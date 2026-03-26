Home / APPLE / Apple iOS 26.4 rafforza la sicurezza correggendo decine di vulnerabilità critiche e potenziali exploit

Aggiornamento iOS 26.4: cosa cambia per la sicurezza degli iPhone

Martedì scorso Apple ha rilasciato pubblicamente iOS 26.4, nuovo aggiornamento per iPhone distribuito globalmente tramite OTA. L’update introduce un corposo pacchetto di patch di sicurezza che corregge oltre 35 vulnerabilità, alcune potenzialmente critiche per l’integrità del sistema.

Le falle individuate riguardano componenti centrali di iOS, inclusi kernel, gestione della memoria, WebKit e meccanismi di comunicazione tra app.

Apple, in linea con la propria policy, non ha divulgato dettagli tecnici sugli eventuali exploit già attivi, ma il volume e la natura delle correzioni indicano un rischio concreto per la sicurezza dei dispositivi non aggiornati, specialmente per chi utilizza l’iPhone per lavoro o gestisce dati sensibili.

In sintesi:

Rilasciato iOS 26.4 con oltre 35 vulnerabilità corrette su iPhone.

Interventi su kernel, memoria, WebKit e comunicazione tra applicazioni.

Possibile rischio di esecuzione di codice arbitrario e accesso ai dati.

Aggiornamento consigliato subito a chi usa iPhone per lavoro e privacy.

Le principali vulnerabilità corrette con iOS 26.4

Il dato più rilevante di iOS 26.4 è l’ampiezza del suo intervento sulla superficie di attacco del sistema operativo. Oltre 35 falle risolte in un singolo aggiornamento indicano un ciclo di analisi interna particolarmente approfondito.

Non tutte le vulnerabilità avevano lo stesso impatto: molte erano legate a scenari poco probabili o a problemi minori. Tuttavia, alcune riguardavano la possibilità di esecuzione di codice arbitrario, la categoria di bug più temuta perché può consentire a un attaccante di assumere il controllo parziale o totale del dispositivo.

Particolare attenzione è stata posta su WebKit, il motore di rendering alla base di Safari e di tutti i browser consentiti su iOS. Un exploit in questa componente può essere attivato tramite semplici pagine web malevole, senza installazione di app.

Altre correzioni riguardano la gestione della memoria e moduli che regolano la comunicazione tra applicazioni, aree che, se sfruttate, potrebbero permettere escalation di privilegi o accessi non autorizzati ai dati personali.

La scelta di Apple di non entrare nel dettaglio degli exploit eventualmente già osservati in ambiente reale è coerente con l’obiettivo di ridurre la finestra di esposizione finché la base installata non sarà ampiamente aggiornata.

Per chi custodisce sul proprio iPhone credenziali aziendali, documenti riservati o dati sensibili, rinviare l’update significa mantenere esposte vulnerabilità già note ai ricercatori di sicurezza e, potenzialmente, anche agli attori malevoli.

Cosa significa per gli utenti e come agire subito

L’aggiornamento a iOS 26.4 non va considerato un semplice passaggio di routine, ma un’azione di hardening essenziale dell’ecosistema Apple.

Per ridurre il rischio, è consigliabile avviare l’update quanto prima, preferibilmente sotto rete Wi‑Fi affidabile e con backup recente su iCloud o su computer.

In prospettiva, il volume di vulnerabilità corrette suggerisce che la superficie di attacco delle versioni precedenti di iOS fosse più ampia del percepito: è lecito aspettarsi che Apple mantenga un ritmo serrato di audit interni e aggiornamenti incrementali anche nei prossimi mesi.

FAQ

Come verifico se il mio iPhone ha già installato iOS 26.4?

È sufficiente aprire Impostazioni, accedere a “Generali” e poi “Info”: alla voce Versione software deve comparire “iOS 26.4”.

Quali modelli di iPhone ricevono l’aggiornamento iOS 26.4?

Sono supportati tutti i modelli già compatibili con la versione principale di iOS 26, inclusi iPhone recenti e alcune generazioni precedenti.

L’installazione di iOS 26.4 rallenta le prestazioni del dispositivo?

No, i test preliminari indicano prestazioni sostanzialmente in linea con le versioni precedenti, con benefici in stabilità e sicurezza complessiva.

Quanto tempo richiede mediamente l’aggiornamento a iOS 26.4?

In condizioni normali servono circa 15‑25 minuti, includendo download, preparazione e installazione, a seconda della velocità della connessione.

Quali sono le fonti delle informazioni sulle patch di iOS 26.4?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborati dalla nostra Redazione.