta Indian Wells–Miami nel tennis maschile?

È la vittoria consecutiva dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami nella stessa stagione, riconosciuta come una delle imprese più prestigiose.

Quanti giocatori hanno completato la Sunshine Double prima di Sinner?

Sono riusciti a completarla soltanto sette tennisti: Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi, Federer e Djokovic, tutti ex numero uno.

Qual è la fonte delle informazioni su Sinner e il torneo di Miami?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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